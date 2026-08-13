Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden Fethiye'deki tekne yangınına ilişkin açıklama: İdari tahkikat başlatıldı

Fethiye Katrancı Koyu'nda bulunan İMPARATOR ATİLLA isimli gezinti teknesinde y angın meydana gelmiştir. Teknede bulunan 103 yolcu, 8 animatör ve 4 personel olmak üzere toplam 115 kişi, tekne tarafından karaya tahliye edilmiştir. Dumandan etkilenen 11 yolcu ambulanslarla hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumlarında ciddi bir durum olmadığı bildirilmiştir. Yangına arama kurtarma unsurları tarafından müdahale edilerek söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler, Fethiye Liman Başkanlığımızca takip edilmekte olup idari tahkikat başlatılmıştır.