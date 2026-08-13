https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/muglada-turk-bayragini-atese-veren-supheli-tutuklandi-1107984895.html
Muğla’da Türk bayrağını ateşe veren şüpheli tutuklandı
Muğla’da Türk bayrağını ateşe veren şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Menteşe ilçesinde, bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 31 yaşındaki Ayşe A. tutuklandı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T16:05+0300
2026-08-13T16:05+0300
2026-08-13T16:05+0300
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tutuklama
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde, bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe A. (31), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi’ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Ayşe A. hakkında tutuklama kararı verildi.Türk bayrağının zarar gördüğünü fark edenler polise bildirdiOlay, Menteşe ilçesine bağlı Emirbeyazıt Mahallesi’nde meydana geldi.Bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağının zarar gördüğünü fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçleri, olayın aydınlatılması için çevrede bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiPolis ekiplerinin yaptığı incelemede, yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla Türk bayrağını ateşe verdiği ve ardından bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.Güvenlik kamerası kayıtları üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Ayşe A. olduğu belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/silivride-yangin-evler-tahliye-edildi-tem-otoyolu-trafige-kapatildi-1107983178.html
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türk bayrağı, tutuklama
Muğla’da Türk bayrağını ateşe veren şüpheli tutuklandı
Muğla’nın Menteşe ilçesinde, bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 31 yaşındaki Ayşe A. tutuklandı.
Muğla’nın Menteşe ilçesinde, bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe A. (31), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi’ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Ayşe A. hakkında tutuklama kararı verildi.
Türk bayrağının zarar gördüğünü fark edenler polise bildirdi
Olay, Menteşe ilçesine bağlı Emirbeyazıt Mahallesi’nde meydana geldi.
Bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağının zarar gördüğünü fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçleri, olayın aydınlatılması için çevrede bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.
Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla Türk bayrağını ateşe verdiği ve ardından bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.
Güvenlik kamerası kayıtları üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Ayşe A. olduğu belirlendi.