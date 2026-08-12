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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/iran-iranin-fuze-ve-iha-kapasitesinin-yuzde-75ten-fazlasi-saglam-ve-kullanima-hazir-durumda-1107960735.html
İran: İran'ın füze ve İHA kapasitesinin yüzde 75'ten fazlası sağlam ve kullanıma hazır durumda
İran: İran'ın füze ve İHA kapasitesinin yüzde 75'ten fazlası sağlam ve kullanıma hazır durumda
Sputnik Türkiye
İran Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Rıza Şeyh, ülkesinin füze ve insansız hava aracı kapasitesinin yüzde 75'ten fazlasının halen kullanılmadığını ve... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T21:56+0300
2026-08-12T21:56+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Rıza Şeyh, İran'ın füze ve İHA kapasitesinin yüzde 75'ten fazlasının sağlam ve kullanıma hazır durumda olduğunu, konusu kapasitenin üretiminin de kesintisiz devam ettiğini belirtti:Şeyh, ABD'nin siyasi hedeflerini değiştirdiğini ileri sürerek, bunun 'stratejik yenilginin göstergesi' olduğunu söyledi.
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İran: İran'ın füze ve İHA kapasitesinin yüzde 75'ten fazlası sağlam ve kullanıma hazır durumda

21:56 12.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD İran
ABD İran - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Rıza Şeyh, ülkesinin füze ve insansız hava aracı kapasitesinin yüzde 75'ten fazlasının halen kullanılmadığını ve üretimin sürdüğünü söyledi.
İran Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Rıza Şeyh, İran'ın füze ve İHA kapasitesinin yüzde 75'ten fazlasının sağlam ve kullanıma hazır durumda olduğunu, konusu kapasitenin üretiminin de kesintisiz devam ettiğini belirtti:
İran'ın füze ve İHA kapasitesinin yüzde 75'ten fazlası sağlam ve kullanıma hazır durumda. Bu kapasitenin üretimi de kesintisiz şekilde devam ediyor. Biz askerler diplomasinin arkasında duruyoruz. Askeri güç zayıf olduğunda diplomat da müzakere masasında zayıf bir konumda olur
Şeyh, ABD'nin siyasi hedeflerini değiştirdiğini ileri sürerek, bunun 'stratejik yenilginin göstergesi' olduğunu söyledi.
Erdoğan-Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
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