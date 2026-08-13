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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/kirimda-ukrayna-ajanina-operasyon-teror-eylemi-son-anda-onlendi-1107974596.html
Kırım'da Ukrayna ajanına operasyon: Terör eylemi son anda önlendi
Kırım'da Ukrayna ajanına operasyon: Terör eylemi son anda önlendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna özel servislerinin talimatıyla Rusya topraklarında terör eylemi hazırlığı yaparken Rus istihbaratı tarafından yakalanan Kiev'in ajanlarına bir yenisi... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T12:23+0300
2026-08-13T12:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kırım cumhuriyeti
sivastopol
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna güvenlik servisi
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rusya
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da Ukrayna gizli servisleri adına casusluk yapan ve demiryolunda sabotaj hazırlığında olan bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı. Bahçesaray'da yaşayan 55 yaşındaki şüphelinin, WhatsApp üzerinden temas kurduğu Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkililerine Rus hava savunma sistemleri ile askeri birliklerin konumuna ilişkin bilgileri aktardığı tespit edildi.FSB, "Kırım Cumhuriyeti'nde yarımadadaki askeri tesisler hakkında veri aktaran Ukrayna özel servislerinin bir ajanı gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.Belbek Havaalanı ve demiryolu hedef alındıSorgusu sırasında suçunu itiraf eden zanlının, Belbek Havaalanı'ndaki uçaklar ve hava savunma mevzileri hakkında istihbarat topladığı belirlendi. SBU tarafından demiryolu altyapısında terör eylemleri düzenlemesi ve Sivastopol'de yaşayan bir askeri personelin aracını izlemesi talimatı verilen şüphelinin, güvenlik güçlerinin operasyonu sayesinde bu görevleri gerçekleştiremeden yakalandığı bildirildi.Vatana ihanetten tutuklandıFSB’nin Kırım ve Sivastopol Soruşturma Dairesi, yakalanan şahıs hakkında vatana ihanet suçundan adli soruşturma başlatırken, mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rusya-kieve-vermeye-hazir-oldugu-273-ukraynali-esirin-listesini-yayinladi-1107969354.html
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ukrayna, kırım cumhuriyeti, sivastopol, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna güvenlik servisi, sbu, rusya
ukrayna, kırım cumhuriyeti, sivastopol, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna güvenlik servisi, sbu, rusya

Kırım'da Ukrayna ajanına operasyon: Terör eylemi son anda önlendi

12:23 13.08.2026
© Sputnik / Servicio de Seguridad de Rusia (FSB) / Multimedya arşivine gidinAgentes del Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB
Agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© Sputnik / Servicio de Seguridad de Rusia (FSB)
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Ukrayna özel servislerinin talimatıyla Rusya topraklarında terör eylemi hazırlığı yaparken Rus istihbaratı tarafından yakalanan Kiev'in ajanlarına bir yenisi daha eklendi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da Ukrayna gizli servisleri adına casusluk yapan ve demiryolunda sabotaj hazırlığında olan bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

Bahçesaray'da yaşayan 55 yaşındaki şüphelinin, WhatsApp üzerinden temas kurduğu Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkililerine Rus hava savunma sistemleri ile askeri birliklerin konumuna ilişkin bilgileri aktardığı tespit edildi.

FSB, "Kırım Cumhuriyeti'nde yarımadadaki askeri tesisler hakkında veri aktaran Ukrayna özel servislerinin bir ajanı gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

Belbek Havaalanı ve demiryolu hedef alındı

Sorgusu sırasında suçunu itiraf eden zanlının, Belbek Havaalanı'ndaki uçaklar ve hava savunma mevzileri hakkında istihbarat topladığı belirlendi.

SBU tarafından demiryolu altyapısında terör eylemleri düzenlemesi ve Sivastopol'de yaşayan bir askeri personelin aracını izlemesi talimatı verilen şüphelinin, güvenlik güçlerinin operasyonu sayesinde bu görevleri gerçekleştiremeden yakalandığı bildirildi.

Vatana ihanetten tutuklandı

FSB’nin Kırım ve Sivastopol Soruşturma Dairesi, yakalanan şahıs hakkında vatana ihanet suçundan adli soruşturma başlatırken, mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
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