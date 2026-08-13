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İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Gürban, partisinden istifa etti
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Gürban, partisinden istifa etti
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
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İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.Paylaşımında Gürban, ''Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde, millî ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum. Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim'' dedi.
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i̇yi̇ parti, istifa, parti, siyasi parti
i̇yi̇ parti, istifa, parti, siyasi parti

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Gürban, partisinden istifa etti

20:00 13.08.2026
© Fotoğraf : Mehmet Mustafa Gürban sosyal medyaİYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© Fotoğraf : Mehmet Mustafa Gürban sosyal medya
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İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti.
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Paylaşımında Gürban, ''Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde, millî ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum. Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim'' dedi.
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