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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fsb-duyurdu-telegram-kurucusu-durov-hakkinda-terore-destek-suclamasiyla-uluslararasi-arama-karari-1107622083.html
FSB duyurdu: Telegram kurucusu Durov hakkında teröre destek suçlamasıyla uluslararası arama kararı çıkarıldı
FSB duyurdu: Telegram kurucusu Durov hakkında teröre destek suçlamasıyla uluslararası arama kararı çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna istihbaratının Telegram üzerinden yürüttüğü terör faaliyetlerinin önüne geçmeyen Durov hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
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ukrayna
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
telegram
terör
terör suçu
arama kararı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Telegram kurucusu Pavel Durov hakkında teröre destek suçlamasıyla soruşturma açıldığını ve uluslararası arama kararı çıkarıldığını bildirdi.FSB tarafından yapılan açıklamada, Telegram yönetiminin Ukrayna özel servisleri tarafından Rusya'da terör eylemleri ve toplu katliamlar düzenlemek amacıyla kullanılan kanal, sohbet ve botları engellemediği vurgulandı. FSB, Ukrayna istihbaratının Telegram üzerinden gerçekleştirdiği terör eylemlerinin kadın ve çocuklar dahil çok sayıda can kaybına yol açtığının ve milyarlarca ruble zarara neden olduğunun altını çizdi.Rus istihbaratı, Ukrayna özel servislerinin Telegram üzerindeki 'Dayvınçik' adlı tanışma programı üzerinden kadın profilleri kullanarak Rus gençlerle iletişim kurduğunu ve bu kişileri kandırarak terör faaliyetlerine sürüklediğini bildirdi.FSB, Temmuz 2025'ten bu yana 16 bölgede Rusya İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi ile işbirliği içinde yürütülen operasyonlarda 12 ila 22 yaş aralığında 46 Rus vatandaşının 'Dayvninçik' servisindeki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındığını da kaydederek bu kişilerin güvenlik güçlerine yönelik saldırılara, ulaşım, enerji ve iletişim tesislerine düzenlenen kundaklama eylemlerine katılmaya zorlandığının altını vurguladı.Sputnik'e konuşan bir avukat, Durov'un hakkındaki dava kapsamında müebbete varan hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/rusyadan-ukraynadaki-liman-ve-askeri-kargo-gemilerine-gece-operasyonu-1107621290.html
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pavel durov, ukrayna, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), telegram, terör, terör suçu, arama kararı
pavel durov, ukrayna, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), telegram, terör, terör suçu, arama kararı

FSB duyurdu: Telegram kurucusu Durov hakkında teröre destek suçlamasıyla uluslararası arama kararı çıkarıldı

09:38 29.07.2026 (güncellendi: 09:56 29.07.2026)
© AP Photo / Tatan SyuflanaPavel Durov
Pavel Durov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Tatan Syuflana
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Ukrayna istihbaratının Telegram üzerinden yürüttüğü terör faaliyetlerinin önüne geçmeyen Durov hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Telegram kurucusu Pavel Durov hakkında teröre destek suçlamasıyla soruşturma açıldığını ve uluslararası arama kararı çıkarıldığını bildirdi.

FSB tarafından yapılan açıklamada, Telegram yönetiminin Ukrayna özel servisleri tarafından Rusya'da terör eylemleri ve toplu katliamlar düzenlemek amacıyla kullanılan kanal, sohbet ve botları engellemediği vurgulandı.

FSB, Ukrayna istihbaratının Telegram üzerinden gerçekleştirdiği terör eylemlerinin kadın ve çocuklar dahil çok sayıda can kaybına yol açtığının ve milyarlarca ruble zarara neden olduğunun altını çizdi.

Rus istihbaratı, Ukrayna özel servislerinin Telegram üzerindeki 'Dayvınçik' adlı tanışma programı üzerinden kadın profilleri kullanarak Rus gençlerle iletişim kurduğunu ve bu kişileri kandırarak terör faaliyetlerine sürüklediğini bildirdi.

FSB, Temmuz 2025'ten bu yana 16 bölgede Rusya İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi ile işbirliği içinde yürütülen operasyonlarda 12 ila 22 yaş aralığında 46 Rus vatandaşının 'Dayvninçik' servisindeki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındığını da kaydederek bu kişilerin güvenlik güçlerine yönelik saldırılara, ulaşım, enerji ve iletişim tesislerine düzenlenen kundaklama eylemlerine katılmaya zorlandığının altını vurguladı.

Sputnik'e konuşan bir avukat, Durov'un hakkındaki dava kapsamında müebbete varan hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
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