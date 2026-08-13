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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/sivastopolda-meydana-gelen-patlamada-rusya-savunma-bakanliginin-bir-calisani-hayatini-kaybetti-1107983061.html
Sivastopol'da meydana gelen patlamada Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir çalışanı hayatını kaybetti
Sivastopol'da meydana gelen patlamada Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir çalışanı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sivastopol kentinde meydana gelen patlamada Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T15:16+0300
2026-08-13T15:16+0300
dünya
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
sivastopol
patlama
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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FSB Bölge İdaresi basın dairesinden yapılan açıklamada, Sivastopol'de bir bombanın patlaması sonucu Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir çalışanının hayatını kaybettiği ifade edildi.Açıklamada, “Bombalama eylemini gerçekleştirdiğinden şüphelenilen Rus vatandaşı bir kadın sıcak takip sonucu gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.1994 doğumlu kadının Ukrayna istihbarat servislerinin talimatları doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin sorgusunun devam ettiği kaydedildi.Kolluk kuvvetleri olayla ilgili cezai dava açmayı değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fsb-duyurdu-telegram-kurucusu-durov-hakkinda-terore-destek-suclamasiyla-uluslararasi-arama-karari-1107622083.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sivastopol, patlama, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sivastopol, patlama, rusya savunma bakanlığı, ukrayna

Sivastopol'da meydana gelen patlamada Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir çalışanı hayatını kaybetti

15:16 13.08.2026
© Sputnik / Дмитрий МакеевRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sivastopol kentinde meydana gelen patlamada Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.
FSB Bölge İdaresi basın dairesinden yapılan açıklamada, Sivastopol'de bir bombanın patlaması sonucu Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir çalışanının hayatını kaybettiği ifade edildi.
Açıklamada, “Bombalama eylemini gerçekleştirdiğinden şüphelenilen Rus vatandaşı bir kadın sıcak takip sonucu gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.
1994 doğumlu kadının Ukrayna istihbarat servislerinin talimatları doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin sorgusunun devam ettiği kaydedildi.
Kolluk kuvvetleri olayla ilgili cezai dava açmayı değerlendiriyor.
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