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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/iran-hurmuz-bogazi-hala-kapali-ve-iranin-sartlari-kabul-edilene-kadar-yeniden-acilmayacak-1107964822.html
İran: Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak
İran: Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak
Sputnik Türkiye
İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açıldığına ilişkin açıklamalarını reddederek, Boğaz'ın İran'ın şartları kabul edilene kadar kapalı... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T03:54+0300
2026-08-13T03:54+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
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İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. İran yönetimi, Boğaz'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacağını açıkladı.Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının kaldırıldığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamada, "Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak." ifadelerine yer verildi.Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/iran-iranin-fuze-ve-iha-kapasitesinin-yuzde-75ten-fazlasi-saglam-ve-kullanima-hazir-durumda-1107960735.html
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
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i̇ran, abd, hürmüz boğazı
i̇ran, abd, hürmüz boğazı

İran: Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak

03:54 13.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açıldığına ilişkin açıklamalarını reddederek, Boğaz'ın İran'ın şartları kabul edilene kadar kapalı kalacağını bildirdi.
İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. İran yönetimi, Boğaz'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacağını açıkladı.
Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının kaldırıldığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamada, "Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak." ifadelerine yer verildi.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
ABD İran - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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