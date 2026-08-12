https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/12-agustos-2026-gunes-tutulmasi-saati-turkiyeden-izlenebilecek-mi-1107935376.html
Tam Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta yaşanacak? Türkiye'den görülecek mi?
Tam Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta yaşanacak? Türkiye'den görülecek mi?
Sputnik Türkiye
Yılın en önemli gök olaylarından biri olan Tam Güneş Tutulması, bugün gerçekleşiyor. Güneş Tutulması ne zaman 2026, saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi? 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T09:37+0300
2026-08-12T09:37+0300
2026-08-12T09:38+0300
yaşam
güneş tutulması
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12 Ağustos Çarşamba günü yani bugün Güneş Tutulması gerçekleşiyor. 2026 yılının en dikkat çeken doğa olaylarından olan bu tutulma da Tam Güneş Tutulması olarak gerçekleşecek. Peki, Güneş Tutulması ne zaman 2026, saat kaçta? Güneş tutulması saat kaçta?Tam Güneş Tutulması 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Türkiye Saati ile (TSİ) 20:47 civarında yaşanacak.Güneş Tutulması nerelerden izlenecek? Türkiye'den Görülecek mi?Tam Güneş Tutulması'nın izleme hattı dünyanın belirli bölgelerini kapsıyor:Tam Tutulmanın İzlenebileceği Ülkeler: Grönland, İzlanda, Kuzey Rusya, İspanya ve Portekiz'in kuzey kesimleri. Kısmi Görünürlük: Avrupa'nın kuzey ve batı kesimleri ile Kuzey Atlantik hattı.Güneş tutulmasının tam ve parçalı gölge hattı Türkiye sınırlarından geçmediği için Türkiye'den doğrudan gözlemlenemeyecektir.Nasıl Takip Edilebilir?NASA ve uluslararası astronomi kuruluşları, tutulmayı TSİ 20:15 itibarıyla internet üzerinden canlı yayınlayacaktır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/perseid-gok-tasi-yagmuru-bu-gece-basliyor-nasil-gozlem-yapilir-turkiyeden-gorulecek-mi-1107934952.html
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güneş tutulması, çarşamba , grönland, nasa, türkiye
güneş tutulması, çarşamba , grönland, nasa, türkiye
Tam Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta yaşanacak? Türkiye'den görülecek mi?
09:37 12.08.2026 (güncellendi: 09:38 12.08.2026)
Yılın en önemli gök olaylarından biri olan Tam Güneş Tutulması, bugün gerçekleşiyor. Güneş Tutulması ne zaman 2026, saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi?
12 Ağustos Çarşamba günü yani bugün Güneş Tutulması gerçekleşiyor.
2026 yılının en dikkat çeken doğa olaylarından olan bu tutulma da Tam Güneş Tutulması olarak gerçekleşecek. Peki, Güneş Tutulması ne zaman 2026, saat kaçta?
Güneş tutulması saat kaçta?
Tam Güneş Tutulması 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Türkiye Saati ile (TSİ) 20:47 civarında yaşanacak.
Güneş Tutulması nerelerden izlenecek? Türkiye'den Görülecek mi?
Tam Güneş Tutulması'nın izleme hattı dünyanın belirli bölgelerini kapsıyor:
Tam Tutulmanın İzlenebileceği Ülkeler:
Grönland, İzlanda, Kuzey Rusya, İspanya ve Portekiz'in kuzey kesimleri. Kısmi Görünürlük: Avrupa'nın kuzey ve batı kesimleri ile Kuzey Atlantik hattı.
Güneş tutulmasının tam ve parçalı gölge hattı Türkiye sınırlarından geçmediği için Türkiye'den doğrudan gözlemlenemeyecektir.
NASA ve uluslararası astronomi kuruluşları, tutulmayı TSİ 20:15 itibarıyla internet üzerinden canlı yayınlayacaktır.