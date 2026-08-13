https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/kremlinden-seyir-serbestisi-uyarisi-denizdeki-provokasyonlara-rusya-nasil-bir-karsilik-verir-1107986827.html

Kremlin’den seyir serbestisi uyarısı: Denizdeki provokasyonlara Rusya nasıl bir karşılık verir?

Kremlin’den seyir serbestisi uyarısı: Denizdeki provokasyonlara Rusya nasıl bir karşılık verir?

Sputnik Türkiye

Lübnanlı bağımsız siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Samir Ayoub, Sputnik Arabic’e yaptığı değerlendirmede Rusya’nın olası hamlelerini ve krizin... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T17:50+0300

2026-08-13T17:50+0300

2026-08-13T17:55+0300

dünya

rusya

batı

nato

rusya deniz kuvvetleri

vladimir putin

uzman yorumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/04/1089997277_0:20:1083:629_1920x0_80_0_0_9be782bfe1f9b4360c619f1fe854ed65.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ticaret gemilerine yönelik engelleme veya el koyma girişimlerine “aynen misilleme yapılacağını” açıklaması uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Lübnanlı uzman Samir Ayoub, Batı'nın ve NATO'nun Rusya'ya yönelik baskı araçlarında yeni bir safhaya geçtiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:Rusya’nın masadaki iki yanıt senaryosuAyoub'a göre Vladimir Putin’in uyarıları oldukça net ve Rusya’nın çıkarlarının ihlal edilmesine artık izin verilmeyeceğini gösteriyor. Gelecekte Rus gemilerine yönelik olası bir engelleme veya saldırı durumunda Moskova’nın önünde iki temel senaryo bulunuyor:‘Geri adım atmama kararlılığı yanlış anlaşıldı’Geçmişte Moskova'nın bu tür provokasyonlara anında yanıt vermemesinin Avrupa tarafından bir ‘zayıflık’ olarak algılandığını vurgulayan Ayoub, “Batı, Rusya'nın kendi ekonomik çıkarlarını koruyamayacağını sandı. Ancak durum artık kökten değişti. Rus lider, Avrupa’nın şantajına son vermeyi amaçlayan kararlı ve cesur bir adım attı” ifadelerini kullandı.‘Tarih deniz hakimiyeti çatışmalarıyla dolu’Uzman, Batı'nın bu ultimatomu görmezden gelmesi durumunda krizin küresel bir boyuta taşınabileceği konusunda uyarıda bulundu. Deniz hatlarındaki gerilimin tırmanmasının doğrudan bir sıcak çatışmayı tetikleyebileceğini belirten Ayoub, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/ukrayna-ekonomisine-lojistik-darbesi-2-milyar-dolari-askin-kayip-bekleniyor-1107985453.html

rusya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, batı, nato, rusya deniz kuvvetleri, vladimir putin, uzman yorumu