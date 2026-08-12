https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/sokak-ortasinda-nilda-muge-sahini-katletmisti-kadinin-topraga-verildigi-mezarlikta-yakalandi-1107952353.html
Sokak ortasında Nilda Müge Şahin'i katletmişti: Kadının toprağa verildiği mezarlıkta yakalandı
Sokak ortasında Nilda Müge Şahin'i katletmişti: Kadının toprağa verildiği mezarlıkta yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Nilda Müge Şahin'i sokak ortasında öldüren ve olaydan sonra kaçan Nazır İlgin, genç kadının toprağa verildiği mezarlıkta bulundu. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T17:08+0300
2026-08-12T17:08+0300
2026-08-12T17:37+0300
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İstanbul Şişli'de 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i sokak ortasında silahla vurarak öldüren eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın yakalandı. Ilgın, genç kadının toprağa verildiği mezarlıkta ele geçirildi.5 Ağustos'ta gece saatlerinde yaşanan olayda Nilda Müge Şahin, kız kardeşinin eczaneden ilaç almasını beklerken sokak ortasında motosikletle olay yerine gelen 35 yaşındaki eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın'ın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı saldırgan ise kaçtı. Genç kadının mezarlığında yakalandıEkipler, olaydan sonra kaçan firari şüpheliyi saklandığı Sarıyer'deki Ayazağa Ormanı'nda yakaladı. Şüphelinin yakalandığı noktanın maktulün defnedildiği mezarlığa yaklaşık 1 kilometrelik uzaklıkta olduğu öğrenildi. Daha önce çeşitli suçlardan 6 kaydı olan şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, olayda kullandığı silahı hatırlayamadığı bir yerde denize attığını söylediği öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/4-gundur-kayip-olarak-aranan-kadinin-kocasi-tarafindan-katledildigi-ortaya-cikti-kamera-goruntuleri-1107575323.html
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kadın cinayetleri, kadın cinayeti
Sokak ortasında Nilda Müge Şahin'i katletmişti: Kadının toprağa verildiği mezarlıkta yakalandı
17:08 12.08.2026 (güncellendi: 17:37 12.08.2026)
İstanbul'da Nilda Müge Şahin'i sokak ortasında öldüren ve olaydan sonra kaçan Nazır İlgin, genç kadının toprağa verildiği mezarlıkta bulundu.
İstanbul Şişli'de 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i sokak ortasında silahla vurarak öldüren eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın yakalandı. Ilgın, genç kadının toprağa verildiği mezarlıkta ele geçirildi.
5 Ağustos'ta gece saatlerinde yaşanan olayda Nilda Müge Şahin, kız kardeşinin eczaneden ilaç almasını beklerken sokak ortasında motosikletle olay yerine gelen 35 yaşındaki eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın'ın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı saldırgan ise kaçtı.
Genç kadının mezarlığında yakalandı
Ekipler, olaydan sonra kaçan firari şüpheliyi saklandığı Sarıyer'deki Ayazağa Ormanı'nda yakaladı. Şüphelinin yakalandığı noktanın maktulün defnedildiği mezarlığa yaklaşık 1 kilometrelik uzaklıkta olduğu öğrenildi. Daha önce çeşitli suçlardan 6 kaydı olan şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, olayda kullandığı silahı hatırlayamadığı bir yerde denize attığını söylediği öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.