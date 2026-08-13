https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/iran-hurmuz-bogazi-hala-kapali-ve-iranin-sartlari-kabul-edilene-kadar-yeniden-acilmayacak-1107964822.html

İran: Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak

İran: Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak

Sputnik Türkiye

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açıldığına ilişkin açıklamalarını reddederek, Boğaz'ın İran'ın şartları kabul edilene kadar kapalı... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T03:54+0300

2026-08-13T03:54+0300

2026-08-13T03:54+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_57ea239ba4a660b3094a098107c9be91.jpg

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. İran yönetimi, Boğaz'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacağını açıkladı.Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının kaldırıldığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamada, "Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak." ifadelerine yer verildi.Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/iran-iranin-fuze-ve-iha-kapasitesinin-yuzde-75ten-fazlasi-saglam-ve-kullanima-hazir-durumda-1107960735.html

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, abd, hürmüz boğazı