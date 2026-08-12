https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/motorin-fiyatlarina-indirim-duzenlemesi-bakanlik-devrede-1107947517.html

Motorin fiyatlarına indirim düzenlemesi: Bakanlık devrede

Motorin fiyatlarına indirim düzenlemesi: Bakanlık devrede

Sputnik Türkiye

Dünya petrol tedarikinin önemli bir kısmı Hürmüz Boğazı'ndan sağlanırken, İran-ABD gerilimi enerji fiyatlarını yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T15:10+0300

2026-08-12T15:10+0300

2026-08-12T15:10+0300

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akaryakıt fiyatları

akaryakıt indirimi

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28 Şubat'tan bu yana devam eden İran - ABD gerilimi nedeniyle dünyanın petrol tedariğinin yüzde 20'sinin sağlandığı Hürmüz Boğazı'ndaki ablukalar enerji fiyatlarında büyük hareketliliğe yol açtı.Brent petrolün varil fiyatı gerilimin sürmesi nedeniyle 90 dolar sınırına dayandı.Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin petrol fiyatlarına yansıması akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da tüm bu gelişmeler sonrası motorin fiyatlarında düzenlemeye gideceğini açıkladı.Daha önce yürürlüğe konan eşel-mobil sistemi ile Maliye Bakanlığı akaryakıt fiyatlarında düzenleme yaparak tüketiciyi koruyordu. Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan ÖTV tutarında indirim yapılmasını sağlayan düzenlemenin de tamamlandığı duyuruldu. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/akaryakit-fiyatlari-guncellendi-benzin-ve-motorin-kac-tl-1107933884.html

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motorin, ekonomi, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi