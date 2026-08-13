https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/lavrovdan-batiya-gemi-ve-teror-tepkisi-hedefleri-biz-belirleyecegiz-1107991691.html
Lavrov'dan Batı'ya gemi ve terör tepkisi: ‘Hedefleri biz belirleyeceğiz’
Lavrov'dan Batı'ya gemi ve terör tepkisi: ‘Hedefleri biz belirleyeceğiz’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Rus gemilerine el koyma girişimlerine misilleme yapacaklarını belirterek, “Korsanlığı resmi politika haline getiren... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Batı'nın yaptırım politikalarını ve Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi. Batılı ülkelerin Rus gemilerini hedef alan adımlarına sert tepki gösteren Lavrov, Moskova'nın kendi yanıtını kendisinin belirleyeceğini vurguladı.‘Haydutluk yapan ülkelerin gemileri hedefimizde’Batı'nın gemilere el koyma hamlelerine karşılık vereceklerini belirten Lavrov, şu ifadeleri kullandı:‘AB çok tehlikeli bir yola girdi’Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’nın küresel pazarlardan gelir elde etmesini engellemek için hukuka aykırı kararlar aldığını söyleyen Lavrov, AB'nin sözde ‘gölge filo’ tanımına tepki gösterdi:‘Kiev rejimi her gün toprak kaybediyor’Ukrayna krizine de değinen Rus Bakan, Kiev yönetiminin sahada çaresiz kaldığını belirterek şunları söyledi:
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, batı, avrupa birliği, ab, ukrayna
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, batı, avrupa birliği, ab, ukrayna
Lavrov'dan Batı'ya gemi ve terör tepkisi: ‘Hedefleri biz belirleyeceğiz’
20:51 13.08.2026 (güncellendi: 20:52 13.08.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Rus gemilerine el koyma girişimlerine misilleme yapacaklarını belirterek, “Korsanlığı resmi politika haline getiren ülkelerin gemilerini hedef alacağız ve bunlara nasıl muamele edeceğimize biz karar vereceğiz” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Batı'nın yaptırım politikalarını ve Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi. Batılı ülkelerin Rus gemilerini hedef alan adımlarına sert tepki gösteren Lavrov, Moskova'nın kendi yanıtını kendisinin belirleyeceğini vurguladı.
‘Haydutluk yapan ülkelerin gemileri hedefimizde’
Batı'nın gemilere el koyma hamlelerine karşılık vereceklerini belirten Lavrov, şu ifadeleri kullandı:
“Hedefleri kendimiz seçeceğiz. Hedeflerimiz; haydutluğu ve korsanlığı resmi politikası ilan eden ülkelerin çıkarlarına çalışan gemiler olacak. Bu gemilere nasıl muamele edeceğimize de yine biz karar vereceğiz.”
‘AB çok tehlikeli bir yola girdi’
Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’nın küresel pazarlardan gelir elde etmesini engellemek için hukuka aykırı kararlar aldığını söyleyen Lavrov, AB'nin sözde ‘gölge filo’ tanımına tepki gösterdi:
“AB, kendi kurallarını uygulamaya karar verdi. Sözde kararlarıyla, talimatlarına uymayan hangi bayraktan olursa olsun tüm gemileri 'gölge filo' ilan etti. Bu çok tehlikeli bir yol.”
‘Kiev rejimi her gün toprak kaybediyor’
Ukrayna krizine de değinen Rus Bakan, Kiev yönetiminin sahada çaresiz kaldığını belirterek şunları söyledi:
“Aslında bu rejim her geçen gün toprak kaybediyor. Biliyorsunuz ki, çaresizlikten açıkça terör yöntemlerine başvurmaya başladılar.”