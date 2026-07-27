https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ankarada-eglence-mekanina-mustehcenlik-sorusturmasi-7-supheliye-tutuklama-talebi-1107585953.html
Ankara'da eğlence mekanına müstehcenlik soruşturması: 7 şüpheliye tutuklama talebi
Ankara'da eğlence mekanına müstehcenlik soruşturması: 7 şüpheliye tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Ankara'da bir eğlence mekanına yönelik yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T23:47+0300
2026-07-27T23:47+0300
2026-07-27T23:47+0300
türki̇ye
türkiye
ankara
cumhuriyet başsavcılığı
cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer)
müstehcenlik
müstehcen video
müstehcenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107585796_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9b91cb78c0fc358071f51be192feec76.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte faaliyet gösteren bir eğlence mekanında cinsel içerikli organizasyonlar düzenlendiği ve müstehcen eylemler gerçekleştirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, CİMER'e yapılan ihbarlar, bilgi sahibi kişilerin ifadeleri, açık kaynak incelemeleri ve işletmenin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu mekanda müstehcen nitelikte etkinlikler düzenlendiğine yönelik bulgular elde edildi. Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 25 Temmuz 2026 tarihinde işletmede arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi. Operasyonda işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/kocaelide-eglence-mekanina-silahli-saldiri-3-kisi-oldu-2-kisi-yaralandi-1104556065.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107585796_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9d8461bcda4714121a88cd48905e3f03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), müstehcenlik, müstehcen video, müstehcenlik
türkiye, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), müstehcenlik, müstehcen video, müstehcenlik
Ankara'da eğlence mekanına müstehcenlik soruşturması: 7 şüpheliye tutuklama talebi
Ankara'da bir eğlence mekanına yönelik yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte faaliyet gösteren bir eğlence mekanında cinsel içerikli organizasyonlar düzenlendiği ve müstehcen eylemler gerçekleştirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, CİMER'e yapılan ihbarlar, bilgi sahibi kişilerin ifadeleri, açık kaynak incelemeleri ve işletmenin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu mekanda müstehcen nitelikte etkinlikler düzenlendiğine yönelik bulgular elde edildi.
Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 25 Temmuz 2026 tarihinde işletmede arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi. Operasyonda işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.