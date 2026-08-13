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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/sakaryada-denize-girmek-4-gun-yasaklandi-1107965779.html
Sakarya'da denize girmek 4 gün yasaklandı
Sakarya'da denize girmek 4 gün yasaklandı
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki Kocaali ilçesinde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle 16 Ağustos'a kadar denize girmek yasaklandı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kentin Kocaali ilçesinin sahil kesiminde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor. Bu nedenle denize girişlere 4 gün yasak getirildi.Kaymakamlıkça, olumsuz şartlar nedeniyle ilçede denize girişler bugün ile 16 Ağustos arasında yasaklandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya'nın da aralarında bulunduğu 12 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.Yetkililer, 60-80 km/saat şeklinde esmesi beklenen şiddetli rüzgarın ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/bassavciliktan-kucuk-trans-cocuklara-ornek-olacagiz-paylasimlarina-sorusturma-1107963267.html
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meteoroloji genel müdürlüğü, sakarya, kocaali, türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü, sakarya, kocaali, türkiye

Sakarya'da denize girmek 4 gün yasaklandı

07:20 13.08.2026
© AA / Orhan ÇiçekYüksek sıcaklıklar
Yüksek sıcaklıklar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AA / Orhan Çiçek
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Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki Kocaali ilçesinde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle 16 Ağustos'a kadar denize girmek yasaklandı.
Kentin Kocaali ilçesinin sahil kesiminde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor. Bu nedenle denize girişlere 4 gün yasak getirildi.
Kaymakamlıkça, olumsuz şartlar nedeniyle ilçede denize girişler bugün ile 16 Ağustos arasında yasaklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya'nın da aralarında bulunduğu 12 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.
Yetkililer, 60-80 km/saat şeklinde esmesi beklenen şiddetli rüzgarın ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
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