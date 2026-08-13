https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/putinden-orduya-rusyanin-tum-sinirlarinda-guvenligi-saglama-talimati-1107967394.html

Putin'den orduya Rusya'nın tüm sınırlarında güvenliği sağlama talimatı

Putin'den orduya Rusya'nın tüm sınırlarında güvenliği sağlama talimatı

Sputnik Türkiye

'Varyag' kruvazöründe bölgedeki ordu ve istihbarat yetkilileriyle bir araya gelen Putin, Rusya'nın tüm sınırlarında güvenliğin sağlanmasının önemini vurguladı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T08:15+0300

2026-08-13T08:15+0300

2026-08-13T08:34+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm sınırlarda ve topraklarda Rusya'nın güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti. Güvencenin önemine dikkat çeken Putin, "Ana görevler bugün özel askeri harekat sırasında yerine getiriliyor ancak bizim görevimiz, Rus devletinin güvenliğini tüm sınırlarında, tüm topraklarında sağlamaktır" dedi.Pasifik Filosu'nun geniş çaplı tatbikatının yapıldığı 'Varyag' isimli muhafız füze kruvazöründe bölgenin ordu ve istihbarat yetkilileriyle toplantı yapan Putin, bölgedeki durumu 'zor' olarak nitelendirdi.Pasifik Filosu'nun sorumluluk alanında gerilimin arttığına dikkat çeken Rusya lideri, toplantıya katılan askeri yetkililerden görevlerin etkili bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli ek önlemlere dair öneriler sunulmasını istedi. Toplantıya Pasifik Filosu Komutanı Viktor Liina, Rusya Federal Güvenlik Servisi Sahalin Bölge Sınır İdaresi Başkanı Sergey Mahorin ve 68. Muhafız Ordu Kolordusu Komutan Vekili Aleksey Şvedov katıldı.Putin, 'Varyag' kruvazöründe NATO mesajı vermiştiPutin, Yujno-Sahalinsk ziyareti kapsamında dün Pasifik Filosu’nun geniş çaplı tatbikatının son aşamasını ‘Varyag’ füze kruvazöründen takip etmişti. Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumunu değerlendiren Rus lider, NATO’nun Pasifik bölgesine sızmaya çalıştığını ve bölgede yeni askeri-politik bloklar oluşturulduğunu belirterek "Ne yazık ki bu bölgede çatışma potansiyelinin arttığını görüyoruz. NATO buraya sızıyor, yeni askeri-politik ittifaklar kuruluyor. Ülkemiz için doğrudan tehdit oluşturan yeni silah sistemleri bölgeye konuşlandırılıyor ve yenilerinin konuşlandırılması planlanıyor” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/tarihi-ziyaret-rusya-devlet-baskani-putin-ilk-kez-kuril-adalarina-gitti-1107965892.html

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