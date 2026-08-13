https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/miras-kalan-ev-ve-tarlada-yeni-donem-ilk-satis-aileye-1107967213.html

Miras kalan ev ve tarlada yeni dönem: İlk satış aileye

Miras kalan ev ve tarlada yeni dönem: İlk satış aileye

Sputnik Türkiye

Miras kalan gayrimenkullerin satışında köklü bir değişim hayata geçirildi. 12. Yargı Paketi ile yapılan yeni düzenlemeye göre, aile mirası mülkler ilk ihalede... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T08:02+0300

2026-08-13T08:02+0300

2026-08-13T08:02+0300

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Miras kavgası nedeniyle yıllarca süren izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davalarında aileleri karşı karşıya getiren ve mülklerin değerinin altında satılmasına yol açan sistem değişti. 31 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 12. Yargı Paketi kapsamında, İcra İflas Kanunu’nun 114. maddesinde yapılan düzenlemeyle miras gayrimenkullerin satış usulü tamamen yenilendi.Yapılan yeni düzenleme kapsamında, dededen ve babadan kalan ev, arsa ve tarla gibi miras mülklerinin satışında ilk ihalede öncelik hakkı mirasçılara tanındı. Eski sistemde muhammen bedelin yüzde 50'si üzerinden başlayan ihaleler nedeniyle yaşanan maddi kayıpların önüne geçilmesi hedeflendi. Artık miras kalan taşınmazlar, ilk ihalede eksper tarafından belirlenecek yüzde 100 piyasa değeri üzerinden açık artırmaya sunulacak.İlk i̇halede yabancıya satış yasağı: Taşınmaz ailede kalacakYeni mevzuat gereğince birinci açık artırmaya akraba dahi olsa üçüncü kişiler katılamayacak. Gayrimenkul Hukuku Derneği (GHD) Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz ve Avukat Elvan Kakıcı'nın değerlendirmelerine göre, düzenleme sayesinde taşınmazların öncelikli olarak aile bünyesinde kalması güvence altına alınıyor. Dava tarafı sayılan yasal mirasçılar (eş, çocuklar, duruma göre anne-baba veya kardeşler) dışında kalan teyze, hala gibi tarafsız akrabalar dahi ilk satışa müdahil olamayacak.Eğer ilk ihalede mirasçılar arasında bir satış gerçekleşmezse, ancak o zaman ikinci ihale tüm üçüncü kişilerin katılımına açık hale getirilecek. Bu kritik adım ile hem mirasçıların mülkiyet hakkı korunmuş olacak hem de gayrimenkullerin değerinin altında satılması engellenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/altin-fiyatlarinda-abd-enflasyonu-dopingi-rekor-geldi-gram-altin-6-bin-780-tlye-ulasti-1107966840.html

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gayrimenkul hukuku derneği , haberler, miras, miras, miras sorgulama