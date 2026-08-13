https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/yildiz-tilbeden-guvenlik-gorevlisine-sana-bir-cakarim-gidersin-1107978075.html

Yıldız Tilbe'den güvenlik görevlisine: 'Sana bir çakarım gidersin'

Yıldız Tilbe'den güvenlik görevlisine: 'Sana bir çakarım gidersin'

Sputnik Türkiye

Çeşme’de verdiği konserin ardından mekandan ayrılan Yıldız Tilbe, yakınında yüksek sesle bağıran güvenlik görevlisine tepki gösterdi. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T13:37+0300

2026-08-13T13:37+0300

2026-08-13T13:37+0300

yaşam

yıldız tilbe

hakaret

şarkıcı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102588900_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_342ea792db004e235066f6aa33371a1b.jpg

Yaz boyunca konserden konsere koşan Yıldız Tilbe, son olarak Çeşme’de hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçının konser sonrasında yaşadığı gergin anlar ise bir hayranının kamerasına yansıdı.Konser çıkışında sinirlendiSahne performansının ardından aracına doğru ilerleyen Yıldız Tilbe, kendisine yakın bir noktada yüksek sesle bağıran güvenlik görevlisinden rahatsız oldu. Ünlü şarkıcı, tam otomobiline bineceği sırada güvenlik görevlisine doğru yönelerek tepkisini dile getirdi.'Sana bir çakarım'Yıldız Tilbe’nin güvenlik görevlisine, “Sana bir çakarım gidersin” diyerek tepki gösterdiği görüldü. Tilbe, yüksek sesten rahatsız olduğunu belirterek, “Gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor. Beynim dönmüş zaten. Çekil” sözlerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/sosyal-medyada-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1107881515.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yıldız tilbe, hakaret, şarkıcı