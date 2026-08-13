https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/fethiyede-tur-teknesinde-yangin-cikti-yuzlerce-kisi-zor-kurtuldu-1107978870.html

Fethiye'de tur teknesinde yangın çıktı: Yüzlerce kişi zor kurtuldu

Fethiye'de tur teknesinde yangın çıktı: Yüzlerce kişi zor kurtuldu

Sputnik Türkiye

Muğla Fethiye'de bir tur teknesinde yangın çıktı. Teknede bulunan 107 kişi suya atlayarak canlarını zor kurtardı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T13:25+0300

2026-08-13T13:25+0300

2026-08-13T13:52+0300

türki̇ye

yangın

tekne

tekne yangını

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Muğla Fethiye'de günlük tur teknesinde yangın çıktı. Kısa sürede yangın bütün tekneye yayılırken aralarında çocuklarında bulunduğu 107 kişi can yelekleriyle denize atladı. Bir anda bütün tekneyi alevler sardıİlçede günübirlik mavi tur düzenlenen teknede, Katrancı Koyu yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneye yayıldı.Teknede bulunanlar can yelekleriyle denize atladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.107 kişi tahliye edildiEkiplerin çalışması sonucu 107 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

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yangın, tekne, tekne yangını