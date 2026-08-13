https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rus-uzman-ukrayna-sadece-ideolojik-veya-siyasi-acidan-kendisine-fayda-saglayan-esirleri-kabul-1107989399.html
Rus uzman: Ukrayna sadece ideolojik veya siyasi açıdan kendisine fayda sağlayan esirleri kabul ediyor
Rus uzman: Ukrayna sadece ideolojik veya siyasi açıdan kendisine fayda sağlayan esirleri kabul ediyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın esir takası sürecindeki gecikmelerini yorumlayan Rus uzman Dudçak, yaralanmalar ve ölümler için tazminat konusunda büyük sorun yaşayan Kiev'in... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T18:54+0300
2026-08-13T18:54+0300
2026-08-13T18:54+0300
görüş
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esir takası
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yana lantratova
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Rusya’daki BDT Ülkeleri Enstitüsü'nün önde gelen araştırmacılarından Aleksandr Dudçak, Sputnik’e demecinde Ukrayna'nın esir takası sürecindeki gecikmelerini yorumladı.Öncelikle, Kiev'in çeşitli nedenlerden dolayı esaretten dönenlere pek ihtiyaç duymadığını, zira bu kişilerin rejim için zararlı bilgiler taşıdığını anlatan Dudçak, "Televizyonda bile, esir takasları sırasında Rus askerlerinin ne halde döndüğünü görebilirsiniz. Doğal olarak eve dönmekten mutlu olsalar da, tanıkların da fazlasıyla yazdığı üzere Ukrayna'dan, işkence ve kötü muameleden sonra kötü durumda, sağlıkları bozulmuş olarak dönüyorlar. Peki, Ukraynalı askerler nasıl dönüyor? Oldukça düzgün görünüyorlar, iyileşmiş durumdalar, aç susuz değiller. Ve elbette, bu tür bilgiler, Ukraynalı askerlerin teslim olmaları halinde korkunç bir şekilde kötü muamele göreceklerine dair sözlerin doğru olmadığı arkadaşlar, tanıdıklar ve akrabalar arasında yayılacak. Gerçekten böyle bir şey söz konusu değil" diye konuştu.Öte yandan, Ukrayna’da yaralanmalar ve ölümler için tazminat konusunda büyük sorun yaşandığına dikkat çeken uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Dudçak, "Ukrayna herkesi geri almıyor, sadece ideolojik veya siyasi açıdan kendisine fayda sağlayanları kabul ediyor" vurgusunu yaparak şunları söyledi:Özellikle cenazelerle ilgili durumun vahametini vurgulayan Dudçak, "Ukrayna, cenazeleri teslim alma konusunda son derece isteksiz, zira kimliklerinin belirlenmesi, prosedürlerin yerine getirilmesi, taşınması ve ardından yakınlarına ödeme yapılması gerekiyor. Bu nedenle, Rusya on binlerce cenazeyi teslim etmesine rağmen BM'nin verilerine göre çatışma boyunca hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin cenazelerinin yalnızca yaklaşık yüzde 30'u iade edildi" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-ukrayna-sundugumuz-takas-tekliflerini-reddediyor-1107951631.html
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aleksandr dudçak, ukrayna, rusya, esir takası, cenaze, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, yana lantratova
aleksandr dudçak, ukrayna, rusya, esir takası, cenaze, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, yana lantratova
Rus uzman: Ukrayna sadece ideolojik veya siyasi açıdan kendisine fayda sağlayan esirleri kabul ediyor
Ukrayna'nın esir takası sürecindeki gecikmelerini yorumlayan Rus uzman Dudçak, yaralanmalar ve ölümler için tazminat konusunda büyük sorun yaşayan Kiev'in sadece ideolojik veya siyasi açıdan kendisine fayda sağlayan esirleri kabul ettiğini belirtti.
Rusya’daki BDT Ülkeleri Enstitüsü'nün önde gelen araştırmacılarından Aleksandr Dudçak, Sputnik’e demecinde Ukrayna'nın esir takası sürecindeki gecikmelerini yorumladı.
