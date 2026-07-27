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Ankara'da eğlence mekanına müstehcenlik soruşturması: 7 şüpheliye tutuklama talebi
Ankara'da eğlence mekanına müstehcenlik soruşturması: 7 şüpheliye tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Ankara'da bir eğlence mekanına yönelik yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-27T23:47+0300
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cumhuriyet başsavcılığı
cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer)
müstehcenlik
müstehcen video
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte faaliyet gösteren bir eğlence mekanında cinsel içerikli organizasyonlar düzenlendiği ve müstehcen eylemler gerçekleştirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, CİMER'e yapılan ihbarlar, bilgi sahibi kişilerin ifadeleri, açık kaynak incelemeleri ve işletmenin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu mekanda müstehcen nitelikte etkinlikler düzenlendiğine yönelik bulgular elde edildi. Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 25 Temmuz 2026 tarihinde işletmede arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi. Operasyonda işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/kocaelide-eglence-mekanina-silahli-saldiri-3-kisi-oldu-2-kisi-yaralandi-1104556065.html
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türkiye, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), müstehcenlik, müstehcen video, müstehcenlik
türkiye, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), müstehcenlik, müstehcen video, müstehcenlik

Ankara'da eğlence mekanına müstehcenlik soruşturması: 7 şüpheliye tutuklama talebi

23:47 27.07.2026
© AAEğlence mekanı
Eğlence mekanı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© AA
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Ankara'da bir eğlence mekanına yönelik yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte faaliyet gösteren bir eğlence mekanında cinsel içerikli organizasyonlar düzenlendiği ve müstehcen eylemler gerçekleştirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, CİMER'e yapılan ihbarlar, bilgi sahibi kişilerin ifadeleri, açık kaynak incelemeleri ve işletmenin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu mekanda müstehcen nitelikte etkinlikler düzenlendiğine yönelik bulgular elde edildi.
Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 25 Temmuz 2026 tarihinde işletmede arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi. Operasyonda işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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