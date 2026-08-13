https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rus-gemilere-yonelik-saldirgan-adimlari-yorumlayan-askeri-uzman-ayni-sekilde-karsilik-verilecek-1107988376.html
Rus gemilere yönelik saldırgan adımları yorumlayan askeri uzman: Aynı şekilde karşılık verilecek
Rus gemilere yönelik saldırgan adımları yorumlayan askeri uzman: Aynı şekilde karşılık verilecek
Sputnik Türkiye
Rus askeri analist Dandıkin, Rusya’nın ticaret gemilerine yönelik el koyma adımlarına aynı şekilde karşılık verileceğini vurguladı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T18:22+0300
2026-08-13T18:22+0300
2026-08-13T18:22+0300
görüş
rusya
rus donanması
vasiliy dandıkin
güney kuril adaları
pasifik
vladimir putin
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Rus askeri analist Vasiliy Dandıkin, Rus ticaret gemilerine yönelik el koyma adımlarını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu adımlara karşılık verileceği yöndeki açıklamalarını Sputnik’e değerlendirdi.Rusya’nın simetrik yanıtının ne şekilde olacağı sorusuna yanıt veren Dandıkin, şunları söyledi:Simetrik yanıtın, düşman devletlere ait gemilerin yanı sıra, onları tedarik eden ülkelere ait gemilerin de alıkonulacağı anlamına geldiğini ifade eden Dandıkin, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/putin-nato-pasifike-siziyor-batinin-korsanligina-karsilik-verilecek-1107937500.html
rusya
güney kuril adaları
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rusya, rus donanması, vasiliy dandıkin, güney kuril adaları, pasifik, vladimir putin
rusya, rus donanması, vasiliy dandıkin, güney kuril adaları, pasifik, vladimir putin
Rus gemilere yönelik saldırgan adımları yorumlayan askeri uzman: Aynı şekilde karşılık verilecek
Rus askeri analist Dandıkin, Rusya’nın ticaret gemilerine yönelik el koyma adımlarına aynı şekilde karşılık verileceğini vurguladı.
Rus askeri analist Vasiliy Dandıkin, Rus ticaret gemilerine yönelik el koyma adımlarını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu adımlara karşılık verileceği yöndeki açıklamalarını Sputnik’e değerlendirdi.
Rusya’nın simetrik yanıtının ne şekilde olacağı sorusuna yanıt veren Dandıkin, şunları söyledi:
Tıpkı düşman devletlerin şu anda yaptığı gibi. Onlar uydurma bahanelerle insanları karaya çıkarıyor, mürettebatı tutukluyor, gemilere el koyuyor. Bizim de bunun için eğitimli insanlarımız var. Özellikle de Primorye'de (Primorskiy Krayı) muharebe eğitimi almış bir deniz piyade tümenimiz ve Kamçatka'da bir diğer tugayımız var. Pasifik Filosu'nda özel kuvvetlerimiz, keşif gemilerimiz ve deniz hava gücümüz var. Yani eğer birileri bunun böyle yapıldığını düşünüyorsa, umarım bu onları mantıklı düşünmeye sevk eder. İşte bu simetrik yanıt olur.
Simetrik yanıtın, düşman devletlere ait gemilerin yanı sıra, onları tedarik eden ülkelere ait gemilerin de alıkonulacağı anlamına geldiğini ifade eden Dandıkin, şöyle konuştu:
Uzak Doğu'da, Güney Kuril Adaları bölgesinde bu türden mekik dokuyan birçok gemi var. Komutan hazır olduğunu söyledi. Bunun için gemilerimiz, personelimiz ve araçlarımız var, korvetler, fırkateynler, denizaltılar. Ve kesinlikle onların yaptıklarının çerçevesinde hareket edeceğiz, fakat karşılık olarak. Eğer gemilerimizi denetlerlerse, biz de onlarınkini denetleyeceğiz. Onları alıkoyarlarsa, biz de alıkoyacağız. Yükleri alıkoyarlarsa, biz de alıkoyacağız. Her şey adil olacak. Onlar başladı, biz devam edeceğiz. Ve Pasifik Filosu'nun sorumluluk alanında bunu kısıtlama olmaksızın yapabiliriz. Bu sadece sözlerden ibaret değil, bir sinyaldir. Ve yakında bunu duyacaklarını sanıyorum. En az bekledikleri bölgelerde gemilerini alıkoymak ta buna dahil olacak.