https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/uefa-super-kupanin-sahibi-psg-oldu-1107962061.html
UEFA Süper Kupa’nın sahibi PSG oldu
UEFA Süper Kupa’nın sahibi PSG oldu
Sputnik Türkiye
Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Fransız kulübü tarihinde 2. defa kupanın sahibi oldu. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T00:02+0300
2026-08-13T00:02+0300
2026-08-13T00:55+0300
spor
uefa süper kupa
psg
paris saint-germain (psg)
aston villa
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Avusturya'nın Salzburg kentinin ev sahipliği yaptığı 51. UEFA Süper Kupa maçında, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Fransa'nın PSG takımı ile Avrupa Ligi şampiyonu İngiliz ekibi Aston Villa karşılaştı.UEFA Süper Kupa'yı, Aston Villa'yı 2-1 yenen Paris Saint-Germain (PSG) kazandı.Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.PSG'ye galibiyeti getiren golün sahibi Fransız sağ kanat oyuncusu Desire Doue, maçın futbolcusu seçildi.Mücadeleyi kaybeden Aston Villa'nın oyuncularına, rakip takımın alkışları eşliğinde ikincilik madalyaları verildi.Aston Villa'nın ardından şampiyon PSG platforma çıktı. Teknik direktör Luis Enrique ve futbolcular, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in elinden madalyalarını aldı.Devamında UEFA Süper Kupası, PSG kaptanı Marquinhos'un ellerinde yükseldi. Büyük sevinç yaşayan oyuncular ve teknik heyet, kupayla taraftarları selamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/dursun-ozbek-alkis-alacagim-diye-galatasarayin-gelecegini-tehlikeye-atmayacagim-1107962472.html
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uefa süper kupa, psg, paris saint-germain (psg), aston villa
uefa süper kupa, psg, paris saint-germain (psg), aston villa
UEFA Süper Kupa’nın sahibi PSG oldu
00:02 13.08.2026 (güncellendi: 00:55 13.08.2026)
Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Fransız kulübü tarihinde 2. defa kupanın sahibi oldu.
Avusturya'nın Salzburg kentinin ev sahipliği yaptığı 51. UEFA Süper Kupa maçında, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Fransa'nın PSG takımı ile Avrupa Ligi şampiyonu İngiliz ekibi Aston Villa karşılaştı.
UEFA Süper Kupa'yı, Aston Villa'yı 2-1 yenen Paris Saint-Germain (PSG) kazandı.
Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.
PSG'ye galibiyeti getiren golün sahibi Fransız sağ kanat oyuncusu Desire Doue, maçın futbolcusu seçildi.
Mücadeleyi kaybeden Aston Villa'nın oyuncularına, rakip takımın alkışları eşliğinde ikincilik madalyaları verildi.
Aston Villa'nın ardından şampiyon PSG platforma çıktı. Teknik direktör Luis Enrique ve futbolcular, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in elinden madalyalarını aldı.
Devamında UEFA Süper Kupası, PSG kaptanı Marquinhos'un ellerinde yükseldi. Büyük sevinç yaşayan oyuncular ve teknik heyet, kupayla taraftarları selamladı.