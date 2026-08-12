https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/iran-iranin-fuze-ve-iha-kapasitesinin-yuzde-75ten-fazlasi-saglam-ve-kullanima-hazir-durumda-1107960735.html

İran: İran'ın füze ve İHA kapasitesinin yüzde 75'ten fazlası sağlam ve kullanıma hazır durumda

İran: İran'ın füze ve İHA kapasitesinin yüzde 75'ten fazlası sağlam ve kullanıma hazır durumda

Sputnik Türkiye

İran Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Rıza Şeyh, ülkesinin füze ve insansız hava aracı kapasitesinin yüzde 75'ten fazlasının halen kullanılmadığını ve... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T21:56+0300

2026-08-12T21:56+0300

2026-08-12T21:56+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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İran Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Rıza Şeyh, İran'ın füze ve İHA kapasitesinin yüzde 75'ten fazlasının sağlam ve kullanıma hazır durumda olduğunu, konusu kapasitenin üretiminin de kesintisiz devam ettiğini belirtti:Şeyh, ABD'nin siyasi hedeflerini değiştirdiğini ileri sürerek, bunun 'stratejik yenilginin göstergesi' olduğunu söyledi.

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