https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/iyi-parti-gaziantep-milletvekili-gurban-partisinden-istifa-etti-1107990865.html

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Gürban, partisinden istifa etti

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Gürban, partisinden istifa etti

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T20:00+0300

2026-08-13T20:00+0300

2026-08-13T20:00+0300

poli̇ti̇ka

i̇yi̇ parti

istifa

parti

siyasi parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0d/1107990706_0:594:1200:1269_1920x0_80_0_0_7725d7283a211b1876a13d802317690a.jpg

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.Paylaşımında Gürban, ''Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde, millî ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum. Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/cumhurbaskani-erdogan-insallah-yeni-kardeslik-turkuleri-soyleyecegiz-1107990577.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇yi̇ parti, istifa, parti, siyasi parti