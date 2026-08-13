Kırım'da Ukrayna ajanına operasyon: Terör eylemi son anda önlendi
© Sputnik / Servicio de Seguridad de Rusia (FSB) / Multimedya arşivine gidinAgentes del Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB
© Sputnik / Servicio de Seguridad de Rusia (FSB)/
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Ukrayna özel servislerinin talimatıyla Rusya topraklarında terör eylemi hazırlığı yaparken Rus istihbaratı tarafından yakalanan Kiev'in ajanlarına bir yenisi daha eklendi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da Ukrayna gizli servisleri adına casusluk yapan ve demiryolunda sabotaj hazırlığında olan bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.
Bahçesaray'da yaşayan 55 yaşındaki şüphelinin, WhatsApp üzerinden temas kurduğu Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkililerine Rus hava savunma sistemleri ile askeri birliklerin konumuna ilişkin bilgileri aktardığı tespit edildi.
FSB, "Kırım Cumhuriyeti'nde yarımadadaki askeri tesisler hakkında veri aktaran Ukrayna özel servislerinin bir ajanı gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.
Bahçesaray'da yaşayan 55 yaşındaki şüphelinin, WhatsApp üzerinden temas kurduğu Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkililerine Rus hava savunma sistemleri ile askeri birliklerin konumuna ilişkin bilgileri aktardığı tespit edildi.
FSB, "Kırım Cumhuriyeti'nde yarımadadaki askeri tesisler hakkında veri aktaran Ukrayna özel servislerinin bir ajanı gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.
Belbek Havaalanı ve demiryolu hedef alındı
Sorgusu sırasında suçunu itiraf eden zanlının, Belbek Havaalanı'ndaki uçaklar ve hava savunma mevzileri hakkında istihbarat topladığı belirlendi.
SBU tarafından demiryolu altyapısında terör eylemleri düzenlemesi ve Sivastopol'de yaşayan bir askeri personelin aracını izlemesi talimatı verilen şüphelinin, güvenlik güçlerinin operasyonu sayesinde bu görevleri gerçekleştiremeden yakalandığı bildirildi.
SBU tarafından demiryolu altyapısında terör eylemleri düzenlemesi ve Sivastopol'de yaşayan bir askeri personelin aracını izlemesi talimatı verilen şüphelinin, güvenlik güçlerinin operasyonu sayesinde bu görevleri gerçekleştiremeden yakalandığı bildirildi.
Vatana ihanetten tutuklandı
FSB’nin Kırım ve Sivastopol Soruşturma Dairesi, yakalanan şahıs hakkında vatana ihanet suçundan adli soruşturma başlatırken, mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.