https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/gobeklitepenin-kuzeyinde-ilk-kazi-buyuk-boyutta-kamusal-yapilar-ortaya-cikti-1107970157.html

Göbeklitepe’nin kuzeyinde ilk kazı: Büyük boyutta kamusal yapılar ortaya çıktı

Göbeklitepe’nin kuzeyinde ilk kazı: Büyük boyutta kamusal yapılar ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe’nin kuzey kesimindeki yaklaşık 80’e 70 metrelik alanda ilk kez başlatılan kazı çalışmalarını sosyal... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T11:23+0300

2026-08-13T11:23+0300

2026-08-13T11:32+0300

yaşam

türkiye

mehmet nuri ersoy

göbeklitepe

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe’de Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen 2026 yılı kazı, restorasyon ve koruma çalışmalarına ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bugüne kadar höyüğün güney ve batısında yoğunlaşan kazı alanları koruma çatılarıyla örtülürken bu yıl Göbeklitepe’nin kuzey kesiminde ilk kez kazı çalışmalarına başlandı.Yaklaşık 80’e 70 metre büyüklüğündeki yeni kazı alanında yapılan yüzey taramaları ve jeomanyetik ölçümler, bölgede büyük boyutlarda kamusal yapılar ile kulübelerin bulunduğuna işaret ediyor.Bakan Ersoy, yeni araştırma alanına ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'MÖ 8 binli yıllara tarihlenen dörtgen planlı yapılar açığa çıkarıldı'Göbeklitepe’de hem yeni alanların araştırıldığını hem de daha önce kazılan bölgelerdeki çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Ersoy, “Yeni kazı alanının yanı sıra GT1 ve GT2 alanlarında da çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Şimdiye kadar açığa çıkardığımız yapılar, Göbeklitepe’nin bilinmeyenlerine ilişkin yeni veriler sunuyor.” ifadelerini kullandı.A, C Ve D Yapılarında Koruma SeferberliğiGöbeklitepe’deki kazılara restorasyon ve koruma çalışmaları da eşlik ediyor. C Yapısı’nda 2025 yılında büyük ölçüde tamamlanan sağlamlaştırma uygulamaları 2026 sezonunda da devam ediyor. Ayağa kaldırılan dikilitaşlardan birinin yüzeyine ait son parçalar özgün yerlerine yerleştiriliyor. D Yapısı’nda ise duvarların sağlamlaştırılmasının ardından yapının merkezinde karşılıklı duran iki dikilitaşın zemin bağlantıları güçlendirildi. Dikilitaşların sarsıntılara karşı daha güvenli hâle getirilmesi için çelik halatlarla koruma çalışmaları yürütülüyor.Bakan Ersoy, Göbeklitepe’de kazı ve koruma çalışmalarının bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/hattusada-2-bin-300-yillik-kesif-yeni-mezarlar-ve-gizemli-bicak-bulundu-1107914352.html

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