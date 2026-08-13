https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/iran-disisleri-bakani-arakci-abd-hurmuz-bogazi-konusunda-daha-buyuk-bir-yanlis-hesaplama-yapiyor-1107982797.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD, Hürmüz Boğazı konusunda daha büyük bir yanlış hesaplama yapıyor

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD, Hürmüz Boğazı konusunda daha büyük bir yanlış hesaplama yapıyor

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik savaşta istihbarat hataları nedeniyle yanlış hesaplama yaptığını savunarak, Hürmüz Boğazı konusunda... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T15:08+0300

2026-08-13T15:08+0300

2026-08-13T15:08+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

abbas arakçi

i̇ran

hürmüz boğazı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik savaşta istihbarat hataları nedeniyle yanlış hesaplamalar yaptığını belirterek, Hürmüz Boğazı konusunda da "daha büyük bir yanlış hesaplama" içinde olduğunu ifade etti.Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin istihbarat kaynaklı hatalar nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplamalar yaptığını savundu.İran Dışişleri Bakanı, "Bunun en açık örneği İran'a karşı savaş. Şimdi ise Hürmüz Boğazı konusunda daha da büyük bir yanlış hesaplama söz konusu" ifadelerini kullandı.Arakçi, "Sahte haberden daha kötüsü sahte istihbarattır. Dikkatli olun" değerlendirmesinde bulundu.'Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakları yok'Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sekreteri Behnam Saidi, savaş sonrasında dahi İsrail'e ait herhangi bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini, ABD'nin de düşmanlık ve tehditlerini sona erdirmeden askeri ya da ticari hiçbir gemisinin Boğaz'dan geçiş yapamayacağını söylemişti.Saidi, "Siyonist rejime ait hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Hatta bir gemi rejimle bağlantılı olup da başka bir ülkenin bayrağıyla İsrail mallarını taşıyorsa geçiş hakkı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.ABD'ye ait gemilere de Boğaz'dan geçiş izni vermeyeceklerini savunan Saidi, "Suçlu ve saldırgan Amerikan rejimine ait ticari ya da askeri hiçbir geminin de İran'a tehdit oluşturduğu ve İran Silahlı Kuvvetler tarafından düşman olarak tanımlandığı müddetçe Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı olmayacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/sosyal-medya-platformu-husilerin-askeri-sozcusu-yahya-serinin-hesabini-askiya-aldi-1107971020.html

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abd, abbas arakçi, i̇ran, hürmüz boğazı