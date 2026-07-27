https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ankarada-eglence-mekanina-mustehcenlik-sorusturmasi-7-supheliye-tutuklama-talebi-1107585953.html

Ankara'da eğlence mekanına müstehcenlik soruşturması: 7 şüpheliye tutuklama talebi

Ankara'da eğlence mekanına müstehcenlik soruşturması: 7 şüpheliye tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Ankara'da bir eğlence mekanına yönelik yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T23:47+0300

2026-07-27T23:47+0300

2026-07-27T23:47+0300

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müstehcen video

müstehcenlik

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte faaliyet gösteren bir eğlence mekanında cinsel içerikli organizasyonlar düzenlendiği ve müstehcen eylemler gerçekleştirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, CİMER'e yapılan ihbarlar, bilgi sahibi kişilerin ifadeleri, açık kaynak incelemeleri ve işletmenin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu mekanda müstehcen nitelikte etkinlikler düzenlendiğine yönelik bulgular elde edildi. Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 25 Temmuz 2026 tarihinde işletmede arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi. Operasyonda işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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