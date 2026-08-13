Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/altin-fiyatlarinda-abd-enflasyonu-dopingi-rekor-geldi-gram-altin-6-bin-780-tlye-ulasti-1107966840.html
Altın fiyatlarında ABD enflasyonu dopingi: Rekor geldi, gram altın 6 bin 780 TL’ye ulaştı
Altın fiyatlarında ABD enflasyonu dopingi: Rekor geldi, gram altın 6 bin 780 TL’ye ulaştı
Sputnik Türkiye
ABD’de Temmuz ayı çekirdek enflasyonunun Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeye gerilemesiyle altın piyasası hareketlendi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T07:49+0300
2026-08-13T08:02+0300
tl
abd
ekonomi̇
i̇ran
merkez bankası
fed
abd
altın
ons altın
gram altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1e/1106870921_0:547:900:1053_1920x0_80_0_0_15305db97bb052d0ddbc1b8d69669580.jpg
Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Dün yayımlanan verilere göre, ülkede temel enflasyon göstergeleri düşük seviyelerde seyrederken, yıllık çekirdek enflasyon Mart 2021’den bu yana kaydedilen en yavaş artış hızını gösterdi. Yüksek petrol fiyatlarına rağmen beklentilerle uyumlu gelen bu tablo, ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki faiz artırımı baskısını önemli ölçüde hafifletti.Dolar endeksinin de kritik 100 seviyesinin altında kalmasını fırsat bilen değerli metaller, faiz endişelerinin azalmasıyla birlikte hızla yükselişe geçti. Piyasalarda oluşan olumlu hava, altın fiyatlarını yukarı yönlü güçlü bir şekilde destekledi.Ons altın 4 bin 441 doları gördü, gram altın tırmandıVeri öncesinde ABD ve İran arasındaki müzakerelerin olumlu seyrettiğine dair haber akışıyla güç toplayan ons altın, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte tırmanışını hızlandırdı. Güne yüzde 0.8 yükselişle 4 bin 401 dolar seviyesinden başlayan ons fiyatı, günün ilk yarısında 4 bin 420 dolara ulaştı.Kritik verinin ardından alımların artmasıyla birlikte ons altın 4 bin 441,15 dolar seviyesine kadar yükselerek dikkat çekici bir rekor kırdı. Küresel piyasalardaki bu sıçrama iç piyasaya da doğrudan yansıdı. Yurtiçinde gram altın yüzde 1.12 değer kazanarak 6 bin 779 TL seviyesine çıktı ve yatırımcısının yüzünü güldürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/miras-kalan-ev-ve-tarlada-yeni-donem-ilk-satis-aileye-1107967213.html
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1e/1106870921_0:463:900:1138_1920x0_80_0_0_a0f839418dbe9137b9b1da2dd6dbd149.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tl, abd, i̇ran, merkez bankası, fed, abd, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın
tl, abd, i̇ran, merkez bankası, fed, abd, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın

Altın fiyatlarında ABD enflasyonu dopingi: Rekor geldi, gram altın 6 bin 780 TL’ye ulaştı

07:49 13.08.2026 (güncellendi: 08:02 13.08.2026)
© FotoğrafSahte altın operasyonu
Sahte altın operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© Fotoğraf
Abone ol
ABD’de Temmuz ayı çekirdek enflasyonunun Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeye gerilemesiyle altın piyasası hareketlendi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz baskısının hafifleyeceği beklentisiyle ons altın 4 bin 441 dolara, gram altın ise 6 bin 779 TL’ye kadar yükselerek tarihi zirvelerini yeniledi.
Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Dün yayımlanan verilere göre, ülkede temel enflasyon göstergeleri düşük seviyelerde seyrederken, yıllık çekirdek enflasyon Mart 2021’den bu yana kaydedilen en yavaş artış hızını gösterdi. Yüksek petrol fiyatlarına rağmen beklentilerle uyumlu gelen bu tablo, ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki faiz artırımı baskısını önemli ölçüde hafifletti.
Dolar endeksinin de kritik 100 seviyesinin altında kalmasını fırsat bilen değerli metaller, faiz endişelerinin azalmasıyla birlikte hızla yükselişe geçti. Piyasalarda oluşan olumlu hava, altın fiyatlarını yukarı yönlü güçlü bir şekilde destekledi.

Ons altın 4 bin 441 doları gördü, gram altın tırmandı

Veri öncesinde ABD ve İran arasındaki müzakerelerin olumlu seyrettiğine dair haber akışıyla güç toplayan ons altın, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte tırmanışını hızlandırdı. Güne yüzde 0.8 yükselişle 4 bin 401 dolar seviyesinden başlayan ons fiyatı, günün ilk yarısında 4 bin 420 dolara ulaştı.
Kritik verinin ardından alımların artmasıyla birlikte ons altın 4 bin 441,15 dolar seviyesine kadar yükselerek dikkat çekici bir rekor kırdı. Küresel piyasalardaki bu sıçrama iç piyasaya da doğrudan yansıdı. Yurtiçinde gram altın yüzde 1.12 değer kazanarak 6 bin 779 TL seviyesine çıktı ve yatırımcısının yüzünü güldürdü.
TOKİ EVLERİ - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
EKONOMİ
Miras kalan ev ve tarlada yeni dönem: İlk satış aileye
08:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала