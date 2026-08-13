https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/lavrovdan-batiya-gemi-ve-teror-tepkisi-hedefleri-biz-belirleyecegiz-1107991691.html

Lavrov'dan Batı'ya gemi ve terör tepkisi: ‘Hedefleri biz belirleyeceğiz’

Lavrov'dan Batı'ya gemi ve terör tepkisi: ‘Hedefleri biz belirleyeceğiz’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Rus gemilerine el koyma girişimlerine misilleme yapacaklarını belirterek, “Korsanlığı resmi politika haline getiren... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T20:51+0300

2026-08-13T20:51+0300

2026-08-13T20:52+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

batı

avrupa birliği

ab

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105005114_0:0:1121:631_1920x0_80_0_0_a80139a2f3e18626aa4c221cae1944a3.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Batı'nın yaptırım politikalarını ve Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi. Batılı ülkelerin Rus gemilerini hedef alan adımlarına sert tepki gösteren Lavrov, Moskova'nın kendi yanıtını kendisinin belirleyeceğini vurguladı.‘Haydutluk yapan ülkelerin gemileri hedefimizde’Batı'nın gemilere el koyma hamlelerine karşılık vereceklerini belirten Lavrov, şu ifadeleri kullandı:‘AB çok tehlikeli bir yola girdi’Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’nın küresel pazarlardan gelir elde etmesini engellemek için hukuka aykırı kararlar aldığını söyleyen Lavrov, AB'nin sözde ‘gölge filo’ tanımına tepki gösterdi:‘Kiev rejimi her gün toprak kaybediyor’Ukrayna krizine de değinen Rus Bakan, Kiev yönetiminin sahada çaresiz kaldığını belirterek şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rus-ordusu-ukraynanin-liman-altyapisina-yonelik-saldirilara-devam-ediyor-1107989016.html

rusya

batı

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, batı, avrupa birliği, ab, ukrayna