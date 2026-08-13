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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/kolombiyada-74-buyuklugundeki-depremde-can-kaybi-265e-yukseldi-1107968714.html
Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 265'e yükseldi
Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 265'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e, yaralananların sayısı 3 bin 494'e yükseldi. Depremde... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T09:28+0300
2026-08-13T09:28+0300
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 265'e yükseldi.Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'nda yaptığı açıklamada, depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaştı.De la Espriella, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 265'e yükseldiğini, 3 bin 494 kişinin yaralandığını ve 496 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.Depremden 52 bin 816 kişinin etkilendiğini belirten De la Espriella, Cali, Pereira, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarmın sürdüğünü bildirdi.Adli Tıp Enstitüsü 122 cenazenin kimliğini belirlediUlusal Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü de son bülteninde, Manizales, Pereira, Cali, Buga, Tulua, Buenaventura ve Quibdo gibi kentlerden getirilen toplam 202 cenazeden 122'sinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.Cumhurbaşkanı De la Espriella, depremin en fazla can kaybına yol açtığı Pereira kentinde yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle evlerini kaybeden ailelere kira desteği sağlanacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/kolombiyadaki-depremde-enkazdan-gelen-fisilti-bebegin-kurtarilmasini-sagladi-1107936626.html
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kolombiya, cali, deprem
kolombiya, cali, deprem

Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 265'e yükseldi

09:28 13.08.2026
© REUTERS Sergio AceroKolombiya'da depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edildi
Kolombiya'da depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© REUTERS Sergio Acero
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Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e, yaralananların sayısı 3 bin 494'e yükseldi. Depremde 496 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 265'e yükseldi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'nda yaptığı açıklamada, depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaştı.
De la Espriella, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 265'e yükseldiğini, 3 bin 494 kişinin yaralandığını ve 496 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
Depremden 52 bin 816 kişinin etkilendiğini belirten De la Espriella, Cali, Pereira, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarmın sürdüğünü bildirdi.

Adli Tıp Enstitüsü 122 cenazenin kimliğini belirledi

Ulusal Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü de son bülteninde, Manizales, Pereira, Cali, Buga, Tulua, Buenaventura ve Quibdo gibi kentlerden getirilen toplam 202 cenazeden 122'sinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.
Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.
Cumhurbaşkanı De la Espriella, depremin en fazla can kaybına yol açtığı Pereira kentinde yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle evlerini kaybeden ailelere kira desteği sağlanacağını belirtmişti.
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