https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/ogrenci-affinda-detaylar-netlesti-yok-usul-ve-esaslari-belirledi-1107972504.html
Öğrenci affında detaylar netleşti: YÖK usul ve esasları belirledi
Öğrenci affında detaylar netleşti: YÖK usul ve esasları belirledi
Sputnik Türkiye
YÖK, öğrenci affından yararlanacakların üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Üniversiteyle ilişiği kesilenler ile kazandığı... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T11:36+0300
2026-08-13T11:36+0300
2026-08-13T11:36+0300
türki̇ye
öğrenci
öğrenci affı
erol özvar
anadolu
ankara
yükseköğretim kurulu (yök)
yök
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci affı kapsamında üniversitelere geri dönecek öğrencilerin başvuru, kayıt, intibak ve yatay geçiş süreçlerine ilişkin usul ve esasları açıkladı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık’a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumlarına başvurması gerekiyor.Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Üniversiteye dönen öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllara ilişkin herhangi bir katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak.Öğrenci affı kimleri kapsıyor?9 Ağustos’ta Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 85’inci madde kapsamında, üniversitelerle ilişiği kesilenler ile bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı.Düzenleme; hazırlık sınıfı dahil olmak üzere intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencileri kapsıyor.Bir yükseköğretim programını kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar da belirlenen süre içerisinde başvurmaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek.Son başvuru tarihi 9 AralıkÖğrenci affından yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık’a kadar kayıt hakkı kazandıkları veya ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına müracaat etmeleri gerekiyor.Mücbir sebepler nedeniyle 9 Aralık’a kadar başvuru yapamayanlara ise belirli koşullarda ek imkan sağlandı. Bu kişiler, mücbir sebebin ortadan kalkmasından itibaren 1 ay içinde başvurabilecek.Sağlık nedeniyle süresi içerisinde başvuru yapamayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 9 Aralık mesai bitimine kadar ibraz etmeleri gerekecek.Öğrenci affından kimler yararlanamayacak?Düzenlemede öğrenci affından yararlanamayacak kişiler de belirlendi.Terör suçları ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi düzenlemede sayılan suçlardan mahkum olanlar öğrenci affından yararlanamayacak.Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenler ile mevzuatta belirtilen diğer istisnalar da kapsam dışında tutulacak.Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle üniversiteyle ilişiği kesilenler de düzenlemeden yararlanamayacak.Kapatılan programlardaki öğrenciler için yeni düzenlemeKapatılan ikinci öğretim programlarında dönemi veya sınıfı bulunmayan öğrenciler, ilgili programın birinci öğretiminde eğitimlerine devam edebilecek.Programı sonradan kapatılan ve geçmişte yerleştirildikleri halde kayıt yaptırmayan öğrenciler ise kayıt yılındaki taban puanı sağlamaları şartıyla üniversitelerinin yetkili kurullarınca eşdeğer programlara intibak ettirilebilecek.Çift anadal öğrencileri de başvurabilecekDüzenlemeyle çift anadal öğrencilerinin durumları da ayrıca ele alındı.Anadal programından ilişiği kesildiği için çift anadal kaydı sona erenler ile anadal programından mezun olduktan sonra çift anadal programıyla ilişiği kesilenler yeniden başvuru yapabilecek.Yatay geçiş imkanı tanınacakDüzenlemeden yararlanarak üniversitesine dönen ve kayıt yılındaki merkezi yerleştirme puanı gerekli şartları sağlayan öğrenciler, eşdeğer veya farklı diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilecek.Örgün programlara bu kapsamdaki yatay geçiş işlemleri 2026-2027 eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilecek.Yeniden öğrenci statüsü kazananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin eşdeğer açıköğretim programlarına yatay geçiş imkanı da tanındı.Geçmiş yıllar için öğrenim ücreti alınmayacakÖğrencilerin daha önce başarıyla tamamladıkları derslerin intibakı ve eğitime devam koşulları, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından belirlenecek.Öğrenci affıyla üniversiteye dönenlerin azami öğrenim süreleri, yeniden kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren başlayacak.2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrenime başlayacak öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllara ilişkin herhangi bir katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak.Öğrenciler için varsa 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin katkı payı ve öğrenim ücreti hükümleri uygulanacak.Erol Özvar: Affı gençlerin geleceklerini yeniden kurma imkanı olarak görüyoruzYÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim sisteminin merkezinde öğrencilerin ve onların geleceğinin bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:"Çeşitli sebeplerle yükseköğrenimine devam edemeyen gençlerimizin eğitim hayatına yeniden dönebilmelerini, yarım kalan hayallerini tamamlayabilmelerini son derece kıymetli buluyoruz."Özvar, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde öğrenim hakkını kaybeden veya kaydı silinen öğrencilerin de bu haktan yararlanabileceğini belirterek şöyle devam etti:"Yeni düzenlemeyle, kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerimize üniversitelerine dönmeleri için yeni bir imkan sağlandı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde öğrenim hakkını kaybeden veya kaydı silinen öğrencilerimiz de bu haktan yararlanabilecek. Böylece uygulama sürecinde yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmasının önüne geçilmiş olacak."YÖK olarak üniversitelerle birlikte sürecin açık, anlaşılır ve öğrenci odaklı yürütülmesini sağlayacaklarını ifade eden Özvar, başvuru ve intibak süreçlerinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla usul ve esasların belirlendiğini kaydetti.Özvar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Bizim için her öğrencinin emeği, birikimi ve geleceği değerlidir. Üniversitelerimizin kapısını yeniden açtığımız öğrencilerimizin eğitimlerini tamamlayarak ülkemizin üretimine, kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmalarını arzu ediyoruz. Bu düzenlemeyi yalnızca bir af değil gençlerimize geleceklerini yeniden kurma imkanı olarak görüyoruz."Öğrenci affından yararlanmak isteyen öğrencilerin 9 Aralık’a kadar kayıt hakkı kazandıkları veya ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/istanbulda-hava-degisiyor-akom-yagis-icin-tarih-verdi-1107970862.html
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öğrenci, öğrenci affı, erol özvar, anadolu, ankara, yükseköğretim kurulu (yök), yök
öğrenci, öğrenci affı, erol özvar, anadolu, ankara, yükseköğretim kurulu (yök), yök
Öğrenci affında detaylar netleşti: YÖK usul ve esasları belirledi
YÖK, öğrenci affından yararlanacakların üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Üniversiteyle ilişiği kesilenler ile kazandığı programa kayıt yaptıramayanlar 9 Aralık’a kadar başvurabilecek. Kabul edilen öğrenciler 2026-2027’de eğitime başlayacak, geçmiş yıllar için öğrenim ücreti alınmayacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci affı kapsamında üniversitelere geri dönecek öğrencilerin başvuru, kayıt, intibak ve yatay geçiş süreçlerine ilişkin usul ve esasları açıkladı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık’a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumlarına başvurması gerekiyor.
Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Üniversiteye dönen öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllara ilişkin herhangi bir katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak.
Öğrenci affı kimleri kapsıyor?
9 Ağustos’ta Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 85’inci madde kapsamında, üniversitelerle ilişiği kesilenler ile bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı.
Düzenleme; hazırlık sınıfı dahil olmak üzere intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencileri kapsıyor.
Bir yükseköğretim programını kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar da belirlenen süre içerisinde başvurmaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek.
Son başvuru tarihi 9 Aralık
Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık’a kadar kayıt hakkı kazandıkları veya ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına müracaat etmeleri gerekiyor.
Mücbir sebepler nedeniyle 9 Aralık’a kadar başvuru yapamayanlara ise belirli koşullarda ek imkan sağlandı. Bu kişiler, mücbir sebebin ortadan kalkmasından itibaren 1 ay içinde başvurabilecek.
Sağlık nedeniyle süresi içerisinde başvuru yapamayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 9 Aralık mesai bitimine kadar ibraz etmeleri gerekecek.
Öğrenci affından kimler yararlanamayacak?
Düzenlemede öğrenci affından yararlanamayacak kişiler de belirlendi.
Terör suçları ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi düzenlemede sayılan suçlardan mahkum olanlar öğrenci affından yararlanamayacak.
Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenler ile mevzuatta belirtilen diğer istisnalar da kapsam dışında tutulacak.
Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle üniversiteyle ilişiği kesilenler de düzenlemeden yararlanamayacak.
Kapatılan programlardaki öğrenciler için yeni düzenleme
Kapatılan ikinci öğretim programlarında dönemi veya sınıfı bulunmayan öğrenciler, ilgili programın birinci öğretiminde eğitimlerine devam edebilecek.
Programı sonradan kapatılan ve geçmişte yerleştirildikleri halde kayıt yaptırmayan öğrenciler ise kayıt yılındaki taban puanı sağlamaları şartıyla üniversitelerinin yetkili kurullarınca eşdeğer programlara intibak ettirilebilecek.
Çift anadal öğrencileri de başvurabilecek
Düzenlemeyle çift anadal öğrencilerinin durumları da ayrıca ele alındı.
Anadal programından ilişiği kesildiği için çift anadal kaydı sona erenler ile anadal programından mezun olduktan sonra çift anadal programıyla ilişiği kesilenler yeniden başvuru yapabilecek.
Yatay geçiş imkanı tanınacak
Düzenlemeden yararlanarak üniversitesine dönen ve kayıt yılındaki merkezi yerleştirme puanı gerekli şartları sağlayan öğrenciler, eşdeğer veya farklı diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilecek.
Örgün programlara bu kapsamdaki yatay geçiş işlemleri 2026-2027 eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilecek.
Yeniden öğrenci statüsü kazananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin eşdeğer açıköğretim programlarına yatay geçiş imkanı da tanındı.
Geçmiş yıllar için öğrenim ücreti alınmayacak
Öğrencilerin daha önce başarıyla tamamladıkları derslerin intibakı ve eğitime devam koşulları, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından belirlenecek.
Öğrenci affıyla üniversiteye dönenlerin azami öğrenim süreleri, yeniden kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren başlayacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrenime başlayacak öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllara ilişkin herhangi bir katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak.
Öğrenciler için varsa 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin katkı payı ve öğrenim ücreti hükümleri uygulanacak.
Erol Özvar: Affı gençlerin geleceklerini yeniden kurma imkanı olarak görüyoruz
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim sisteminin merkezinde öğrencilerin ve onların geleceğinin bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Çeşitli sebeplerle yükseköğrenimine devam edemeyen gençlerimizin eğitim hayatına yeniden dönebilmelerini, yarım kalan hayallerini tamamlayabilmelerini son derece kıymetli buluyoruz."
Özvar, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde öğrenim hakkını kaybeden veya kaydı silinen öğrencilerin de bu haktan yararlanabileceğini belirterek şöyle devam etti:
"Yeni düzenlemeyle, kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerimize üniversitelerine dönmeleri için yeni bir imkan sağlandı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde öğrenim hakkını kaybeden veya kaydı silinen öğrencilerimiz de bu haktan yararlanabilecek. Böylece uygulama sürecinde yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmasının önüne geçilmiş olacak."
YÖK olarak üniversitelerle birlikte sürecin açık, anlaşılır ve öğrenci odaklı yürütülmesini sağlayacaklarını ifade eden Özvar, başvuru ve intibak süreçlerinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla usul ve esasların belirlendiğini kaydetti.
Özvar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bizim için her öğrencinin emeği, birikimi ve geleceği değerlidir. Üniversitelerimizin kapısını yeniden açtığımız öğrencilerimizin eğitimlerini tamamlayarak ülkemizin üretimine, kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmalarını arzu ediyoruz. Bu düzenlemeyi yalnızca bir af değil gençlerimize geleceklerini yeniden kurma imkanı olarak görüyoruz."
Öğrenci affından yararlanmak isteyen öğrencilerin 9 Aralık’a kadar kayıt hakkı kazandıkları veya ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekiyor.