https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/kolombiyadaki-depremde-enkazdan-gelen-fisilti-bebegin-kurtarilmasini-sagladi-1107936626.html

Kolombiya'daki depremde enkazdan gelen fısıltı bebeğin kurtarılmasını sağladı

Kolombiya'daki depremde enkazdan gelen fısıltı bebeğin kurtarılmasını sağladı

Sputnik Türkiye

Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir binanın enkazından gelen zayıf bir ses, bir adam ve bebeğinin yerinin tespit edilmesini... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T10:40+0300

2026-08-12T10:40+0300

2026-08-12T10:40+0300

dünya

kolombiya

abelardo de la espriella

deprem

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Kolombiya'nın Cali kentinde yaşayan Brian Osorio Zuluaga, pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından evine gitmek üzere motosikletiyle yola çıktı. Yolda, beş katlı bir binanın tamamen çöktüğünü görünce durarak kurtarma çalışmalarına katıldı.Osorio, binanın enkazına yaklaşarak hayatta kalan olup olmadığını anlamak için bağırmaya başladı. Olası gaz sızıntısı nedeniyle yapılan uyarılara rağmen çevresindekilerle birlikte enkazda arama yapan Osorio, bir süre sonra herkesten sessiz olmalarını istedi.Kısa süre sonra enkazın altından çok hafif bir ses duyuldu. Bir adamın "Evet, buradayım. Bir bebekle birlikteyim" dediği belirtildi.Beton blok ellerle kaldırıldıOsorio ve çevredeki gönüllüler, enkazı elleriyle kaldırarak baba ve bebeğe ulaşmaya çalıştı. Ancak yollarını büyük bir beton blok kesti. İlk denemede bloğu kaldıramayan gönüllüler, birlikte güç uygulayarak bloğu kaldırmayı başardı.Osorio, enkazın altındaki bebeğin başını gördüğünde bebeğin nefes almakta zorlandığını ve renginin morarmış olduğunu belirtti. Enkaz parçaları kaldırıldıkça bebeğin yeniden nefes almaya başladığı ve ten renginin normale döndüğü ifade edildi.Kurtarma anlarını kaydeden görüntülerde, toz içindeki bebeğin enkazdan çıkarıldığı görülürken, kolu kanlar içinde kalan babasının da beton parçalarının altında sıkışmış halde olduğu görüldü.Bebek, bir polis memuruna teslim edilerek ambulansa götürüldü. Ardından kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan babayı çıkarmak için çalışmaya devam etti.Osorio, kurtarma sırasında enkazın altında kıyafetler, ayakkabılar ve tozla kaplanmış bir oyuncak gördüğünü belirterek binada başka kişilerin de mahsur kalmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.Arama kurtarma çalışmalarında üçüncü günKolombiya'nın batısında meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde devam etti. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığı bildirildi.Depremin merkez üssünün bulunduğu Chocó bölgesinde ise bazı yerleşimlere henüz yardım ulaşmadığı belirtildi. Bölgedeki Wounaan yerli topluluğunun lideri Victor Chamapuro, tüm evlerinin yıkıldığını ve insanların dışarıda uyumak zorunda kaldığını söyledi.Chamapuro, yetkililerden gıda ve ilaç desteği istedi. Bölgede bir kişinin de yaralandığı bildirildi. Chocó'daki Buenavista yerli rezervine yalnızca Buenaventura Limanı'ndan yaklaşık 5 saat süren tekne yolculuğuyla ulaşılabildiği belirtildi.Kolombiya'da göreve yaklaşık bir hafta önce başlayan Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella da depremden etkilenenler için ekonomik destek ve evlerini kaybedenlere geçici konut kiralamaları amacıyla finansal yardım açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/kolombiyadaki-74-buyuklugundeki-depremde-can-kaybi-169a-yukseldi-1107924567.html

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kolombiya, abelardo de la espriella, deprem