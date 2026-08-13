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Muğla’da Türk bayrağını ateşe veren şüpheli tutuklandı
Muğla’da Türk bayrağını ateşe veren şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Menteşe ilçesinde, bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 31 yaşındaki Ayşe A. tutuklandı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde, bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe A. (31), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi’ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Ayşe A. hakkında tutuklama kararı verildi.Türk bayrağının zarar gördüğünü fark edenler polise bildirdiOlay, Menteşe ilçesine bağlı Emirbeyazıt Mahallesi’nde meydana geldi.Bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağının zarar gördüğünü fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçleri, olayın aydınlatılması için çevrede bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiPolis ekiplerinin yaptığı incelemede, yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla Türk bayrağını ateşe verdiği ve ardından bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.Güvenlik kamerası kayıtları üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Ayşe A. olduğu belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/silivride-yangin-evler-tahliye-edildi-tem-otoyolu-trafige-kapatildi-1107983178.html
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türk bayrağı, tutuklama
türk bayrağı, tutuklama

Muğla’da Türk bayrağını ateşe veren şüpheli tutuklandı

16:05 13.08.2026
© AA / Osman AkçaMuğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli tutuklandı
Muğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AA / Osman Akça
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde, bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 31 yaşındaki Ayşe A. tutuklandı.
Muğla’nın Menteşe ilçesinde, bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe A. (31), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi’ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Ayşe A. hakkında tutuklama kararı verildi.

Türk bayrağının zarar gördüğünü fark edenler polise bildirdi

Olay, Menteşe ilçesine bağlı Emirbeyazıt Mahallesi’nde meydana geldi.
Bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağının zarar gördüğünü fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçleri, olayın aydınlatılması için çevrede bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla Türk bayrağını ateşe verdiği ve ardından bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.
Güvenlik kamerası kayıtları üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Ayşe A. olduğu belirlendi.
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