https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/abdden-dogum-turizmi-hamlesi-yeni-gorev-gucu-kuruldu-1107964926.html

ABD'den 'doğum turizmi' hamlesi: Yeni görev gücü kuruldu

ABD'den 'doğum turizmi' hamlesi: Yeni görev gücü kuruldu

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'de doğum yaparak vatandaşlık elde etme uygulamasını sona erdirmek amacıyla yeni bir görev gücü oluşturulduğunu açıkladı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T04:59+0300

2026-08-13T04:59+0300

2026-08-13T04:59+0300

dünya

abd

donald trump

doğum turizmi

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ABD Dışişleri Bakanlığı, 'doğum turizmi' uygulamasını sona erdirmek amacıyla bir görev gücü kurulduğunu duyurdu.Doğum yapmak üzere ABD'ye seyahat etme sürecinin suistimal edilerek bu işin adeta "doğum turizmi"ne çevrildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Geçen ay 600'den fazla vize iptal edildiABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen ay yabancı uyruklulara ait 600’den fazla vizeyi iptal ettiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/iran-hurmuz-bogazi-hala-kapali-ve-iranin-sartlari-kabul-edilene-kadar-yeniden-acilmayacak-1107964822.html

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abd, donald trump, doğum turizmi