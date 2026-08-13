https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/ukrayna-ekonomisine-lojistik-darbesi-2-milyar-dolari-askin-kayip-bekleniyor-1107985453.html
Ukrayna ekonomisine lojistik darbesi: 2 milyar doları aşkın kayıp bekleniyor
Ukrayna ekonomisine lojistik darbesi: 2 milyar doları aşkın kayıp bekleniyor
Sputnik Türkiye
Ukraynalı vekil Gonçarenko, limanlardaki lojistik sorunlar ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ülkenin 2026’nın ikinci yarısında devasa bir ihracat kaybına... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T16:41+0300
2026-08-13T16:41+0300
2026-08-13T16:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
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yüksek rada
aleksey gonçarenko
liman
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tarım
ekonomi
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Ukrayna'da liman krizinin ülke ekonomisine ve tarım sektörüne maliyeti netleşmeye başladı. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko, sosyal medya paylaşımında, limanlardaki lojistik aksaklıklar sebebiyle Ukrayna'nın ciddi bir gelir kaybıyla karşı karşıya olduğunu yazdı.Gonçarenko, “2026 yılının ikinci yarısında, deniz erişiminin kapanması ve yaşanan sorunlar nedeniyle elde edilemeyen ihracat geliri 2 milyar doları aşacak” ifadelerini kullandı.Tarım ihracatı yarı yarıya düşebilirLimanlardaki krizin etkileri tarım sektöründe de hissediliyor. Ukrayna Tarım Politikası Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, liman lojistiğindeki sorunlar sebebiyle 2026-2027 döneminde Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatının yarı yarıya azalabileceği uyarısında bulunuldu.Ukrayna Tarım Politikası Bakanı Taras Vısotskıy da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gemi sahiplerinin aldığı kararlar doğrultusunda seyrüseferin askıya alındığını ve ticari gemilerin Ukrayna limanlarına yanaşmayı durdurduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rus-gemilerine-yonelik-saldiri-anglo-sakson-ekseni-ve-nato-imzali-organize-bir-teror-sucudur-1107984979.html
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ukrayna, yüksek rada, aleksey gonçarenko, liman, avrupa, i̇hracat, i̇thalat, tarım, ekonomi
ukrayna, yüksek rada, aleksey gonçarenko, liman, avrupa, i̇hracat, i̇thalat, tarım, ekonomi
Ukrayna ekonomisine lojistik darbesi: 2 milyar doları aşkın kayıp bekleniyor
Ukraynalı vekil Gonçarenko, limanlardaki lojistik sorunlar ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ülkenin 2026’nın ikinci yarısında devasa bir ihracat kaybına uğrayacağını belirtti.
Ukrayna'da liman krizinin ülke ekonomisine ve tarım sektörüne maliyeti netleşmeye başladı. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko, sosyal medya paylaşımında, limanlardaki lojistik aksaklıklar sebebiyle Ukrayna'nın ciddi bir gelir kaybıyla karşı karşıya olduğunu yazdı.
Gonçarenko, “2026 yılının ikinci yarısında, deniz erişiminin kapanması ve yaşanan sorunlar nedeniyle elde edilemeyen ihracat geliri 2 milyar doları aşacak” ifadelerini kullandı.
Tarım ihracatı yarı yarıya düşebilir
Limanlardaki krizin etkileri tarım sektöründe de hissediliyor. Ukrayna Tarım Politikası Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, liman lojistiğindeki sorunlar sebebiyle 2026-2027 döneminde Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatının yarı yarıya azalabileceği uyarısında bulunuldu.
Ukrayna Tarım Politikası Bakanı Taras Vısotskıy da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gemi sahiplerinin aldığı kararlar doğrultusunda seyrüseferin askıya alındığını ve ticari gemilerin Ukrayna limanlarına yanaşmayı durdurduğunu bildirdi.