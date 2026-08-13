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Başsavcılıktan 'Küçük trans çocuklara örnek olacağız' paylaşımlarına soruşturma
Başsavcılıktan 'Küçük trans çocuklara örnek olacağız' paylaşımlarına soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "Küçük trans çocuklara örnek olacağız" başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu videoyu hazırlayıp sosyal medya hesabından yayımlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Ceza mevzuatı kapsamında gerekli tedbirlerin alınması, erişimin engellenmesi ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesine yönelik sürecin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, instagram
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, instagram

Başsavcılıktan 'Küçük trans çocuklara örnek olacağız' paylaşımlarına soruşturma

01:46 13.08.2026
© AA / İsmail AslandağSosyal medya
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AA / İsmail Aslandağ
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "Küçük trans çocuklara örnek olacağız" başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu videoyu hazırlayıp sosyal medya hesabından yayımlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu kapsamda, soruşturma toplumumuzun örfüne, ahlaki ve etik değerlerine saldırı içeren, çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyici nitelikte olduğu değerlendirilen söz konusu videoyu hazırlayan ve yayınlayan şüphelilerin ve ilgili sosyal medya hesaplarının tespiti ile 'CHAKMA @grupchakma' isimli Instagram hesabı ve hesap sahibinin belirlenmesi amacıyla kapsamlı ve etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Ceza mevzuatı kapsamında gerekli tedbirlerin alınması, erişimin engellenmesi ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesine yönelik sürecin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
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