https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/sivastopolda-meydana-gelen-patlamada-rusya-savunma-bakanliginin-bir-calisani-hayatini-kaybetti-1107983061.html
Sivastopol'da meydana gelen patlamada Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir çalışanı hayatını kaybetti
Sivastopol'da meydana gelen patlamada Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir çalışanı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sivastopol kentinde meydana gelen patlamada Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T15:16+0300
2026-08-13T15:16+0300
2026-08-13T15:16+0300
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rusya savunma bakanlığı
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FSB Bölge İdaresi basın dairesinden yapılan açıklamada, Sivastopol'de bir bombanın patlaması sonucu Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir çalışanının hayatını kaybettiği ifade edildi.Açıklamada, “Bombalama eylemini gerçekleştirdiğinden şüphelenilen Rus vatandaşı bir kadın sıcak takip sonucu gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.1994 doğumlu kadının Ukrayna istihbarat servislerinin talimatları doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin sorgusunun devam ettiği kaydedildi.Kolluk kuvvetleri olayla ilgili cezai dava açmayı değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fsb-duyurdu-telegram-kurucusu-durov-hakkinda-terore-destek-suclamasiyla-uluslararasi-arama-karari-1107622083.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sivastopol, patlama, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sivastopol, patlama, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
Sivastopol'da meydana gelen patlamada Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir çalışanı hayatını kaybetti
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sivastopol kentinde meydana gelen patlamada Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.
FSB Bölge İdaresi basın dairesinden yapılan açıklamada, Sivastopol'de bir bombanın patlaması sonucu Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir çalışanının hayatını kaybettiği ifade edildi.
Açıklamada, “Bombalama eylemini gerçekleştirdiğinden şüphelenilen Rus vatandaşı bir kadın sıcak takip sonucu gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.
1994 doğumlu kadının Ukrayna istihbarat servislerinin talimatları doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin sorgusunun devam ettiği kaydedildi.
Kolluk kuvvetleri olayla ilgili cezai dava açmayı değerlendiriyor.