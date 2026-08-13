https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/lakersi-125-milyar-dolara-satin-alan-milyarder-josh-kushner-kimdir-1107980639.html

Lakers'ı 12,5 milyar dolara satın alan milyarder Josh Kushner kimdir?

Lakers'ı 12,5 milyar dolara satın alan milyarder Josh Kushner kimdir?

Sputnik Türkiye

Los Angeles Lakers'ı eski Disney Üst Yöneticisi Bob Iger ile birlikte rekor 12,5 milyar dolar karşılığında satın alacağını açıklayan 41 yaşındaki Josh Kushner... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T14:31+0300

2026-08-13T14:31+0300

2026-08-13T14:31+0300

yaşam

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josh kushner

los angeles lakers

nba

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ABD'li milyarder Josh Kushner, eski Disney Üst Yöneticisi Bob Iger ile birlikte Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ı 12,5 milyar dolara satın alacağını açıklamasıyla gündeme geldi.ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi olan 41 yaşındaki Josh Kushner, teknoloji ve girişim sermayesi yatırımlarıyla tanınıyor.Teknoloji dünyasında yükseldiKushner, 2010 yılında kurduğu girişim sermayesi şirketi Thrive Capital aracılığıyla teknoloji sektöründeki yatırımlarıyla öne çıktı. New York merkezli şirketin portföyünde OpenAI, SpaceX ve Spotify'ın yanı sıra Kim Kardashian'ın kurduğu SKIMS ve film yapım şirketi A24 gibi şirketler bulunuyor.Şirketin son yatırım turunda 10 milyar dolardan fazla fon topladığı bildirildi. Şirket ayrıca San Francisco Giants ve Miami Heat gibi spor takımlarında azınlık hisselerine sahip.Kushner, yapay zekanın önemine de sık sık vurgu yapıyor. Thrive Capital'in geleneksel sektörleri yapay zeka aracılığıyla dönüştürmeye odaklanan Thrive Holdings adlı bir kolu da bulunuyor.Kushner'ın OpenAI ile yakın ilişkisi bulunurken, şirketin önemli yatırımcılarından biri olan şirketin Aralık ayında OpenAI'a 1 milyar dolar daha yatırım yaptığı bildirilmişti.Trump ailesinden siyasi olarak uzak durduNew Jersey'de doğan Josh Kushner, gayrimenkul milyarderi Charles Kushner'ın oğlu ve Jared Kushner'ın küçük kardeşi. Buna karşın Josh Kushner, kardeşinin aksine Trump ailesiyle siyasi açıdan yakın bir ilişki kurmaktan büyük ölçüde kaçındı.Kushner, 2018'de model Karlie Kloss ile evlendi. Çiftin üç çocuğu bulunuyor ve ikili, Met Gala gibi etkinliklerde sık sık birlikte görüntüleniyor.Forbes'a göre Kushner'ın kişisel serveti yaklaşık 5 milyar dolar.Kushner'ın tüm yatırımları ise başarılı olmadı. Thrive Capital'in bir kolu olan Thrive Eternal, geçen ay FIFA'nın yaklaşan Dünya Kupası turnuvalarında özel yatırım paylarının satılmasını öngören ve kısa süre sonra iptal edilen tartışmalı plana dahil olmuştu.Lakers'ın 12,5 milyar dolarlık satın alımı, takımı spor tarihinin en yüksek bedelle satılan kulüplerinden biri haline getirirken, anlaşma Josh Kushner'ın iş dünyasındaki profilini de daha geniş kitlelere taşıdı.

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