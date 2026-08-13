Başsavcılıktan 'Küçük trans çocuklara örnek olacağız' paylaşımlarına soruşturma

Bu kapsamda, soruşturma toplumumuzun örfüne, ahlaki ve etik değerlerine saldırı içeren, çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyici nitelikte olduğu değerlendirilen söz konusu videoyu hazırlayan ve yayınlayan şüphelilerin ve ilgili sosyal medya hesaplarının tespiti ile 'CHAKMA @grupchakma' isimli Instagram hesabı ve hesap sahibinin belirlenmesi amacıyla kapsamlı ve etkin bir şekilde yürütülmektedir.