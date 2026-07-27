https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/sivasta-500-keklik-dogaya-salindi-keneye-karsi-biyolojik-mucadele-basladi-1107583426.html
Sivas'ta 500 keklik doğaya salındı: Keneye karşı biyolojik mücadele başladı
Sivas'ta 500 keklik doğaya salındı: Keneye karşı biyolojik mücadele başladı
Sputnik Türkiye
Sivas'ta azalan keklik popülasyonunu artırmak ve keneyle mücadele amacıyla doğaya 500 kınalı keklik bırakıldı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T19:41+0300
2026-07-27T19:41+0300
2026-07-27T19:41+0300
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sivas
türkiye
keklik
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kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldızeli ilçesi kırsalına 500 keklik salındı.Çalışmayla yaban hayatının desteklenmesi ve keneyle biyolojik mücadeleye katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.Öte yandan kekliklerin salındığı bölgelerin avcılık faaliyetlerine kapatıldığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/sivasta-kkka-hastaligi-suphesiyle-13-kisinin-tedavisi-suruyor-1107463343.html
türki̇ye
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doğa
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sivas, türkiye, keklik, doğa, vahşi doğa, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
sivas, türkiye, keklik, doğa, vahşi doğa, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
Sivas'ta 500 keklik doğaya salındı: Keneye karşı biyolojik mücadele başladı
Sivas'ta azalan keklik popülasyonunu artırmak ve keneyle mücadele amacıyla doğaya 500 kınalı keklik bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldızeli ilçesi kırsalına 500 keklik salındı.
Çalışmayla yaban hayatının desteklenmesi ve keneyle biyolojik mücadeleye katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.
Öte yandan kekliklerin salındığı bölgelerin avcılık faaliyetlerine kapatıldığı açıklandı.