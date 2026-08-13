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Yıldız Tilbe'den güvenlik görevlisine: 'Sana bir çakarım gidersin'
Yıldız Tilbe'den güvenlik görevlisine: 'Sana bir çakarım gidersin'
Sputnik Türkiye
Çeşme’de verdiği konserin ardından mekandan ayrılan Yıldız Tilbe, yakınında yüksek sesle bağıran güvenlik görevlisine tepki gösterdi. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T13:37+0300
2026-08-13T13:37+0300
yaşam
yıldız tilbe
hakaret
şarkıcı
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Yaz boyunca konserden konsere koşan Yıldız Tilbe, son olarak Çeşme’de hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçının konser sonrasında yaşadığı gergin anlar ise bir hayranının kamerasına yansıdı.Konser çıkışında sinirlendiSahne performansının ardından aracına doğru ilerleyen Yıldız Tilbe, kendisine yakın bir noktada yüksek sesle bağıran güvenlik görevlisinden rahatsız oldu. Ünlü şarkıcı, tam otomobiline bineceği sırada güvenlik görevlisine doğru yönelerek tepkisini dile getirdi.'Sana bir çakarım'Yıldız Tilbe’nin güvenlik görevlisine, “Sana bir çakarım gidersin” diyerek tepki gösterdiği görüldü. Tilbe, yüksek sesten rahatsız olduğunu belirterek, “Gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor. Beynim dönmüş zaten. Çekil” sözlerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/sosyal-medyada-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1107881515.html
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yıldız tilbe, hakaret, şarkıcı
yıldız tilbe, hakaret, şarkıcı

Yıldız Tilbe'den güvenlik görevlisine: 'Sana bir çakarım gidersin'

13:37 13.08.2026
© AAYıldız Tilbe
Yıldız Tilbe - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AA
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Çeşme’de verdiği konserin ardından mekandan ayrılan Yıldız Tilbe, yakınında yüksek sesle bağıran güvenlik görevlisine tepki gösterdi.
Yaz boyunca konserden konsere koşan Yıldız Tilbe, son olarak Çeşme’de hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçının konser sonrasında yaşadığı gergin anlar ise bir hayranının kamerasına yansıdı.

Konser çıkışında sinirlendi

Sahne performansının ardından aracına doğru ilerleyen Yıldız Tilbe, kendisine yakın bir noktada yüksek sesle bağıran güvenlik görevlisinden rahatsız oldu. Ünlü şarkıcı, tam otomobiline bineceği sırada güvenlik görevlisine doğru yönelerek tepkisini dile getirdi.

'Sana bir çakarım'

Yıldız Tilbe’nin güvenlik görevlisine, “Sana bir çakarım gidersin” diyerek tepki gösterdiği görüldü. Tilbe, yüksek sesten rahatsız olduğunu belirterek, “Gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor. Beynim dönmüş zaten. Çekil” sözlerini kullandı.
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