https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/lubnandaki-itfaiyeciler-israil-ordusu-guneyde-kasitli-olarak-orman-yanginlari-cikariyor-1107948438.html

Lübnan'daki itfaiyeciler: İsrail ordusu güneyde kasıtlı olarak orman yangınları çıkarıyor

Lübnan'daki itfaiyeciler: İsrail ordusu güneyde kasıtlı olarak orman yangınları çıkarıyor

Sputnik Türkiye

Lübnan'ın güneyindeki itfaiyeciler, bölge sakinleri ve çevre kuruluşları, İsrail ordusunu orman ve tarım alanlarında yangın çıkarmakla suçladı. İtfaiyeciler... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T15:13+0300

2026-08-12T15:13+0300

2026-08-12T15:13+0300

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The Guardian'ın haberine göre, Lübnan'ın güneyinde son haftalarda çıkan orman yangınlarının İsrail'in bombardımanları sırasında kullanılan mühimmat nedeniyle başladığı aktarıldı.Nebatiye bölgesindeki sivil savunma biriminin başkanı Hüseyin Fakih, İsrail ordusunun salı günü güney Lübnan'daki Khiam yakınlarında ormanlık bir alana işaret fişekleri attığını ve bunun ardından yangın çıktığını söyledi.Fakih, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için bölgeye müdahale ettiği sırada bir insansız hava aracının yakınlarına saldırı düzenlediğini ve ekiplerin geri çekilmek zorunda kaldığını belirtti.Yangınların özellikle cephe hattına yakın bölgelerde geniş alanları etkilediğini söyleyen Fakih, bölgedeki arazilerin yaklaşık yüzde 30 ila 40'ının yangınlardan etkilendiğini aktardı.'Yangınların çoğu mühimmat nedeniyle başladı'Fakih, ateşkesin ardından da yangınların devam ettiğini savunarak, insansız hava araçlarının yangın çıkarıcı maddeler bıraktığını ve ormanlık alanlara beyaz fosfor mühimmatı ile işaret fişekleri atıldığını söyledi.Lübnan'daki itfaiye ekiplerinin yangınlara müdahale etmek için Lübnan ordusuyla koordinasyon sağlaması gerekiyor. İtfaiyecilerin talepleri, İsrail ordusunun da dahil olduğu bir "çatışmasızlık koordinasyon" grubuna iletiliyor. Ancak ekiplerin yalnızca iki noktadaki yangına müdahale etmesine izin verildiği, diğer bazı bölgelerdeki yangınlara müdahale edilemediği belirtildi.Güney Lübnan'da tarım arazileri de zarar gördüLübnan'ın güneyinde 2023'te başlayan çatışmaların ardından ormanlık alanların yanı sıra tarım arazileri ve zeytinliklerin de zarar gördüğü belirtildi. Yaroun yetkilileri, 1 Ağustos'ta yerinden edilen köy sakinlerinin geri döndüklerinde zeytin ve meyve bahçelerinin yanı sıra evlerinin de yakıldığını gördüklerini söyledi.Köyde daha önce yaklaşık 900 evden 20'si dışında tüm yapıların İsrail ordusu tarafından buldozerlerle yıkıldığını belirten yetkili, yangınların bölgedeki yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını savundu.İsrail ordusu ise geçmişte yaptığı açıklamalarda, güney Lübnan'daki ormanlık alanların Hizbullah mensupları ve tünelleri tarafından kullanıldığını ileri sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/disisleri-bakani-fidan-misira-gidecek-gorusme-basliklari-neler-1107943121.html

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