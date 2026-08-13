https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/kolombiyada-74-buyuklugundeki-depremde-can-kaybi-265e-yukseldi-1107968714.html

Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 265'e yükseldi

Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 265'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e, yaralananların sayısı 3 bin 494'e yükseldi. Depremde... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T09:28+0300

2026-08-13T09:28+0300

2026-08-13T09:28+0300

dünya

kolombiya

cali

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107950773_0:27:3072:1754_1920x0_80_0_0_9fc09c2d3bfc603ed2fced9d442e79f4.jpg

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 265'e yükseldi.Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'nda yaptığı açıklamada, depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaştı.De la Espriella, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 265'e yükseldiğini, 3 bin 494 kişinin yaralandığını ve 496 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.Depremden 52 bin 816 kişinin etkilendiğini belirten De la Espriella, Cali, Pereira, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarmın sürdüğünü bildirdi.Adli Tıp Enstitüsü 122 cenazenin kimliğini belirlediUlusal Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü de son bülteninde, Manizales, Pereira, Cali, Buga, Tulua, Buenaventura ve Quibdo gibi kentlerden getirilen toplam 202 cenazeden 122'sinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.Cumhurbaşkanı De la Espriella, depremin en fazla can kaybına yol açtığı Pereira kentinde yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle evlerini kaybeden ailelere kira desteği sağlanacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/kolombiyadaki-depremde-enkazdan-gelen-fisilti-bebegin-kurtarilmasini-sagladi-1107936626.html

kolombiya

cali

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kolombiya, cali, deprem