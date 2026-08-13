https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/abdden-dogum-turizmi-hamlesi-yeni-gorev-gucu-kuruldu-1107964926.html
ABD'den 'doğum turizmi' hamlesi: Yeni görev gücü kuruldu
ABD'den 'doğum turizmi' hamlesi: Yeni görev gücü kuruldu
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'de doğum yaparak vatandaşlık elde etme uygulamasını sona erdirmek amacıyla yeni bir görev gücü oluşturulduğunu açıkladı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T04:59+0300
2026-08-13T04:59+0300
2026-08-13T04:59+0300
dünya
abd
donald trump
doğum turizmi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101225083_0:0:744:420_1920x0_80_0_0_e719e62a3fcbbaa95f780963f338aaf6.png
ABD Dışişleri Bakanlığı, 'doğum turizmi' uygulamasını sona erdirmek amacıyla bir görev gücü kurulduğunu duyurdu.Doğum yapmak üzere ABD'ye seyahat etme sürecinin suistimal edilerek bu işin adeta "doğum turizmi"ne çevrildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Geçen ay 600'den fazla vize iptal edildiABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen ay yabancı uyruklulara ait 600’den fazla vizeyi iptal ettiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/iran-hurmuz-bogazi-hala-kapali-ve-iranin-sartlari-kabul-edilene-kadar-yeniden-acilmayacak-1107964822.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101225083_30:0:685:491_1920x0_80_0_0_f9e3ef400931ed9174d38d4e0c77aff8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, doğum turizmi
abd, donald trump, doğum turizmi
ABD'den 'doğum turizmi' hamlesi: Yeni görev gücü kuruldu
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'de doğum yaparak vatandaşlık elde etme uygulamasını sona erdirmek amacıyla yeni bir görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 'doğum turizmi' uygulamasını sona erdirmek amacıyla bir görev gücü kurulduğunu duyurdu.
Doğum yapmak üzere ABD'ye seyahat etme sürecinin suistimal edilerek bu işin adeta "doğum turizmi"ne çevrildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Başkan Trump’ın da açıkça belirttiği gibi, vatandaşlık, ABD göçmenlik yasalarının kasıtlı olarak istismar edilmesi yoluyla elde edilebilecek bir meta değildir."
Geçen ay 600'den fazla vize iptal edildi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen ay yabancı uyruklulara ait 600’den fazla vizeyi iptal ettiğini bildirdi.