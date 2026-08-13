https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/iran-hurmuz-bogazi-hala-kapali-ve-iranin-sartlari-kabul-edilene-kadar-yeniden-acilmayacak-1107964822.html
İran: Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak
İran: Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak
Sputnik Türkiye
İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açıldığına ilişkin açıklamalarını reddederek, Boğaz'ın İran'ın şartları kabul edilene kadar kapalı... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T03:54+0300
2026-08-13T03:54+0300
2026-08-13T03:54+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_57ea239ba4a660b3094a098107c9be91.jpg
İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. İran yönetimi, Boğaz'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacağını açıkladı.Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının kaldırıldığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamada, "Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak." ifadelerine yer verildi.Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/iran-iranin-fuze-ve-iha-kapasitesinin-yuzde-75ten-fazlasi-saglam-ve-kullanima-hazir-durumda-1107960735.html
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d525c2635f7e8aa6b76380474c05a3d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, abd, hürmüz boğazı
i̇ran, abd, hürmüz boğazı
İran: Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak
İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açıldığına ilişkin açıklamalarını reddederek, Boğaz'ın İran'ın şartları kabul edilene kadar kapalı kalacağını bildirdi.
İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. İran yönetimi, Boğaz'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacağını açıkladı.
Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının kaldırıldığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamada, "Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak." ifadelerine yer verildi.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.