Öncelikle, Kiev'in çeşitli nedenlerden dolayı esaretten dönenlere pek ihtiyaç duymadığını, zira bu kişilerin rejim için zararlı bilgiler taşıdığını anlatan Dudçak, "Televizyonda bile, esir takasları sırasında Rus askerlerinin ne halde döndüğünü görebilirsiniz. Doğal olarak eve dönmekten mutlu olsalar da, tanıkların da fazlasıyla yazdığı üzere Ukrayna'dan, işkence ve kötü muameleden sonra kötü durumda, sağlıkları bozulmuş olarak dönüyorlar. Peki, Ukraynalı askerler nasıl dönüyor? Oldukça düzgün görünüyorlar, iyileşmiş durumdalar, aç susuz değiller. Ve elbette, bu tür bilgiler, Ukraynalı askerlerin teslim olmaları halinde korkunç bir şekilde kötü muamele göreceklerine dair sözlerin doğru olmadığı arkadaşlar, tanıdıklar ve akrabalar arasında yayılacak. Gerçekten böyle bir şey söz konusu değil" diye konuştu.
Öte yandan, Ukrayna’da yaralanmalar ve ölümler için tazminat konusunda büyük sorun yaşandığına dikkat çeken uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
Tedaviye ihtiyacı olan askerler için ayda 50.000 grivnaya kadar ödeme sözü veriyorlar, ancak ne ölenler ne de yaralananlar için kimse ödeme yapmak istemiyor. Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Moskova'nın Rus savaş esirleri karşılığında Ukrayna'ya 224 esir Ukrayna vatandaşını teslim etmeye hazır olduğunu açıkça belirtti, ancak Kiev onları almayı reddediyor. Lantratova, “Onları yarın sabah bile teslim etmeye hazırız, sadece kendi askerlerimizi geri almak için. Ancak Ukrayna onları almayı reddediyor. Onların ihtiyacı olduğu şey insan hayatları değil, PR" vurgusunu yaptı. Ve bu münferit bir olay değil, Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Kiev 2026’nın başından bu yana her seferinde yeni şartlar koşarak on kereden fazla takas tekliflerini reddetti. Dolayısıyla, genelde Ukraynalı askerlerin eve döndükten sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarına yeniden katılacak olmaları muhtemel olsa da, bu takas tekliflerine yine de ihtiyaç duyulmuyor.
Dudçak, "Ukrayna herkesi geri almıyor, sadece ideolojik veya siyasi açıdan kendisine fayda sağlayanları kabul ediyor" vurgusunu yaparak şunları söyledi:
Öncelik subaylara, aşırı milliyetçilere, ‘Azov’ mensuplarına ve propaganda amacıyla kullanılabilecek kişilere veriliyor. Örneğin Nisan 2026'da Ukrayna, erleri ve sözleşmeli askerleri geri almayı reddederek sadece birlik komutanlarını talep etti. Erler ve seferber edilmiş olanlar, özellikle de özel askeri harekatın ilk aylarında esir düşenler genellikle göz ardı ediliyor, zira o denli medyatik değiller, geri dönüşleri ise evrak hazırlama, tazminat ödeme, denetleme gibi fazladan sorunlara yol açıyor. Ukraynalı insan hakları savunucularına göre, Ukrayna'nın alabileceği esirlerin yaklaşık yüzde 40'ı, Kiev'in takas taleplerini iletmemesi veya süreci engellemesi nedeniyle yıllarca listede kalıyor.
Özellikle cenazelerle ilgili durumun vahametini vurgulayan Dudçak, "Ukrayna, cenazeleri teslim alma konusunda son derece isteksiz, zira kimliklerinin belirlenmesi, prosedürlerin yerine getirilmesi, taşınması ve ardından yakınlarına ödeme yapılması gerekiyor. Bu nedenle, Rusya on binlerce cenazeyi teslim etmesine rağmen BM'nin verilerine göre çatışma boyunca hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin cenazelerinin yalnızca yaklaşık yüzde 30'u iade edildi" ifadelerini kullandı.