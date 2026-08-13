https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/veda-mesaji-olay-oldu-lionel-messi-futbolu-birakiyor-mu--1107966457.html

Veda mesajı olay oldu: Lionel Messi futbolu bırakıyor mu?

Veda mesajı olay oldu: Lionel Messi futbolu bırakıyor mu?

Sputnik Türkiye

Dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi, 68 yaşında hayatını kaybeden babası ve menajeri Jorge Messi için duygusal bir mesaj yayımladı. Babasının vefatıyla... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T07:36+0300

2026-08-13T07:36+0300

2026-08-13T07:36+0300

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cristiano ronaldo

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Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen Lionel Messi, 68 yaşında yaşamını yitiren babası ve aynı zamanda menajeri olan Jorge Messi’nin vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Babasının cenaze merasimi için doğup büyüdüğü Arjantin'in Rosario kentine giden 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yürek burkan bir açıklama paylaştı.Paylaşımında babasının gidişine inanmakta güçlük çektiğini belirten Arjantinli yıldız, yeşil sahalara veda edebileceğinin sinyalini verdi. Yaşadığı derin üzüntüyü dile getiren efsane oyuncu, "Sadece futbol oynadım ve şimdi bunu daha ne kadar yapacağım konusunda ciddi şüphelerim var. En başından beri yanımdaydın, sona çok az kalmıştı. Neden biraz daha dayanamadın da birlikte bitiremedik?" ifadelerini kullanarak futbolu bırakma noktasında ciddi tereddütleri olduğunu aktardı.2026 Dünya Kupası finali ve babasına verdiği sözSosyal medya paylaşımında 2026 Dünya Kupası sürecinde yaşanan bilinmeyenleri de gün yüzüne çıkaran Arjantinli kaptan, babasının ağır sağlık sorunları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuvaya gelemediğini belirtti. Babasının son bir kez daha Dünya Kupası'nda oynamasını çok istediğini aktaran Messi, hastalıktan dolayı iletişim kurmakta zorlandıklarını ifade etti.Arjantin'in İspanya'ya mağlup olduğu final maçına da değinen yıldız isim, şampiyonluk kupasını babasına getirebilmek için fiziksel sınırlarını sonuna kadar zorladığını ancak bunu başaramadığını vurguladı. Babasının kendisi için hem bir baba hem bir dost hem de bir menajer olduğunu kaydeden Messi, kendi çocuklarını da babasının kendisini yetiştirdiği gibi yetiştireceğini belirtti.Yıldız i̇simlerden taziye yağdıMessi’nin bu duygusal vedasının ardından spor dünyası adeta tek yürek oldu. Başta Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modric ve tenisçi Carlos Alcaraz olmak üzere çok sayıda dünyaca ünlü sporcu, Arjantinli yıldızın paylaşımının altına taziye mesajları bıraktı.Acılı günlerinde ailece mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica eden efsane oyuncu, bu zorlu süreçte kendilerine destek veren ve başsağlığı dileyen tüm sevenlerine teşekkür etti. Karari henüz kesinleşmeyen Messi'nin önümüzdeki günlerde kariyerine ilişkin nihai kararı açıklaması bekleniyor.

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