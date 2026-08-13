https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/sakaryada-denize-girmek-4-gun-yasaklandi-1107965779.html

Sakarya'da denize girmek 4 gün yasaklandı

Sakarya'da denize girmek 4 gün yasaklandı

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki Kocaali ilçesinde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle 16 Ağustos'a kadar denize girmek yasaklandı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T07:20+0300

2026-08-13T07:20+0300

2026-08-13T07:20+0300

türki̇ye

meteoroloji genel müdürlüğü

sakarya

kocaali

türkiye

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Kentin Kocaali ilçesinin sahil kesiminde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor. Bu nedenle denize girişlere 4 gün yasak getirildi.Kaymakamlıkça, olumsuz şartlar nedeniyle ilçede denize girişler bugün ile 16 Ağustos arasında yasaklandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya'nın da aralarında bulunduğu 12 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.Yetkililer, 60-80 km/saat şeklinde esmesi beklenen şiddetli rüzgarın ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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türki̇ye

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