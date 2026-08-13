https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/yapay-zeka-cocuk-hikayelerinde-disi-karakterleri-siliyor-oran-sadece-yuzde-2-1107977687.html

Yapay zeka, çocuk hikayelerinde dişi karakterleri 'siliyor': Oran sadece yüzde 2

Yapay zeka, çocuk hikayelerinde dişi karakterleri 'siliyor': Oran sadece yüzde 2

Sputnik Türkiye

Washington Üniversitesinden araştırmacılar, 6 yapay zeka modelinin konuşan hayvanların yer aldığı çocuk hikayelerine ilişkin 23 bin 800 yanıtını inceledi... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T12:48+0300

2026-08-13T12:48+0300

2026-08-13T12:48+0300

yaşam

araştırma

yapay zeka

masal

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Yapay zeka modellerinin çocuk hikayelerinde toplumsal cinsiyet önyargılarını yalnızca yansıtmakla kalmayıp bazı durumlarda daha da belirgin hale getirebildiği ortaya çıktı. Washington Üniversitesinden araştırmacılar, cinsiyeti belirtilmeyen konuşan hayvan karakterlerin yer aldığı hikayeler oluşturması için 6 üretken yapay zeka modelini test etti.Araştırmacılar, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5, GPT-4o, GPT-5.1, Mistral Medium ve açık kaynaklı Olmo 3 modellerine aynı istemleri binlerce kez yöneltti.Toplam 23 bin 800 yapay zeka yanıtının incelendiği çalışmada, dişi hayvan karakterlerin yalnızca yüzde 2'sinde yer aldığı belirlendi.Hikayelerin yüzde 41'inde karakterler erkek olarak tanımlanırken, yüzde 57'sinde karakterlerin cinsiyeti hiç belirtilmedi.Dişi karakterler erkeklerden yaklaşık 19 kat daha azAraştırmacılar, 300 popüler çocuk kitabının daha önce yapılan analizinde erkek hayvan karakterlerin dişi karakterlerin yaklaşık iki katı kadar yer aldığını hatırlattı.Ancak yapay zeka tarafından oluşturulan hikayelerde farkın çok daha belirgin olduğu görüldü.İncelenen hikayelerin yalnızca 513'ünde dişi hayvan karakter bulunurken, 9 bin 673 hikayede erkek karakter yer aldı. Böylece erkek karakterlerin sayısı dişi karakterlerin yaklaşık 19 katına ulaştı.Araştırmacılara göre modeller, cinsiyeti belirtilmeyen karakterlerde tarafsız kalmak amacıyla çoğunlukla "o" anlamındaki cinsiyetsiz ifadeler kullanmayı veya karakterlerden "kuş", "ayı" gibi tür isimleriyle bahsetmeyi tercih etti.Ancak bu yaklaşımın yalnızca dişi karakterleri değil, genel olarak eril olmayan kimlikleri görünmez hale getirdiği belirtildi.Yapay zeka hikayelerinde benzer kalıplar öne çıktıÇalışmada, yapay zeka modellerinin hikayelerinde cinsiyet dışında daha genel ve tekrarlayan anlatım kalıplarının da öne çıktığı görüldü.Araştırmacılar, farklı hikayelerde benzer olay örgülerinin ve karakterlerin tekrarlandığını, örneğin hayvanların ateş çevresinde toplanmasını sağlayan bilge yaşlı baykuş gibi kalıpların sıkça kullanıldığını belirtti.Modeller arasında Google'ın Gemini ve OpenAI'ın GPT-5.1'i en yüksek erkek karakter oranlarına sahip olurken, bu oranlar sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 65 olarak ölçüldü. Anthropic'in Claude modeli ise diğerlerine kıyasla en fazla dişi karakter üreten model oldu ancak bu oran da yalnızca yüzde 4'te kaldı.Araştırmacılar, çocuk kitaplarının erken yaşlarda toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerine ilişkin algıların şekillenmesinde etkili olması nedeniyle bulguların önem taşıdığını vurguladı.Çalışma, 2026 Association for Computing Machinery (ACM) tarafından desteklenen bir konferansta sunuldu.

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