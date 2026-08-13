https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/ukrayna-ekonomisine-lojistik-darbesi-2-milyar-dolari-askin-kayip-bekleniyor-1107985453.html

Ukrayna ekonomisine lojistik darbesi: 2 milyar doları aşkın kayıp bekleniyor

Ukrayna ekonomisine lojistik darbesi: 2 milyar doları aşkın kayıp bekleniyor

Sputnik Türkiye

Ukraynalı vekil Gonçarenko, limanlardaki lojistik sorunlar ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ülkenin 2026’nın ikinci yarısında devasa bir ihracat kaybına... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T16:41+0300

2026-08-13T16:41+0300

2026-08-13T16:41+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

yüksek rada

aleksey gonçarenko

liman

avrupa

i̇hracat

i̇thalat

tarım

ekonomi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1d/1097435901_52:0:882:467_1920x0_80_0_0_ecfe1cc1fb5d78ba3168945196d6f059.png

Ukrayna'da liman krizinin ülke ekonomisine ve tarım sektörüne maliyeti netleşmeye başladı. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko, sosyal medya paylaşımında, limanlardaki lojistik aksaklıklar sebebiyle Ukrayna'nın ciddi bir gelir kaybıyla karşı karşıya olduğunu yazdı.Gonçarenko, “2026 yılının ikinci yarısında, deniz erişiminin kapanması ve yaşanan sorunlar nedeniyle elde edilemeyen ihracat geliri 2 milyar doları aşacak” ifadelerini kullandı.Tarım ihracatı yarı yarıya düşebilirLimanlardaki krizin etkileri tarım sektöründe de hissediliyor. Ukrayna Tarım Politikası Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, liman lojistiğindeki sorunlar sebebiyle 2026-2027 döneminde Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatının yarı yarıya azalabileceği uyarısında bulunuldu.Ukrayna Tarım Politikası Bakanı Taras Vısotskıy da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gemi sahiplerinin aldığı kararlar doğrultusunda seyrüseferin askıya alındığını ve ticari gemilerin Ukrayna limanlarına yanaşmayı durdurduğunu bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rus-gemilerine-yonelik-saldiri-anglo-sakson-ekseni-ve-nato-imzali-organize-bir-teror-sucudur-1107984979.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, yüksek rada, aleksey gonçarenko, liman, avrupa, i̇hracat, i̇thalat, tarım, ekonomi