Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-ukrayna-sundugumuz-takas-tekliflerini-reddediyor-1107951631.html
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Ukrayna, sunduğumuz takas tekliflerini reddediyor
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Ukrayna, sunduğumuz takas tekliflerini reddediyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın esir askerleri takas etmek için girişimleri devam ederken, Kiev rejimi kendi askerlerinin de durumunu hiçe sayarak Moskova'nın önerilerini geri... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T16:34+0300
2026-08-12T16:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
kiev
yana lantratova
esir takası
asker
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107951442_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_245b2e049200e8700f500233c192cab6.jpg
Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Temmuz ayında Kiev yönetimine esir takası için 3 liste sunulduğunu ancak Ukrayna'nın bunları reddettiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lantratova, "Rusya, takas süreci üzerinde sistematik ve tutarlı bir şekilde çalışıyor. Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumlarla ortaklaşa bir şekilde, evlerinde beklenen vatandaşlarımızın listelerini düzenli olarak Ukrayna tarafına iletiyoruz. Ancak maalesef Kiev yönetimi, gönderdiğimiz teklifleri çoğunlukla reddediyor. Kendi evlatlarının hepsini almak istemiyorlar ve en önemlisi, bizimkileri geri vermekte acele etmiyorlar" dedi. Moskova'nın, Rusya'da suç işledikleri için ceza alan 224 Ukraynalının yer aldığı listeyi onayladığını vurgulayan Lantratova, "Onları yarın sabah bile vermeye hazırız, tek bir şey uğruna; kendi evlatlarımızı alabilmek için. Ancak Ukrayna onları almayı reddediyor. Bu 224 kişiye ihtiyaçları yok. Onların ihtiyacı insan hayatı değil, PR" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/fsb-krasnodarda-askerlik-subesi-calisanina-suikast-girisimi-engellendi-1107944215.html
ukrayna
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107951442_6:0:927:691_1920x0_80_0_0_7d63133f5d5a65a150d18708d7f7c45b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, kiev, yana lantratova, esir takası, asker
ukrayna, rusya, kiev, yana lantratova, esir takası, asker

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Ukrayna, sunduğumuz takas tekliflerini reddediyor

16:34 12.08.2026
© РИА НовостиОмбудсмен Яна Лантратова
Омбудсмен Яна Лантратова - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© РИА Новости
Abone ol
Rusya'nın esir askerleri takas etmek için girişimleri devam ederken, Kiev rejimi kendi askerlerinin de durumunu hiçe sayarak Moskova'nın önerilerini geri çevirmeyi sürdürüyor.
Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Temmuz ayında Kiev yönetimine esir takası için 3 liste sunulduğunu ancak Ukrayna'nın bunları reddettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lantratova, "Rusya, takas süreci üzerinde sistematik ve tutarlı bir şekilde çalışıyor. Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumlarla ortaklaşa bir şekilde, evlerinde beklenen vatandaşlarımızın listelerini düzenli olarak Ukrayna tarafına iletiyoruz. Ancak maalesef Kiev yönetimi, gönderdiğimiz teklifleri çoğunlukla reddediyor. Kendi evlatlarının hepsini almak istemiyorlar ve en önemlisi, bizimkileri geri vermekte acele etmiyorlar" dedi.

Moskova'nın, Rusya'da suç işledikleri için ceza alan 224 Ukraynalının yer aldığı listeyi onayladığını vurgulayan Lantratova, "Onları yarın sabah bile vermeye hazırız, tek bir şey uğruna; kendi evlatlarımızı alabilmek için. Ancak Ukrayna onları almayı reddediyor. Bu 224 kişiye ihtiyaçları yok. Onların ihtiyacı insan hayatı değil, PR" ifadelerini kullandı.
Ukrainian terrorist Kuzin detained - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
FSB: Krasnodar'da askerlik şubesi çalışanına suikast girişimi engellendi
13:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала