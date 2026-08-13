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Antik Yunan elitlerinin yüzüklerinde 'dünyada bulunmayan' metaller keşfedildi
Antik Yunan elitlerinin yüzüklerinde 'dünyada bulunmayan' metaller keşfedildi
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Araştırmacılar, Tunç Çağı'nda Girit ve Yunanistan'da yaşayan Minos ve Miken elitlerine ait bazı yüzüklerin meteoritlerden elde edilen demirden yapılmış... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T11:57+0300
2026-08-13T11:57+0300
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Antik Akdeniz toplumlarının önde gelen isimlerine ait bazı yüzüklerde, Dünya dışından gelen meteoritik demir kullanıldığı belirlendi.Journal of Archaeological Science dergisinde yayımlanan araştırmada, günümüzde Yunanistan sınırları içinde kalan 33 arkeolojik alandan çıkarılan 100'den fazla eser incelendi.Araştırmacılar, yaklaşık 3 bin 800 ila 3 bin yıl öncesine tarihlenen 91 demir eserin kimyasal bileşimini, eserlere zarar vermeyen X-ışını floresans yöntemiyle analiz etti.İncelenen eserlerin 13'ünde nikel tespit edildi. Nikelin meteoritik demirin önemli göstergelerinden biri olması nedeniyle bu eserlerin meteoritlerden elde edilen demir kullanılarak üretilmiş olabileceği değerlendirildi.Güç ve statü sembolü olarak kullanılmış olabilirDikkat çeken nokta ise meteoritik demir içerdiği düşünülen 13 eserin tamamının gösterişli yüzüklerden oluşması oldu. Altın veya gümüş gibi başka metallerin de kullanıldığı yüzüklerin bazılarında mühür taşı olarak kullanılmış olabilecek bölümler bulunduğu belirtildi.Yüzüklerin çoğunun Miken'deki mezarlar gibi zengin mezar alanlarından çıkarıldığı aktarıldı. Eserlerden biri ise bir Minos nekropolünde, yüksek rahip olduğu düşünülen bir kişinin parmağında bulundu.Araştırmacılar, bu bulguların meteoritlerden yapılmış yüzüklerin Minos ve Miken saray elitleri arasında güç ve statü sembolü olarak kullanılmış olabileceğine işaret ettiğini belirtti.Meteoritler Mısır'dan getirilmiş olabilirAraştırmacılara göre meteoritik demirin Yunanistan'da bulunmak yerine Mısır'dan getirilmiş olması mümkün. Mısır'ın kurak çöllerinin meteoritlerin oksitlenmeden korunması ve birikmesi açısından Yunanistan'a kıyasla daha elverişli olduğu belirtildi.Çalışmada ayrıca incelenen 91 demir eserden 78'inin meteoritik değil, eritilerek üretilmiş demir içerdiği tespit edildi. İnsan yapımı demirin Yunanistan'da MÖ 1400'lü yıllarda kullanılmaya başlanmış olabileceği, ancak MÖ 1200'den önceki döneme ait yalnızca bir kolye ucu ve bir yüzüğün bu gruba girdiği kaydedildi.Araştırmacılar, Anadolu'daki bulgularla karşılaştırıldığında insan yapımı demirin Yunanistan'da kullanımının bir şekilde gecikmiş göründüğünü, bazı eserlerin Kıbrıs gibi bölgelerden ithal edilmiş olabileceğini ifade etti.Meteoritik demirden yapılan yüzüklerin kullanımının MÖ 1200 civarında sona erdiği düşünülüyor. Araştırmacılar, bu geleneğin tedarik sorunları veya talebin azalması gibi nedenlerin yanı sıra moda anlayışının değişmesi nedeniyle de ortadan kalkmış olabileceğini değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/uzayda-yeni-bir-kozmik-cisim-kesfedildi-kara-delik-yildizi-1107965044.html
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mısır, akdeniz, anadolu, yunanistan, araştırma
mısır, akdeniz, anadolu, yunanistan, araştırma

Antik Yunan elitlerinin yüzüklerinde 'dünyada bulunmayan' metaller keşfedildi

11:57 13.08.2026
© Fotoğraf : Mirrorgöktaşı
göktaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© Fotoğraf : Mirror
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Araştırmacılar, Tunç Çağı'nda Girit ve Yunanistan'da yaşayan Minos ve Miken elitlerine ait bazı yüzüklerin meteoritlerden elde edilen demirden yapılmış olabileceğini ortaya çıkardı.
Antik Akdeniz toplumlarının önde gelen isimlerine ait bazı yüzüklerde, Dünya dışından gelen meteoritik demir kullanıldığı belirlendi.
Journal of Archaeological Science dergisinde yayımlanan araştırmada, günümüzde Yunanistan sınırları içinde kalan 33 arkeolojik alandan çıkarılan 100'den fazla eser incelendi.
Araştırmacılar, yaklaşık 3 bin 800 ila 3 bin yıl öncesine tarihlenen 91 demir eserin kimyasal bileşimini, eserlere zarar vermeyen X-ışını floresans yöntemiyle analiz etti.
İncelenen eserlerin 13'ünde nikel tespit edildi. Nikelin meteoritik demirin önemli göstergelerinden biri olması nedeniyle bu eserlerin meteoritlerden elde edilen demir kullanılarak üretilmiş olabileceği değerlendirildi.

Güç ve statü sembolü olarak kullanılmış olabilir

Dikkat çeken nokta ise meteoritik demir içerdiği düşünülen 13 eserin tamamının gösterişli yüzüklerden oluşması oldu. Altın veya gümüş gibi başka metallerin de kullanıldığı yüzüklerin bazılarında mühür taşı olarak kullanılmış olabilecek bölümler bulunduğu belirtildi.
Yüzüklerin çoğunun Miken'deki mezarlar gibi zengin mezar alanlarından çıkarıldığı aktarıldı. Eserlerden biri ise bir Minos nekropolünde, yüksek rahip olduğu düşünülen bir kişinin parmağında bulundu.
Araştırmacılar, bu bulguların meteoritlerden yapılmış yüzüklerin Minos ve Miken saray elitleri arasında güç ve statü sembolü olarak kullanılmış olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Meteoritler Mısır'dan getirilmiş olabilir

Araştırmacılara göre meteoritik demirin Yunanistan'da bulunmak yerine Mısır'dan getirilmiş olması mümkün. Mısır'ın kurak çöllerinin meteoritlerin oksitlenmeden korunması ve birikmesi açısından Yunanistan'a kıyasla daha elverişli olduğu belirtildi.
Çalışmada ayrıca incelenen 91 demir eserden 78'inin meteoritik değil, eritilerek üretilmiş demir içerdiği tespit edildi. İnsan yapımı demirin Yunanistan'da MÖ 1400'lü yıllarda kullanılmaya başlanmış olabileceği, ancak MÖ 1200'den önceki döneme ait yalnızca bir kolye ucu ve bir yüzüğün bu gruba girdiği kaydedildi.
Araştırmacılar, Anadolu'daki bulgularla karşılaştırıldığında insan yapımı demirin Yunanistan'da kullanımının bir şekilde gecikmiş göründüğünü, bazı eserlerin Kıbrıs gibi bölgelerden ithal edilmiş olabileceğini ifade etti.
Meteoritik demirden yapılan yüzüklerin kullanımının MÖ 1200 civarında sona erdiği düşünülüyor. Araştırmacılar, bu geleneğin tedarik sorunları veya talebin azalması gibi nedenlerin yanı sıra moda anlayışının değişmesi nedeniyle de ortadan kalkmış olabileceğini değerlendiriyor.
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