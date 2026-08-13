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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin tarihi bir adım olduğunu belirterek, teklifin hazırlanması ve kabul edilmesinde emeği... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T19:53+0300
2026-08-13T19:53+0300
poli̇ti̇ka
jandarma
sahil güvenlik
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Terörsüz Türkiye) Üç gün önce, Gazi Meclisimizde, 467 oyla kabul edilen kanun teklifini tarihi bir adım olarak görüyoruz. Sayın Bahçeli ve Sayın Kurtulmuş başta olmak üzere, teklifin hazırlanmasından kabul edilmesine kadar emeği geçen, katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Askeri caydırıcılığımızı, çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi, devlet millet el ele vererek, inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/cumhurbaskani-erdogan-dem-parti-heyeti-arasinda-gorusme-basladi-1107986476.html
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jandarma, sahil güvenlik, türkiye, recep tayyip erdoğan, terörsüz türkiye
jandarma, sahil güvenlik, türkiye, recep tayyip erdoğan, terörsüz türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz

19:53 13.08.2026
© AA / Mehmet Ali ÖzcanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin tarihi bir adım olduğunu belirterek, teklifin hazırlanması ve kabul edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Terörsüz Türkiye) Üç gün önce, Gazi Meclisimizde, 467 oyla kabul edilen kanun teklifini tarihi bir adım olarak görüyoruz. Sayın Bahçeli ve Sayın Kurtulmuş başta olmak üzere, teklifin hazırlanmasından kabul edilmesine kadar emeği geçen, katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Askeri caydırıcılığımızı, çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi, devlet millet el ele vererek, inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
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