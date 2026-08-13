https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/denizcilik-genel-mudurlugunden-fethiyedeki-tekne-yanginina-iliskin-aciklama-idari-tahkikat-1107991010.html
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden Fethiye'deki tekne yangınına ilişkin açıklama: İdari tahkikat başlatıldı
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden Fethiye'deki tekne yangınına ilişkin açıklama: İdari tahkikat başlatıldı
Sputnik Türkiye
Bugün Fethiye'de bir tur teknesinde çıkan yangınla ilgili son duruma dair açıklama Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. 115 kişinin tahliye edildiği ve 11... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T20:05+0300
2026-08-13T20:05+0300
2026-08-13T20:19+0300
türki̇ye
denizcilik genel müdürlüğü
fethiye
yangın
tekne turu
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Denizcilik Genel Müdürlüğü, Fethiye Katrancı Koyu'nda bulunan teknede çıkan yangında 115 kişinin karaya tahliye edildiğini ve dumandan etkilenen 11 yolcunun hastaneye sevk edildiğini açıkladı.Müdürlüğün açıklamasında, teknedeki yangının arama kurtarma unsurları tarafından söndürüldüğü belirtilerek, son duruma ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:Teknede meydana gelen yangının ardından yürütülen soğutma çalışmalarının tamamlandığı yetkililerin olası çevre kirliliğini önlemek amacıyla teknenin etrafını bariyerlerle çevirerek tedbir aldığı bildirildi.Yangın dumanından etkilenerek hastaneye sevk edilen kişilerin tamamının ise taburcu edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/fethiyede-tur-teknesinde-yangin-cikti-yuzlerce-kisi-zor-kurtuldu-1107978870.html
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denizcilik genel müdürlüğü , fethiye, yangın, tekne turu
denizcilik genel müdürlüğü , fethiye, yangın, tekne turu
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden Fethiye'deki tekne yangınına ilişkin açıklama: İdari tahkikat başlatıldı
20:05 13.08.2026 (güncellendi: 20:19 13.08.2026)
Bugün Fethiye'de bir tur teknesinde çıkan yangınla ilgili son duruma dair açıklama Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. 115 kişinin tahliye edildiği ve 11 yolcunun hastaneye kaldırıldığı bildirilen açıklamaya göre olaya ilişkin idari tahkikat başlatıldı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Fethiye Katrancı Koyu'nda bulunan teknede çıkan yangında 115 kişinin karaya tahliye edildiğini ve dumandan etkilenen 11 yolcunun hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
Müdürlüğün açıklamasında, teknedeki yangının arama kurtarma unsurları tarafından söndürüldüğü belirtilerek, son duruma ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:
Fethiye Katrancı Koyu'nda bulunan İMPARATOR ATİLLA isimli gezinti teknesinde y angın meydana gelmiştir. Teknede bulunan 103 yolcu, 8 animatör ve 4 personel olmak üzere toplam 115 kişi, tekne tarafından karaya tahliye edilmiştir. Dumandan etkilenen 11 yolcu ambulanslarla hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumlarında ciddi bir durum olmadığı bildirilmiştir. Yangına arama kurtarma unsurları tarafından müdahale edilerek söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler, Fethiye Liman Başkanlığımızca takip edilmekte olup idari tahkikat başlatılmıştır.
Teknede meydana gelen yangının ardından yürütülen soğutma çalışmalarının tamamlandığı yetkililerin olası çevre kirliliğini önlemek amacıyla teknenin etrafını bariyerlerle çevirerek tedbir aldığı bildirildi.
Yangın dumanından etkilenerek hastaneye sevk edilen kişilerin tamamının ise taburcu edildiği öğrenildi.