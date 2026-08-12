https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-ukrayna-sundugumuz-takas-tekliflerini-reddediyor-1107951631.html

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Ukrayna, sunduğumuz takas tekliflerini reddediyor

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Ukrayna, sunduğumuz takas tekliflerini reddediyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın esir askerleri takas etmek için girişimleri devam ederken, Kiev rejimi kendi askerlerinin de durumunu hiçe sayarak Moskova'nın önerilerini geri... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T16:34+0300

2026-08-12T16:34+0300

2026-08-12T16:34+0300

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Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Temmuz ayında Kiev yönetimine esir takası için 3 liste sunulduğunu ancak Ukrayna'nın bunları reddettiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lantratova, "Rusya, takas süreci üzerinde sistematik ve tutarlı bir şekilde çalışıyor. Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumlarla ortaklaşa bir şekilde, evlerinde beklenen vatandaşlarımızın listelerini düzenli olarak Ukrayna tarafına iletiyoruz. Ancak maalesef Kiev yönetimi, gönderdiğimiz teklifleri çoğunlukla reddediyor. Kendi evlatlarının hepsini almak istemiyorlar ve en önemlisi, bizimkileri geri vermekte acele etmiyorlar" dedi. Moskova'nın, Rusya'da suç işledikleri için ceza alan 224 Ukraynalının yer aldığı listeyi onayladığını vurgulayan Lantratova, "Onları yarın sabah bile vermeye hazırız, tek bir şey uğruna; kendi evlatlarımızı alabilmek için. Ancak Ukrayna onları almayı reddediyor. Bu 224 kişiye ihtiyaçları yok. Onların ihtiyacı insan hayatı değil, PR" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/fsb-krasnodarda-askerlik-subesi-calisanina-suikast-girisimi-engellendi-1107944215.html

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