https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/sivasta-500-keklik-dogaya-salindi-keneye-karsi-biyolojik-mucadele-basladi-1107583426.html

Sivas'ta 500 keklik doğaya salındı: Keneye karşı biyolojik mücadele başladı

Sivas'ta 500 keklik doğaya salındı: Keneye karşı biyolojik mücadele başladı

Sputnik Türkiye

Sivas'ta azalan keklik popülasyonunu artırmak ve keneyle mücadele amacıyla doğaya 500 kınalı keklik bırakıldı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T19:41+0300

2026-07-27T19:41+0300

2026-07-27T19:41+0300

türki̇ye

sivas

türkiye

keklik

doğa

vahşi doğa

kene

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107583264_0:123:2999:1810_1920x0_80_0_0_0dc6f6b5ca565ec9c5fe8be09ec61944.jpg

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldızeli ilçesi kırsalına 500 keklik salındı.Çalışmayla yaban hayatının desteklenmesi ve keneyle biyolojik mücadeleye katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.Öte yandan kekliklerin salındığı bölgelerin avcılık faaliyetlerine kapatıldığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/sivasta-kkka-hastaligi-suphesiyle-13-kisinin-tedavisi-suruyor-1107463343.html

türki̇ye

sivas

doğa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sivas, türkiye, keklik, doğa, vahşi doğa, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)