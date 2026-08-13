https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/muglada-turk-bayragini-atese-veren-supheli-tutuklandi-1107984895.html

Muğla’da Türk bayrağını ateşe veren şüpheli tutuklandı

Muğla’da Türk bayrağını ateşe veren şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 31 yaşındaki Ayşe A. tutuklandı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T16:05+0300

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türki̇ye

türk bayrağı

tutuklama

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde, bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe A. (31), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi’ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Ayşe A. hakkında tutuklama kararı verildi.Türk bayrağının zarar gördüğünü fark edenler polise bildirdiOlay, Menteşe ilçesine bağlı Emirbeyazıt Mahallesi’nde meydana geldi.Bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağının zarar gördüğünü fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçleri, olayın aydınlatılması için çevrede bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiPolis ekiplerinin yaptığı incelemede, yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla Türk bayrağını ateşe verdiği ve ardından bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.Güvenlik kamerası kayıtları üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Ayşe A. olduğu belirlendi.

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