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Altın fiyatlarında ABD enflasyonu dopingi: Rekor geldi, gram altın 6 bin 780 TL’ye ulaştı
Altın fiyatlarında ABD enflasyonu dopingi: Rekor geldi, gram altın 6 bin 780 TL’ye ulaştı
Sputnik Türkiye
ABD’de Temmuz ayı çekirdek enflasyonunun Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeye gerilemesiyle altın piyasası hareketlendi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
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Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Dün yayımlanan verilere göre, ülkede temel enflasyon göstergeleri düşük seviyelerde seyrederken, yıllık çekirdek enflasyon Mart 2021’den bu yana kaydedilen en yavaş artış hızını gösterdi. Yüksek petrol fiyatlarına rağmen beklentilerle uyumlu gelen bu tablo, ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki faiz artırımı baskısını önemli ölçüde hafifletti.Dolar endeksinin de kritik 100 seviyesinin altında kalmasını fırsat bilen değerli metaller, faiz endişelerinin azalmasıyla birlikte hızla yükselişe geçti. Piyasalarda oluşan olumlu hava, altın fiyatlarını yukarı yönlü güçlü bir şekilde destekledi.Ons altın 4 bin 441 doları gördü, gram altın tırmandıVeri öncesinde ABD ve İran arasındaki müzakerelerin olumlu seyrettiğine dair haber akışıyla güç toplayan ons altın, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte tırmanışını hızlandırdı. Güne yüzde 0.8 yükselişle 4 bin 401 dolar seviyesinden başlayan ons fiyatı, günün ilk yarısında 4 bin 420 dolara ulaştı.Kritik verinin ardından alımların artmasıyla birlikte ons altın 4 bin 441,15 dolar seviyesine kadar yükselerek dikkat çekici bir rekor kırdı. Küresel piyasalardaki bu sıçrama iç piyasaya da doğrudan yansıdı. Yurtiçinde gram altın yüzde 1.12 değer kazanarak 6 bin 779 TL seviyesine çıktı ve yatırımcısının yüzünü güldürdü.
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tl, abd, i̇ran, merkez bankası, fed, abd, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın
tl, abd, i̇ran, merkez bankası, fed, abd, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın
Altın fiyatlarında ABD enflasyonu dopingi: Rekor geldi, gram altın 6 bin 780 TL’ye ulaştı
07:49 13.08.2026 (güncellendi: 08:02 13.08.2026)
ABD’de Temmuz ayı çekirdek enflasyonunun Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeye gerilemesiyle altın piyasası hareketlendi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz baskısının hafifleyeceği beklentisiyle ons altın 4 bin 441 dolara, gram altın ise 6 bin 779 TL’ye kadar yükselerek tarihi zirvelerini yeniledi.
Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Dün yayımlanan verilere göre, ülkede temel enflasyon göstergeleri düşük seviyelerde seyrederken, yıllık çekirdek enflasyon Mart 2021’den bu yana kaydedilen en yavaş artış hızını gösterdi. Yüksek petrol fiyatlarına rağmen beklentilerle uyumlu gelen bu tablo, ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki faiz artırımı baskısını önemli ölçüde hafifletti.
Dolar endeksinin de kritik 100 seviyesinin altında kalmasını fırsat bilen değerli metaller
, faiz endişelerinin azalmasıyla birlikte hızla yükselişe geçti. Piyasalarda oluşan olumlu hava, altın fiyatlarını yukarı yönlü güçlü bir şekilde destekledi.
Ons altın 4 bin 441 doları gördü, gram altın tırmandı
Veri öncesinde ABD ve İran arasındaki müzakerelerin
olumlu seyrettiğine dair haber akışıyla güç toplayan ons altın
, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte tırmanışını hızlandırdı. Güne yüzde 0.8 yükselişle 4 bin 401 dolar seviyesinden başlayan ons fiyatı, günün ilk yarısında 4 bin 420 dolara ulaştı.
Kritik verinin ardından alımların artmasıyla birlikte ons altın 4 bin 441,15 dolar seviyesine kadar yükselerek dikkat çekici bir rekor kırdı. Küresel piyasalardaki bu sıçrama iç piyasaya da doğrudan yansıdı. Yurtiçinde gram altın yüzde 1.12 değer kazanarak 6 bin 779 TL seviyesine çıktı ve yatırımcısının yüzünü güldürdü.