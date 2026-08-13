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Silivri’de yangın: Evler tahliye edildi, TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı
Silivri’de yangın: Evler tahliye edildi, TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
Silivri’de yerleşim alanına yakın otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T15:21+0300
2026-08-13T15:32+0300
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İstanbul’un Silivri ilçesinde yerleşim alanına yakın noktadaki otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bazı evlerin tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenildi.Yangın nedeniyle Silivri TEM Otoyolu, Edirne ve Ankara istikametlerinde trafiğe kapatıldı. Bölgede araç yoğunluğu oluşurken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.Yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldıYangın, TEM Otoyolu Silivri mevkisinde, yerleşim alanına yakın noktada bulunan otluk ve ağaçlık alanda çıktı.Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.Alevlerin büyümesi üzerine İstanbul’un farklı noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildiSilivri’deki yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine tedbirler artırıldı.Alevlerin yakın bölgelere ulaşma ihtimaline karşı bazı evlerin tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenildi.İtfaiye ekipleri yangının kontrol altına alınması için karadan çalışma yürütürken, hava unsurları da söndürme çalışmalarına destek veriyor.TEM Otoyolu iki istikamette trafiğe kapatıldıYangın, bölgedeki ulaşımı da etkiledi. Silivri TEM Otoyolu, yangın nedeniyle Edirne ve Ankara istikametlerinde trafiğe kapatıldı.Otoyolun trafiğe kapatılmasının ardından bölgede araç yoğunluğu oluştu.Balıkesir'de de orman yangını çıktıBalıkesir'in Edremit ilçesinde yerleşim yerine yakın bir arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Kadıköy Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki ormana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekipler, 11 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 su tankeri ve 45 personelle yangına müdahale ediyor.'Şu an yerleşim yerine yakın bölgede çok fazla sıkıntımız kalmadı'Edremit Kaymakam Vekili Muhammed Evlice, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerine yakın bir bölgede çıktığını belirtti.Evlice, şunları söyledi:"Hem orman hem de itfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Şu an yerleşim yerine yakın bölgede çok fazla sıkıntımız kalmadı. Ormanın arka taraflarına olan bölümlerde devam ediyor. Oraya da uçak ve helikopterlerimizin müdahalesi sürüyor. İnşallah kısa sürede kontrol altına alırız diye düşünüyoruz. Şu anda 7-8 vatandaşımızı tahliye ettik fakat mahalle boyutunda şu an gerek yok."
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silivri, yangın, ankara, edirne
silivri, yangın, ankara, edirne

Silivri’de yangın: Evler tahliye edildi, TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı

15:21 13.08.2026 (güncellendi: 15:32 13.08.2026)
© AASilivri’de yangın: Evler tahliye edildi, TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı
Silivri’de yangın: Evler tahliye edildi, TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AA
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Silivri’de yerleşim alanına yakın otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. TEM Otoyolu Edirne ve Ankara istikametlerinde trafiğe kapatılırken, yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İstanbul’un Silivri ilçesinde yerleşim alanına yakın noktadaki otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bazı evlerin tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenildi.
Yangın nedeniyle Silivri TEM Otoyolu, Edirne ve Ankara istikametlerinde trafiğe kapatıldı. Bölgede araç yoğunluğu oluşurken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı

Yangın, TEM Otoyolu Silivri mevkisinde, yerleşim alanına yakın noktada bulunan otluk ve ağaçlık alanda çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
Alevlerin büyümesi üzerine İstanbul’un farklı noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi

Silivri’deki yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine tedbirler artırıldı.
Alevlerin yakın bölgelere ulaşma ihtimaline karşı bazı evlerin tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenildi.
İtfaiye ekipleri yangının kontrol altına alınması için karadan çalışma yürütürken, hava unsurları da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

TEM Otoyolu iki istikamette trafiğe kapatıldı

Yangın, bölgedeki ulaşımı da etkiledi. Silivri TEM Otoyolu, yangın nedeniyle Edirne ve Ankara istikametlerinde trafiğe kapatıldı.
Otoyolun trafiğe kapatılmasının ardından bölgede araç yoğunluğu oluştu.

Balıkesir'de de orman yangını çıktı

© Hakan FirikBalıkesir'de arazide başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'de arazide başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
Balıkesir'de arazide başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
© Hakan Firik
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yerleşim yerine yakın bir arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kadıköy Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 11 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 su tankeri ve 45 personelle yangına müdahale ediyor.

'Şu an yerleşim yerine yakın bölgede çok fazla sıkıntımız kalmadı'

Edremit Kaymakam Vekili Muhammed Evlice, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerine yakın bir bölgede çıktığını belirtti.
Evlice, şunları söyledi:
"Hem orman hem de itfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Şu an yerleşim yerine yakın bölgede çok fazla sıkıntımız kalmadı. Ormanın arka taraflarına olan bölümlerde devam ediyor. Oraya da uçak ve helikopterlerimizin müdahalesi sürüyor. İnşallah kısa sürede kontrol altına alırız diye düşünüyoruz. Şu anda 7-8 vatandaşımızı tahliye ettik fakat mahalle boyutunda şu an gerek yok."
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
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