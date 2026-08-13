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Merkez Bankası Başkanı Karahan açıkladı: Yıl sonu enflasyon hedefi yükseldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan açıkladı: Yıl sonu enflasyon hedefi yükseldi
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan " Yıl sonu enflasyonunu yüzde 28 olarak tahmin ediyoruz" dedi. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T10:57+0300
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ekonomi̇
merkez bankası
enflasyon
enflasyon oranı
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2026 yıl sonu enflasyon beklentisi güncellendi.Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026'nın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı:
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merkez bankası, enflasyon, enflasyon oranı
merkez bankası, enflasyon, enflasyon oranı

Merkez Bankası Başkanı Karahan açıkladı: Yıl sonu enflasyon hedefi yükseldi

10:57 13.08.2026 (güncellendi: 11:27 13.08.2026)
© Hakan AkgünFatih Karahan
Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© Hakan Akgün
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan " Yıl sonu enflasyonunu yüzde 28 olarak tahmin ediyoruz" dedi.
2026 yıl sonu enflasyon beklentisi güncellendi.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026'nın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı:
Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında, 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15’e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
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