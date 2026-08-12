https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/motorin-fiyatlarina-indirim-duzenlemesi-bakanlik-devrede-1107947517.html
Motorin fiyatlarına indirim düzenlemesi: Bakanlık devrede
Motorin fiyatlarına indirim düzenlemesi: Bakanlık devrede
Sputnik Türkiye
Dünya petrol tedarikinin önemli bir kısmı Hürmüz Boğazı'ndan sağlanırken, İran-ABD gerilimi enerji fiyatlarını yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T15:10+0300
2026-08-12T15:10+0300
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akaryakıt fiyatları
akaryakıt indirimi
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28 Şubat'tan bu yana devam eden İran - ABD gerilimi nedeniyle dünyanın petrol tedariğinin yüzde 20'sinin sağlandığı Hürmüz Boğazı'ndaki ablukalar enerji fiyatlarında büyük hareketliliğe yol açtı.Brent petrolün varil fiyatı gerilimin sürmesi nedeniyle 90 dolar sınırına dayandı.Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin petrol fiyatlarına yansıması akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da tüm bu gelişmeler sonrası motorin fiyatlarında düzenlemeye gideceğini açıkladı.Daha önce yürürlüğe konan eşel-mobil sistemi ile Maliye Bakanlığı akaryakıt fiyatlarında düzenleme yaparak tüketiciyi koruyordu. Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan ÖTV tutarında indirim yapılmasını sağlayan düzenlemenin de tamamlandığı duyuruldu. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/akaryakit-fiyatlari-guncellendi-benzin-ve-motorin-kac-tl-1107933884.html
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motorin, ekonomi, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi
motorin, ekonomi, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi
Motorin fiyatlarına indirim düzenlemesi: Bakanlık devrede
Dünya petrol tedarikinin önemli bir kısmı Hürmüz Boğazı'ndan sağlanırken, İran-ABD gerilimi enerji fiyatlarını yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt fiyatlarındaki bu artışa karşı harekete geçerek, motorin fiyatlarında ÖTV indirimi yapacağını açıkladı.
28 Şubat'tan bu yana devam eden İran - ABD gerilimi nedeniyle dünyanın petrol tedariğinin yüzde 20'sinin sağlandığı Hürmüz Boğazı'ndaki ablukalar enerji fiyatlarında büyük hareketliliğe yol açtı.
Brent petrolün varil fiyatı gerilimin sürmesi nedeniyle 90 dolar sınırına dayandı.
Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin petrol fiyatlarına yansıması akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da tüm bu gelişmeler sonrası motorin fiyatlarında düzenlemeye gideceğini açıkladı.
Daha önce yürürlüğe konan eşel-mobil sistemi ile Maliye Bakanlığı akaryakıt fiyatlarında düzenleme yaparak tüketiciyi koruyordu. Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan ÖTV tutarında indirim yapılmasını sağlayan düzenlemenin de tamamlandığı duyuruldu.
Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.