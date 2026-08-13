https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/meteoroloji-uyardi-4-ilde-siddetli-yagis-2-bolgede-firtina-alarmi-1107966286.html
Meteoroloji uyardı: 4 i̇lde şiddetli yağış, 2 bölgede fırtına alarmı
Meteoroloji uyardı: 4 i̇lde şiddetli yağış, 2 bölgede fırtına alarmı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz ve Marmara başta olmak üzere Türkiye geneli için kritik hava durumu raporunu yayımladı. Sinop, Samsun, Ordu ve... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T07:29+0300
2026-08-13T07:29+0300
2026-08-13T07:29+0300
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eteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisine giriyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz hattında yer alan Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Yetkililer; bölgede yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yerel yönetimleri ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Karadeniz'in yanı sıra Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çanakkale, Balıkesir, Osmaniye, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı ve Ankara’nın kuzey ve doğu çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.Marmara ve Ege’de fırtına kapanı: Rüzgarın hızı 80 km’ye ulaşacakHava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde biraz azalacağı, güneyde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Ancak günün en kritik uyarısı rüzgar ve fırtına yönünden geldi. Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege genelinde kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, saatte 60 ila 80 kilometre hıza ulaşarak yer yer tam fırtına şeklinde etkili olacağı açıklandı.Denizlerde de durum kritik boyuta ulaştı. Marmara ve Kuzey Ege'de dalga boyunun 3,5 metreye kadar çıkabileceği belirtilerek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı denizciler ve kıyı şeridindeki vatandaşlar uyarıldı. Başkent Ankara'da öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri beklenirken, İstanbul'da aralıklı gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar gün boyu hakim olacak. İzmir ve Antalya gibi güney illerinde ise sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek.
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türkiye, kuzey ege, karadeniz, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
türkiye, kuzey ege, karadeniz, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji uyardı: 4 i̇lde şiddetli yağış, 2 bölgede fırtına alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz ve Marmara başta olmak üzere Türkiye geneli için kritik hava durumu raporunu yayımladı. Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun'da şiddetli sağanak yağış beklenirken; Marmara ve Kuzey Ege’de hızı saatte 80 kilometreyi bulacak fırtına uyarısı yapıldı.
eteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisine giriyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz hattında yer alan Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer; bölgede yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yerel yönetimleri ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Karadeniz'in yanı sıra Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çanakkale, Balıkesir, Osmaniye, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı ve Ankara’nın kuzey ve doğu çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.
Marmara ve Ege’de fırtına kapanı: Rüzgarın hızı 80 km’ye ulaşacak
Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde biraz azalacağı, güneyde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Ancak günün en kritik uyarısı rüzgar ve fırtına yönünden geldi. Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege genelinde kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, saatte 60 ila 80 kilometre hıza ulaşarak yer yer tam fırtına şeklinde etkili olacağı açıklandı.
Denizlerde de durum kritik boyuta ulaştı. Marmara ve Kuzey Ege'de dalga boyunun 3,5 metreye kadar çıkabileceği belirtilerek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı denizciler ve kıyı şeridindeki vatandaşlar uyarıldı. Başkent Ankara'da öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri beklenirken, İstanbul'da aralıklı gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar gün boyu hakim olacak. İzmir ve Antalya gibi güney illerinde ise sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek.