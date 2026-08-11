https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/hattusada-2-bin-300-yillik-kesif-yeni-mezarlar-ve-gizemli-bicak-bulundu-1107914352.html

Hattuşa'da 2 bin 300 yıllık keşif: Yeni mezarlar ve gizemli bıçak bulundu

Hattuşa'da 2 bin 300 yıllık keşif: Yeni mezarlar ve gizemli bıçak bulundu

Sputnik Türkiye

Hattuşa Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 2 bin 300 yıllık 3 mezar gün yüzüne çıkarıldı. Erken Helenistik ve Galat dönemlerine tarihlendirilen... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T10:54+0300

2026-08-11T10:54+0300

2026-08-11T10:54+0300

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hattuşa

mezar

roma

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Çorum'un Boğazkale ilçesinde bulunan ve 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda yeni bir keşfe imza atıldı.Antik kentin Kuzeybatı Yamacı'nda gerçekleştirilen çalışmalarda Erken Helenistik ve Galat dönemlerine ait olduğu değerlendirilen yeni bir mezarlık keşfedildi. Bu yıl yapılan çalışmalarda yaklaşık 2 bin 300 yıllık 3 mezar ortaya çıkarıldı.Mezarlardan biri, mimari özelliklerinin iyi korunması ve içerisindeki iskeletin bütün halde bulunması nedeniyle kazı ekibinin dikkatini çekti. İskeletin sağ omuz hizasında bir bıçak tespit edildi.Bıçağın neden mezara bırakıldığı araştırılıyorYaklaşık 7 metre çapında taş duvarla çevrili mezarın içerisinde, ortalama yetişkin bir bireyin sığabileceği büyüklükte ikinci bir taş duvar hattı bulunuyor.Mezarın mimari yapısının, dönemin ölü gömme ritüellerinin daha ayrıntılı anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.İskeletin sağ omuz hizasında bulunan bıçağın ise ölü hediyesi mi yoksa sahibiyle birlikte gömülen bir eşya mı olduğu uzmanlar tarafından araştırılıyor.'Bu mezarlardan şimdiye dek en iyisini bulduk'Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, bölgede bulunan bir ambarın çevresini açmaya çalışırken mezarlığa ulaştıklarını belirtti.Geçen yıl 3'ü kadın olmak üzere 5 mezar, bu yıl ise 3 mezar keşfettiklerini aktaran Schachner, mezarların tarihlendirilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Burası çok sık değil, seyrek bir mezarlık. Serpiştirilmiş mezarlar var. Bu mezarlar Erken Helenistik, Galat dönemine aittir. Yani milattan önce 4'üncü yüzyılın sonu, 3'üncü yüzyıla tarihlendirebiliyoruz."Son bulunan mezarın oldukça iyi durumda olduğunu vurgulayan Schachner, "Bu mezarlardan şimdiye dek en iyisini bulduk" dedi.Mezardaki bıçak dikkat çektiSchachner, mezarların etrafının taş örülerek çember şeklinde çevrildiğini ve yeni bulunan mezardaki çemberin çok iyi korunduğunu belirtti.Mezarın taş sanduka mezarı olduğunu aktaran Schachner, bulunan bıçakla ilgili şunları söyledi:"Bu mezarda bu bireyin sağ omuzunda bir bıçak duruyor. Henüz tam anlamını bilemiyoruz. Bir ölü hediyesi veya ölü ile birlikte gömülen bir unsur olabilir. Ancak tam net bir şey söylemek mümkün değil, tümünü açmak lazım. Belki bir erkek bireydir. Daha önce açtığımız mezarlar ağırlıklı olarak kadındı."Schachner, diğer mezarlarda ise sikke ve kozmetik takımı gibi eşyaların bulunduğunu ifade etti.Aynı döneme ait mezar sayısı 17'ye ulaştıHattuşa Antik Kenti'nde farklı dönemlerden çok sayıda mezarın daha önce de ortaya çıkarıldığını belirten Schachner, son çalışmalarla aynı döneme ait mezar sayısının 17'ye yükseldiğini söyledi.Schachner, "Bu alanda geçen yıl 5, bu yıl 3 olmak üzere 8 mezar ortaya çıkardık. Daha önceki yıllarda bu alanın batısında 9 mezar daha var, aynı döneme ait. Dolayısıyla 17 mezar var o döneme ait" ifadelerini kullandı.Boğazköy genelinde farklı dönemlere ait yüzlerce mezarın bulunduğunu kaydeden Schachner, yalnızca Roma dönemine ait yaklaşık 200 mezarın bulunduğunu belirtti.Mezarlar restore edilerek ziyarete açılacakKazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkarılan mezarların restore edilmesi ve ziyarete açılması planlanıyor.Hattuşa, Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasını barındırıyor. Milattan önce 6 binli yıllardan izler taşıyan antik kent, UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerinde yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/istanbulda-universiteler-bir-ay-erken-kapanacak-bahar-donemi-ne-zaman-sona-erecek-1107913121.html

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kazı, hattuşa, mezar, roma, unesco