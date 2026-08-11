https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/istanbulda-korkutan-kaza-taksi-takla-atti-otomobil-refuje-cikti-1107918614.html

İstanbul'da korkutan kaza: Taksi takla attı, otomobil refüje çıktı

İstanbul'da korkutan kaza: Taksi takla attı, otomobil refüje çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da taksiyle otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taksi takla atarken otomobil ise refüje çıkarak durabildi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T13:11+0300

2026-08-11T13:11+0300

2026-08-11T13:11+0300

türki̇ye

i̇stanbul

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097480417_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c64800513254d1e179e47d353f578a6c.jpg

Bakırköy'de taksiyle otomobilin karıştığı kazada taksi sürücüsü yaralandı.Adnan Kahveci Bulvarı'nda seyir halindeki 34 TLG 71 plakalı taksi ile 34 FRP 317 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksi takla atarken, otomobil ise orta refüje çıkarak durdu.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan taksi sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/afyonkarahisarda-yolcu-otobusu-kamyonete-carpti-olu-ve-yaralilar-var-1107860910.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, trafik kazası