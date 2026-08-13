https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/dursun-ozbek-alkis-alacagim-diye-galatasarayin-gelecegini-tehlikeye-atmayacagim-1107962472.html

Dursun Özbek: Alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım

Dursun Özbek: Alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün geleceğini riske atacak adımlardan kaçınacaklarını belirtti. Özbek, transferlerde doğru zamanda en iyi... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T00:22+0300

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dursun özbek

galatasaray adası

galatasaray

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda düzenlenen etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu.Galatasaray'ın üst üste 4 kez şampiyon olduğunu hatırlatan Başkan Özbek, "İki alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağım" dedi.Başkan Özbek, "Ben 76 yaşındayım. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen kimse olamaz" ifadelerini kullandı.Ligin cuma günü başlayacağını hatırlatan Başkan Özbek, "Bize, hocamıza, takımımıza ve taraftarlarımıza güvenmeye devam edin. Bugüne kadar Galatasaray için doğru olanı yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yine şampiyon olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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