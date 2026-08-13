https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/yildizlar-gecidi-basliyor-super-ligde-tarihi-sezon-1107966633.html

Yıldızlar geçidi: Süper Lig'de tarihi sezon başlıyor

Yıldızlar geçidi: Süper Lig'de tarihi sezon başlıyor

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu yarın oynanacak karşılaşmalarla resmen start alıyor. Son 4 yılın şampiyonu Galatasaray rekor peşinde koşarken... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T07:43+0300

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spor

manchester

i̇stanbul

leandro trossard

dusan vlahovic

muhammed salah

trabzonspor

fenerbahçe

beşiktaş

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Türk futbolunun en üst kulvarı olan Trendyol Süper Lig, 69. yaşında tarihinin en görkemli sezonlarından birine merhaba diyor. 2026-2027 sezonu yarın başlayacak kıyasıya mücadelelerle açılışını yapıyor. Son dört yılın şampiyonu Galatasaray, üst üste 5. kez mutlu sona ulaşarak tarihi bir rekor kırmak isterken; yenilenen kadrolarıyla zirveyi hedefleyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor lige damga vurmaya hazırlanıyor.Sarı-kırmızılılar bu transfer döneminde Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralayarak daha sakin bir süreç geçirse de kadro kalitesini korudu. Süper Lig'in en değerli oyuncusu Victor Osimhen liderliğinde; Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez gibi iskelet oyuncularını tutan Cimbom, yine şampiyonluğun en güçlü adayları arasında ilk sırada gösteriliyor.Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan dünya çapında hamleler12 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, yeni yönetimi ve teknik ekibiyle transfere damga vurdu. Ederson, Skriniar ve Talisca gibi yıldızlara sahip olan sarı-lacivertliler; Manchester City'den Nathan Ake, Marsilya'dan Mason Greenwood ve Vedat Muriç hamlelerinin ardından Napoli'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'yu renklerine bağlayarak dünyada geniş yankı uyandırdı.İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano yönetiminde zirveye dönmek isteyen Beşiktaş da kadro kalitesini tepeye taşıdı. Orkun Kökçü, Cerny ve Murillo'lu kadro; Salih Özcan, Alexander Nübel ve Arsenal'in yıldızı Leandro Trossard ile güçlendirildi. Siyah-beyazlılar son olarak dünyaca ünlü Sırp santrfor Dusan Vlahovic'i imza için İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yaptı.Trabzonspor Muhammed Salah transferiyle dünyayı salladıTeknik direktör Fatih Tekke idaresindeki Trabzonspor, yaz transfer döneminin en çok konuşulan kulübü oldu. Bordo-mavililer; Ernest Muci'nin bonservisini alırken genç yetenek Thiery Karadeniz, milli futbolcular Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Aral Şimşir ile Ruslan Malinovskyi gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.Fırtına asıl büyük patlamayı ise Liverpool ile yolları ayrılan Mısırlı süper yıldız Muhammed Salah’ı transfer ederek yaptı. Dünya basınında geniş yer bulan bu hamleyle Trabzonspor, yeni sezonda şampiyonluk yarışının en iddialı aktörlerinden biri olacağını açıkça ilan etti.

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Sputnik Türkiye

manchester, i̇stanbul, leandro trossard, dusan vlahovic, muhammed salah, trabzonspor, fenerbahçe, beşiktaş