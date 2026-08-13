Kremlin’den seyir serbestisi uyarısı: Denizdeki provokasyonlara Rusya nasıl bir karşılık verir?
17:50 13.08.2026 (güncellendi: 17:55 13.08.2026)
© SputnikRus Pasifik Filosu'na ait Gromkiy ve Rezkiy korvetleri
© Sputnik
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Lübnanlı bağımsız siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Samir Ayoub, Sputnik Arabic’e yaptığı değerlendirmede Rusya’nın olası hamlelerini ve krizin tırmanma riskini analiz etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ticaret gemilerine yönelik engelleme veya el koyma girişimlerine “aynen misilleme yapılacağını” açıklaması uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Lübnanlı uzman Samir Ayoub, Batı'nın ve NATO'nun Rusya'ya yönelik baskı araçlarında yeni bir safhaya geçtiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:
“Avrupa ülkeleri ve genel olarak NATO, izledikleri stratejinin başarısızlığa uğramasının ardından Rusya’ya baskı kurmak için yeni yollar arıyor. Önce Moskova'yı askeri eylemlere tahrik etmeye çalıştılar, ardından Rus ticaret gemilerini durdurup engellemeye başladılar. Bu yapılan, özünde bir deniz korsanlığı.”
Rusya’nın masadaki iki yanıt senaryosu
Ayoub'a göre Vladimir Putin’in uyarıları oldukça net ve Rusya’nın çıkarlarının ihlal edilmesine artık izin verilmeyeceğini gösteriyor. Gelecekte Rus gemilerine yönelik olası bir engelleme veya saldırı durumunda Moskova’nın önünde iki temel senaryo bulunuyor:
Askeri eşlik (konvoy) senaryosu: Rus ticaret filosuna yönelik bir tehdit oluşması halinde, gemiler Rusya Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemileri tarafından korunacak ve eşlik edilecek. Bu durum, ticaret gemilerine yönelik her türlü müdahale riskini ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Mütekabiliyet senaryosu: Rusya, ‘mütekabiliyet’ ilkesi çerçevesinde hareket ederek Avrupa ülkelerine ait ticaret gemilerine el koyma ve tutuklama kararları almaya başlayacak.
‘Geri adım atmama kararlılığı yanlış anlaşıldı’
Geçmişte Moskova'nın bu tür provokasyonlara anında yanıt vermemesinin Avrupa tarafından bir ‘zayıflık’ olarak algılandığını vurgulayan Ayoub, “Batı, Rusya'nın kendi ekonomik çıkarlarını koruyamayacağını sandı. Ancak durum artık kökten değişti. Rus lider, Avrupa’nın şantajına son vermeyi amaçlayan kararlı ve cesur bir adım attı” ifadelerini kullandı.
‘Tarih deniz hakimiyeti çatışmalarıyla dolu’
Uzman, Batı'nın bu ultimatomu görmezden gelmesi durumunda krizin küresel bir boyuta taşınabileceği konusunda uyarıda bulundu. Deniz hatlarındaki gerilimin tırmanmasının doğrudan bir sıcak çatışmayı tetikleyebileceğini belirten Ayoub, sözlerini şöyle tamamladı:
“Deniz alanlarında başlayacak bir çatışma kaçınılmaz olarak küresel bir savaşa dönüşebilir. Tarih, deniz ticaret yollarının kontrolü için yapılan mücadelelerin çoğunlukla büyük dünya savaşlarına yol açtığını gösteriyor. Batı, kilit ticaret rotalarının güvenliğini tehlikeye atarak istisnasız tüm ülkeleri vuracak küresel bir ekonomik ve askeri krizi tetikleme riskiyle karşı karşıya.”