https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/yildizlar-gecidi-basliyor-super-ligde-tarihi-sezon-1107966633.html
Yıldızlar geçidi: Süper Lig'de tarihi sezon başlıyor
Yıldızlar geçidi: Süper Lig'de tarihi sezon başlıyor
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu yarın oynanacak karşılaşmalarla resmen start alıyor. Son 4 yılın şampiyonu Galatasaray rekor peşinde koşarken... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T07:43+0300
2026-08-13T07:43+0300
2026-08-13T08:04+0300
spor
manchester
i̇stanbul
leandro trossard
dusan vlahovic
muhammed salah
trabzonspor
fenerbahçe
beşiktaş
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Türk futbolunun en üst kulvarı olan Trendyol Süper Lig, 69. yaşında tarihinin en görkemli sezonlarından birine merhaba diyor. 2026-2027 sezonu yarın başlayacak kıyasıya mücadelelerle açılışını yapıyor. Son dört yılın şampiyonu Galatasaray, üst üste 5. kez mutlu sona ulaşarak tarihi bir rekor kırmak isterken; yenilenen kadrolarıyla zirveyi hedefleyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor lige damga vurmaya hazırlanıyor.Sarı-kırmızılılar bu transfer döneminde Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralayarak daha sakin bir süreç geçirse de kadro kalitesini korudu. Süper Lig'in en değerli oyuncusu Victor Osimhen liderliğinde; Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez gibi iskelet oyuncularını tutan Cimbom, yine şampiyonluğun en güçlü adayları arasında ilk sırada gösteriliyor.Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan dünya çapında hamleler12 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, yeni yönetimi ve teknik ekibiyle transfere damga vurdu. Ederson, Skriniar ve Talisca gibi yıldızlara sahip olan sarı-lacivertliler; Manchester City'den Nathan Ake, Marsilya'dan Mason Greenwood ve Vedat Muriç hamlelerinin ardından Napoli'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'yu renklerine bağlayarak dünyada geniş yankı uyandırdı.İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano yönetiminde zirveye dönmek isteyen Beşiktaş da kadro kalitesini tepeye taşıdı. Orkun Kökçü, Cerny ve Murillo'lu kadro; Salih Özcan, Alexander Nübel ve Arsenal'in yıldızı Leandro Trossard ile güçlendirildi. Siyah-beyazlılar son olarak dünyaca ünlü Sırp santrfor Dusan Vlahovic'i imza için İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yaptı.Trabzonspor Muhammed Salah transferiyle dünyayı salladıTeknik direktör Fatih Tekke idaresindeki Trabzonspor, yaz transfer döneminin en çok konuşulan kulübü oldu. Bordo-mavililer; Ernest Muci'nin bonservisini alırken genç yetenek Thiery Karadeniz, milli futbolcular Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Aral Şimşir ile Ruslan Malinovskyi gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.Fırtına asıl büyük patlamayı ise Liverpool ile yolları ayrılan Mısırlı süper yıldız Muhammed Salah’ı transfer ederek yaptı. Dünya basınında geniş yer bulan bu hamleyle Trabzonspor, yeni sezonda şampiyonluk yarışının en iddialı aktörlerinden biri olacağını açıkça ilan etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/veda-mesaji-olay-oldu-lionel-messi-futbolu-birakiyor-mu--1107966457.html
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manchester, i̇stanbul, leandro trossard, dusan vlahovic, muhammed salah, trabzonspor, fenerbahçe, beşiktaş
manchester, i̇stanbul, leandro trossard, dusan vlahovic, muhammed salah, trabzonspor, fenerbahçe, beşiktaş
Yıldızlar geçidi: Süper Lig'de tarihi sezon başlıyor
07:43 13.08.2026 (güncellendi: 08:04 13.08.2026)
Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu yarın oynanacak karşılaşmalarla resmen start alıyor. Son 4 yılın şampiyonu Galatasaray rekor peşinde koşarken; kadrolarını Nathan Ake, Lukaku, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic ve Muhammed Salah gibi dünya yıldızlarıyla güçlendiren Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor şampiyonluk kilidini çözmeyi hedefliyor.
Türk futbolunun en üst kulvarı olan Trendyol Süper Lig, 69. yaşında tarihinin en görkemli sezonlarından birine merhaba diyor. 2026-2027 sezonu yarın başlayacak kıyasıya mücadelelerle açılışını yapıyor. Son dört yılın şampiyonu Galatasaray, üst üste 5. kez mutlu sona ulaşarak tarihi bir rekor kırmak isterken; yenilenen kadrolarıyla zirveyi hedefleyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor lige damga vurmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar bu transfer döneminde Burnley'den Lesley Ugochukwu
'yu kiralayarak daha sakin bir süreç geçirse de kadro kalitesini korudu. Süper Lig'in
en değerli oyuncusu Victor Osimhen
liderliğinde; Barış Alper Yılmaz
, Gabriel Sara
, Leroy Sane
, Lucas Torreira
ve Davinson Sanchez
gibi iskelet oyuncularını tutan Cimbom, yine şampiyonluğun en güçlü adayları arasında ilk sırada gösteriliyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan dünya çapında hamleler
12 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe
, yeni yönetimi ve teknik ekibiyle transfere damga vurdu. Ederson
, Skriniar
ve Talisca
gibi yıldızlara sahip olan sarı-lacivertliler; Manchester
City'den Nathan Ake
, Marsilya'dan Mason Greenwood
ve Vedat Muriç
hamlelerinin ardından Napoli'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'yu
renklerine bağlayarak dünyada geniş yankı uyandırdı.
İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano
yönetiminde zirveye dönmek isteyen Beşiktaş
da kadro kalitesini tepeye taşıdı. Orkun Kökçü
, Cerny
ve Murillo
'lu kadro; Salih Özcan
, Alexander Nübel
ve Arsenal'in
yıldızı Leandro Trossard
ile güçlendirildi. Siyah-beyazlılar son olarak dünyaca ünlü Sırp santrfor Dusan Vlahovic'i
imza için İstanbul'a
getirerek gövde gösterisi yaptı.
Trabzonspor Muhammed Salah transferiyle dünyayı salladı
Teknik direktör Fatih Tekke
idaresindeki Trabzonspor
, yaz transfer döneminin en çok konuşulan kulübü oldu. Bordo-mavililer; Ernest Muci
'nin bonservisini alırken genç yetenek Thiery Karadeniz
, milli futbolcular Samet Akaydin
, Cenk Özkacar
, Aral Şimşir
ile Ruslan Malinovskyi
gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.
Fırtına asıl büyük patlamayı ise Liverpool
ile yolları ayrılan Mısırlı süper yıldız Muhammed Salah
’ı transfer ederek yaptı. Dünya
basınında geniş yer bulan bu hamleyle Trabzonspor, yeni sezonda şampiyonluk yarışının en iddialı aktörlerinden biri olacağını açıkça ilan etti.