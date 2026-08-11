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İstanbul'da korkutan kaza: Taksi takla attı, otomobil refüje çıktı
İstanbul'da korkutan kaza: Taksi takla attı, otomobil refüje çıktı
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İstanbul'da taksiyle otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taksi takla atarken otomobil ise refüje çıkarak durabildi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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Bakırköy'de taksiyle otomobilin karıştığı kazada taksi sürücüsü yaralandı.Adnan Kahveci Bulvarı'nda seyir halindeki 34 TLG 71 plakalı taksi ile 34 FRP 317 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksi takla atarken, otomobil ise orta refüje çıkarak durdu.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan taksi sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/afyonkarahisarda-yolcu-otobusu-kamyonete-carpti-olu-ve-yaralilar-var-1107860910.html
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i̇stanbul, trafik kazası
i̇stanbul, trafik kazası

İstanbul'da korkutan kaza: Taksi takla attı, otomobil refüje çıktı

13:11 11.08.2026
© AATrafik kazası
Trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA
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İstanbul'da taksiyle otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taksi takla atarken otomobil ise refüje çıkarak durabildi.
Bakırköy'de taksiyle otomobilin karıştığı kazada taksi sürücüsü yaralandı.
Adnan Kahveci Bulvarı'nda seyir halindeki 34 TLG 71 plakalı taksi ile 34 FRP 317 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksi takla atarken, otomobil ise orta refüje çıkarak durdu.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan taksi sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.
Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
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