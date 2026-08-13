https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/altin-fiyatlarinda-abd-enflasyonu-dopingi-rekor-geldi-gram-altin-6-bin-780-tlye-ulasti-1107966840.html

Altın fiyatlarında ABD enflasyonu dopingi: Rekor geldi, gram altın 6 bin 780 TL’ye ulaştı

Altın fiyatlarında ABD enflasyonu dopingi: Rekor geldi, gram altın 6 bin 780 TL’ye ulaştı

Sputnik Türkiye

ABD’de Temmuz ayı çekirdek enflasyonunun Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeye gerilemesiyle altın piyasası hareketlendi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T07:49+0300

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Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Dün yayımlanan verilere göre, ülkede temel enflasyon göstergeleri düşük seviyelerde seyrederken, yıllık çekirdek enflasyon Mart 2021’den bu yana kaydedilen en yavaş artış hızını gösterdi. Yüksek petrol fiyatlarına rağmen beklentilerle uyumlu gelen bu tablo, ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki faiz artırımı baskısını önemli ölçüde hafifletti.Dolar endeksinin de kritik 100 seviyesinin altında kalmasını fırsat bilen değerli metaller, faiz endişelerinin azalmasıyla birlikte hızla yükselişe geçti. Piyasalarda oluşan olumlu hava, altın fiyatlarını yukarı yönlü güçlü bir şekilde destekledi.Ons altın 4 bin 441 doları gördü, gram altın tırmandıVeri öncesinde ABD ve İran arasındaki müzakerelerin olumlu seyrettiğine dair haber akışıyla güç toplayan ons altın, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte tırmanışını hızlandırdı. Güne yüzde 0.8 yükselişle 4 bin 401 dolar seviyesinden başlayan ons fiyatı, günün ilk yarısında 4 bin 420 dolara ulaştı.Kritik verinin ardından alımların artmasıyla birlikte ons altın 4 bin 441,15 dolar seviyesine kadar yükselerek dikkat çekici bir rekor kırdı. Küresel piyasalardaki bu sıçrama iç piyasaya da doğrudan yansıdı. Yurtiçinde gram altın yüzde 1.12 değer kazanarak 6 bin 779 TL seviyesine çıktı ve yatırımcısının yüzünü güldürdü.

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