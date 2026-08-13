https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/kirimda-ukrayna-ajanina-operasyon-teror-eylemi-son-anda-onlendi-1107974596.html

Kırım'da Ukrayna ajanına operasyon: Terör eylemi son anda önlendi

Kırım'da Ukrayna ajanına operasyon: Terör eylemi son anda önlendi

Sputnik Türkiye

Ukrayna özel servislerinin talimatıyla Rusya topraklarında terör eylemi hazırlığı yaparken Rus istihbaratı tarafından yakalanan Kiev'in ajanlarına bir yenisi... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T12:23+0300

2026-08-13T12:23+0300

2026-08-13T12:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

kırım cumhuriyeti

sivastopol

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna güvenlik servisi

sbu

rusya

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da Ukrayna gizli servisleri adına casusluk yapan ve demiryolunda sabotaj hazırlığında olan bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı. Bahçesaray'da yaşayan 55 yaşındaki şüphelinin, WhatsApp üzerinden temas kurduğu Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkililerine Rus hava savunma sistemleri ile askeri birliklerin konumuna ilişkin bilgileri aktardığı tespit edildi.FSB, "Kırım Cumhuriyeti'nde yarımadadaki askeri tesisler hakkında veri aktaran Ukrayna özel servislerinin bir ajanı gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.Belbek Havaalanı ve demiryolu hedef alındıSorgusu sırasında suçunu itiraf eden zanlının, Belbek Havaalanı'ndaki uçaklar ve hava savunma mevzileri hakkında istihbarat topladığı belirlendi. SBU tarafından demiryolu altyapısında terör eylemleri düzenlemesi ve Sivastopol'de yaşayan bir askeri personelin aracını izlemesi talimatı verilen şüphelinin, güvenlik güçlerinin operasyonu sayesinde bu görevleri gerçekleştiremeden yakalandığı bildirildi.Vatana ihanetten tutuklandıFSB’nin Kırım ve Sivastopol Soruşturma Dairesi, yakalanan şahıs hakkında vatana ihanet suçundan adli soruşturma başlatırken, mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rusya-kieve-vermeye-hazir-oldugu-273-ukraynali-esirin-listesini-yayinladi-1107969354.html

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