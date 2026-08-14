https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/2027de-cok-daha-buyugu-geliyor-bir-sonraki-gunes-tutulmasi-ne-zaman-turkiyeden-gorulecek-mi-1107999289.html

2027'de çok daha büyüğü geliyor: Bir sonraki Güneş tutulması ne zaman? Türkiye'den görülecek mi?

2027'de çok daha büyüğü geliyor: Bir sonraki Güneş tutulması ne zaman? Türkiye'den görülecek mi?

Sputnik Türkiye

2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek tam Güneş tutulması, 21. yüzyılın en dikkat çekici gök olaylarından biri olacak. Tam tutulma İspanya, Kuzey Afrika ve Orta... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T10:29+0300

2026-08-14T10:29+0300

2026-08-14T10:29+0300

yaşam

güneş tutulması

nasa

türkiye

fas

i̇spanya

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2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek tam Güneş tutulması, gökyüzü meraklılarının önümüzdeki yıllarda izleyebileceği en dikkat çekici astronomi olaylarından biri olacak.NASA verilerine göre tam Güneş tutulmasının görülebileceği güzergah güney İspanya'dan başlayarak Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır üzerinden Suudi Arabistan, Yemen ve Somali'ye uzanacak.Ay'ın Güneş'i tamamen örttüğü tam tutulma evresi 6 dakikadan fazla sürebilecek. NASA'nın tutulma verilerine göre maksimum süresi yaklaşık 6 dakika 23 saniyeye ulaşacak.Krallar Vadisi ve Gize Piramitleri tutulma hattında2027'deki tutulmanın güzergahı, dünyanın en önemli tarihi bölgelerinden bazılarının üzerinden geçecek. Tutulma, Mısır'daki Krallar Vadisi ve Gize Piramitleri'nin yanı sıra Suudi Arabistan'daki Mekke'nin üzerinden de geçecek.Türkiye'den görülebilecek mi?Evet. Ancak Türkiye'den tam tutulma değil, parçalı Güneş tutulması görülebilecek. Tutulma 2 Ağustos 2027'de Türkiye genelinde yaklaşık 11.20'de başlayıp 14.13'e kadar sürecek. Türkiye'den tam tutulma evresi görülemeyecek.İstanbul'da saat 12.39 civarında maksimum seviyeye ulaşacak olan parçalı tutulmada Güneş diskinin yaklaşık %59'u Ay tarafından örtülecek.Tutulmanın Türkiye'deki görünürlüğü şehirlere göre değişecek. Örneğin Güneş'in yaklaşık %71,5'i İzmir'de, %71,3'ü Antalya'da, %62,1'i Bursa'da ve %57'si Ankara'da örtülecek.Tam tutulmayı görmek isteyenler nereye gidebilir?Tam tutulmayı izlemek isteyenlerin Türkiye dışındaki tutulma hattına seyahat etmesi gerekecek. Güney İspanya, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen ve Somali tam tutulmanın görülebileceği başlıca bölgeler arasında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/12-agustos-2026-gunes-tutulmasi-saati-turkiyeden-izlenebilecek-mi-1107935376.html

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