https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rus-uzman-ukrayna-sadece-ideolojik-veya-siyasi-acidan-kendisine-fayda-saglayan-esirleri-kabul-1107989399.html

Rus uzman: Ukrayna sadece ideolojik veya siyasi açıdan kendisine fayda sağlayan esirleri kabul ediyor

Rus uzman: Ukrayna sadece ideolojik veya siyasi açıdan kendisine fayda sağlayan esirleri kabul ediyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın esir takası sürecindeki gecikmelerini yorumlayan Rus uzman Dudçak, yaralanmalar ve ölümler için tazminat konusunda büyük sorun yaşayan Kiev'in... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T18:54+0300

2026-08-13T18:54+0300

2026-08-13T18:54+0300

görüş

aleksandr dudçak

ukrayna

rusya

esir takası

cenaze

kiev

ukrayna silahlı kuvvetleri

yana lantratova

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Rusya’daki BDT Ülkeleri Enstitüsü'nün önde gelen araştırmacılarından Aleksandr Dudçak, Sputnik’e demecinde Ukrayna'nın esir takası sürecindeki gecikmelerini yorumladı.Öncelikle, Kiev'in çeşitli nedenlerden dolayı esaretten dönenlere pek ihtiyaç duymadığını, zira bu kişilerin rejim için zararlı bilgiler taşıdığını anlatan Dudçak, "Televizyonda bile, esir takasları sırasında Rus askerlerinin ne halde döndüğünü görebilirsiniz. Doğal olarak eve dönmekten mutlu olsalar da, tanıkların da fazlasıyla yazdığı üzere Ukrayna'dan, işkence ve kötü muameleden sonra kötü durumda, sağlıkları bozulmuş olarak dönüyorlar. Peki, Ukraynalı askerler nasıl dönüyor? Oldukça düzgün görünüyorlar, iyileşmiş durumdalar, aç susuz değiller. Ve elbette, bu tür bilgiler, Ukraynalı askerlerin teslim olmaları halinde korkunç bir şekilde kötü muamele göreceklerine dair sözlerin doğru olmadığı arkadaşlar, tanıdıklar ve akrabalar arasında yayılacak. Gerçekten böyle bir şey söz konusu değil" diye konuştu.Öte yandan, Ukrayna’da yaralanmalar ve ölümler için tazminat konusunda büyük sorun yaşandığına dikkat çeken uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Dudçak, "Ukrayna herkesi geri almıyor, sadece ideolojik veya siyasi açıdan kendisine fayda sağlayanları kabul ediyor" vurgusunu yaparak şunları söyledi:Özellikle cenazelerle ilgili durumun vahametini vurgulayan Dudçak, "Ukrayna, cenazeleri teslim alma konusunda son derece isteksiz, zira kimliklerinin belirlenmesi, prosedürlerin yerine getirilmesi, taşınması ve ardından yakınlarına ödeme yapılması gerekiyor. Bu nedenle, Rusya on binlerce cenazeyi teslim etmesine rağmen BM'nin verilerine göre çatışma boyunca hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin cenazelerinin yalnızca yaklaşık yüzde 30'u iade edildi" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-ukrayna-sundugumuz-takas-tekliflerini-reddediyor-1107951631.html

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aleksandr dudçak, ukrayna, rusya, esir takası, cenaze, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, yana lantratova