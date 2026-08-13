Rus gemilere yönelik saldırgan adımları yorumlayan askeri uzman: Aynı şekilde karşılık verilecek

Uzak Doğu'da, Güney Kuril Adaları bölgesinde bu türden mekik dokuyan birçok gemi var. Komutan hazır olduğunu söyledi. Bunun için gemilerimiz, personelimiz ve araçlarımız var, korvetler, fırkateynler, denizaltılar. Ve kesinlikle onların yaptıklarının çerçevesinde hareket edeceğiz, fakat karşılık olarak. Eğer gemilerimizi denetlerlerse, biz de onlarınkini denetleyeceğiz. Onları alıkoyarlarsa, biz de alıkoyacağız. Yükleri alıkoyarlarsa, biz de alıkoyacağız. Her şey adil olacak. Onlar başladı, biz devam edeceğiz. Ve Pasifik Filosu'nun sorumluluk alanında bunu kısıtlama olmaksızın yapabiliriz. Bu sadece sözlerden ibaret değil, bir sinyaldir. Ve yakında bunu duyacaklarını sanıyorum. En az bekledikleri bölgelerde gemilerini alıkoymak ta buna dahil olacak.