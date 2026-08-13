Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/dursun-ozbek-alkis-alacagim-diye-galatasarayin-gelecegini-tehlikeye-atmayacagim-1107962472.html
Dursun Özbek: Alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım
Dursun Özbek: Alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün geleceğini riske atacak adımlardan kaçınacaklarını belirtti. Özbek, transferlerde doğru zamanda en iyi... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T00:22+0300
2026-08-13T00:22+0300
spor
dursun özbek
galatasaray adası
galatasaray
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol antrenörü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0d/1107962311_0:32:3071:1759_1920x0_80_0_0_d7dfdaaca25bf86aaaddd9db53aff82d.jpg
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda düzenlenen etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu.Galatasaray'ın üst üste 4 kez şampiyon olduğunu hatırlatan Başkan Özbek, "İki alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağım" dedi.Başkan Özbek, "Ben 76 yaşındayım. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen kimse olamaz" ifadelerini kullandı.Ligin cuma günü başlayacağını hatırlatan Başkan Özbek, "Bize, hocamıza, takımımıza ve taraftarlarımıza güvenmeye devam edin. Bugüne kadar Galatasaray için doğru olanı yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yine şampiyon olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/fenerbahce-duyurdu-romelu-lukaku-transferi-tamamlandi-1107957526.html
galatasaray adası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0d/1107962311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0dfbaf52c2b9364be71376219732e59a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dursun özbek, galatasaray adası, galatasaray, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol antrenörü
dursun özbek, galatasaray adası, galatasaray, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol antrenörü

Dursun Özbek: Alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım

00:22 13.08.2026
© AA / Cemal YurttaşGalatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AA / Cemal Yurttaş
Abone ol
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün geleceğini riske atacak adımlardan kaçınacaklarını belirtti. Özbek, transferlerde doğru zamanda en iyi hamleleri yapmak için çalışacaklarını söyledi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda düzenlenen etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın üst üste 4 kez şampiyon olduğunu hatırlatan Başkan Özbek, "İki alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağım" dedi.
Başkan Özbek, "Ben 76 yaşındayım. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen kimse olamaz" ifadelerini kullandı.
Ligin cuma günü başlayacağını hatırlatan Başkan Özbek, "Bize, hocamıza, takımımıza ve taraftarlarımıza güvenmeye devam edin. Bugüne kadar Galatasaray için doğru olanı yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yine şampiyon olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
Romelu Lukaku - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
SPOR
Fenerbahçe duyurdu: Romelu Lukaku transferi tamamlandı
Dün, 19:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала