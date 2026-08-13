https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/nilda-muge-cinayetinde-dikkat-ceken-detay-mezarina-cicek-birakmis-1107979036.html

Nilda Müge cinayetinde dikkat çeken detay: Mezarına çiçek bırakmış

Nilda Müge cinayetinde dikkat çeken detay: Mezarına çiçek bırakmış

Sputnik Türkiye

İstanbul Şişli’de eski kız arkadaşı Nilda Müge Şahin’i silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan Nazir Ilgın, 7 gün sonra Şahin’in mezarının yakınındaki ormanlık... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T13:37+0300

2026-08-13T13:37+0300

2026-08-13T13:37+0300

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cinayet

kadın cinayeti

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İstanbul’un Şişli ilçesinde 25 yaşındaki eski kız arkadaşı Nilda Müge Şahin’i silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan 35 yaşındaki Nazir Ilgın, olaydan 7 gün sonra Ayazağa’daki mezarlığın yakınında bulunan ormanlık alanda yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, Şahin’in mezarına geldiği, mezara su döktüğü ve çiçek bıraktığı öğrenildi. Durumu, ablasının mezarını ziyarete giden Seda Şahin’in fark ederek polise bildirdiği belirtildi.Nilda Müge Şahin eczanenin önünde silahlı saldırıya uğradıOlay, Mecidiyeköy Mahallesi’nde 5 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında meydana geldi.İddiaya göre, kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Şahin, kız kardeşinin ilaç almasını beklediği sırada motosikletle olay yerine gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın’ın silahlı saldırısına uğradı.Ağır yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.Mezardaki çiçekler ve sulanan toprak dikkat çektiCinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin izini sürerken, olaydan 7 gün sonra soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Ablasının mezarını ziyarete giden Seda Şahin, mezar toprağında oynama olduğunu, toprağın sulandığını ve çevrede çiçekler bulunduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.İhbarın ardından harekete geçen Cinayet Büro ekipleri bölgede çalışma başlattı. Şüpheli Nazir Ilgın, mezarlığın yakınındaki ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı."Silahı attığım yeri hatırlamıyorum"Şüphelinin ilk ifadesinde olayda kullandığı silaha ilişkin, "Silahı hatırlamadığım bir yerde denize attım" dediği öne sürüldü.Nazir Ilgın’ın Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.Baba Duran Şahin: Ben Türk adaletine güveniyorumNilda Müge Şahin’in babası Duran Şahin, şüphelinin yakalanmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Öncelikle medyamıza ve hepinize teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Bu olayın üzerinden 7'nci gün oldu. Sağolsunlar emniyetimiz, devletimiz işin üzerinde durdu sonuca geldi. Katil mezarlıkta yakalandı. Benim yargıdan hiçbir endişem yok. En kısa zamanda cezasını göreceğiz, ben Türk adaletine güveniyorum"Anne İlgün Şahin: Ben onun mezarlığa geleceğini tahmin ettimNilda Müge Şahin’in annesi İlgün Şahin de şüphelinin mezarlığa gelebileceğini düşündüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:"Onun psikolojisi bozulmuştu. Sürekli alkol alıyordu. Bugün yakalanırken bile alkol içiyormuş. Oralar bira kutusuyla doluymuş. Bu kadar kansızlık olamaz. Ben onun mezarlığa geleceğini tahmin ettim. Çünkü ambulansı takip eden mezarlığa da gelir. Gitmiş, orayı mesken tutmuş, orada yaşıyormuş. Biz sabah gittik mezarın üzerinde çiçekler ve hediye vardı. Biz şüphelendik, kızıma söyledim hemen polisi aradı. Sonradan bir telefon geldi ki, oralardaymış sohbet etmiş birileriyle.Biz çıktıktan sonra mezarlar sulanmış, o anda operasyon yapıp yakalamışlar. Bana 'Yakalandı' diye telefon açtılar. Benim çocuğumu asfaltlara serdi. Ona hakkım haram olsun, o dükkandan yediği paralarda haram olsun. Ben bu kişiyle oturdum yemek yedim, acıdım. 'Annem yok sana anne demek istiyorum' dedi. Ben bu yüzden kaç sefer rahmetli kızımı, eşimi karakoldan çevirdim. Benim kızım uçtu melek oldu. Ben onun üzerine ellerimle toprak attım."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/sokak-ortasinda-nilda-muge-sahini-katletmisti-kadinin-topraga-verildigi-mezarlikta-yakalandi-1107952353.html

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