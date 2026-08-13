Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/iran-disisleri-bakani-arakci-abd-hurmuz-bogazi-konusunda-daha-buyuk-bir-yanlis-hesaplama-yapiyor-1107982797.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD, Hürmüz Boğazı konusunda daha büyük bir yanlış hesaplama yapıyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD, Hürmüz Boğazı konusunda daha büyük bir yanlış hesaplama yapıyor
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik savaşta istihbarat hataları nedeniyle yanlış hesaplama yaptığını savunarak, Hürmüz Boğazı konusunda... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T15:08+0300
2026-08-13T15:08+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
abbas arakçi
i̇ran
hürmüz boğazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107531107_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_232ff3d895e0e90ff9b95038ca5c152d.jpg
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik savaşta istihbarat hataları nedeniyle yanlış hesaplamalar yaptığını belirterek, Hürmüz Boğazı konusunda da "daha büyük bir yanlış hesaplama" içinde olduğunu ifade etti.Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin istihbarat kaynaklı hatalar nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplamalar yaptığını savundu.İran Dışişleri Bakanı, "Bunun en açık örneği İran'a karşı savaş. Şimdi ise Hürmüz Boğazı konusunda daha da büyük bir yanlış hesaplama söz konusu" ifadelerini kullandı.Arakçi, "Sahte haberden daha kötüsü sahte istihbarattır. Dikkatli olun" değerlendirmesinde bulundu.'Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakları yok'Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sekreteri Behnam Saidi, savaş sonrasında dahi İsrail'e ait herhangi bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini, ABD'nin de düşmanlık ve tehditlerini sona erdirmeden askeri ya da ticari hiçbir gemisinin Boğaz'dan geçiş yapamayacağını söylemişti.Saidi, "Siyonist rejime ait hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Hatta bir gemi rejimle bağlantılı olup da başka bir ülkenin bayrağıyla İsrail mallarını taşıyorsa geçiş hakkı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.ABD'ye ait gemilere de Boğaz'dan geçiş izni vermeyeceklerini savunan Saidi, "Suçlu ve saldırgan Amerikan rejimine ait ticari ya da askeri hiçbir geminin de İran'a tehdit oluşturduğu ve İran Silahlı Kuvvetler tarafından düşman olarak tanımlandığı müddetçe Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı olmayacak" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/sosyal-medya-platformu-husilerin-askeri-sozcusu-yahya-serinin-hesabini-askiya-aldi-1107971020.html
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107531107_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_d8b8d673d1e6576cc68b144cfe17b8ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abbas arakçi, i̇ran, hürmüz boğazı
abd, abbas arakçi, i̇ran, hürmüz boğazı

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD, Hürmüz Boğazı konusunda daha büyük bir yanlış hesaplama yapıyor

15:08 13.08.2026
© AP Photo / Manish SwarupAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AP Photo / Manish Swarup
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik savaşta istihbarat hataları nedeniyle yanlış hesaplama yaptığını savunarak, Hürmüz Boğazı konusunda "daha da büyük bir yanlış hesaplama" yapıldığını aktardı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik savaşta istihbarat hataları nedeniyle yanlış hesaplamalar yaptığını belirterek, Hürmüz Boğazı konusunda da "daha büyük bir yanlış hesaplama" içinde olduğunu ifade etti.
Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin istihbarat kaynaklı hatalar nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplamalar yaptığını savundu.
İran Dışişleri Bakanı, "Bunun en açık örneği İran'a karşı savaş. Şimdi ise Hürmüz Boğazı konusunda daha da büyük bir yanlış hesaplama söz konusu" ifadelerini kullandı.
Arakçi, "Sahte haberden daha kötüsü sahte istihbarattır. Dikkatli olun" değerlendirmesinde bulundu.

'Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakları yok'

Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sekreteri Behnam Saidi, savaş sonrasında dahi İsrail'e ait herhangi bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini, ABD'nin de düşmanlık ve tehditlerini sona erdirmeden askeri ya da ticari hiçbir gemisinin Boğaz'dan geçiş yapamayacağını söylemişti.
Saidi, "Siyonist rejime ait hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Hatta bir gemi rejimle bağlantılı olup da başka bir ülkenin bayrağıyla İsrail mallarını taşıyorsa geçiş hakkı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
ABD'ye ait gemilere de Boğaz'dan geçiş izni vermeyeceklerini savunan Saidi, "Suçlu ve saldırgan Amerikan rejimine ait ticari ya da askeri hiçbir geminin de İran'a tehdit oluşturduğu ve İran Silahlı Kuvvetler tarafından düşman olarak tanımlandığı müddetçe Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı olmayacak" dedi.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD/İsrail-İran Savaşı'na dahil olduklarını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
DÜNYA
Sosyal medya platformu, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri'nin hesabını askıya aldı
10:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала