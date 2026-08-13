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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/fethiyede-tur-teknesinde-yangin-cikti-yuzlerce-kisi-zor-kurtuldu-1107978870.html
Fethiye'de tur teknesinde yangın çıktı: Yüzlerce kişi zor kurtuldu
Fethiye'de tur teknesinde yangın çıktı: Yüzlerce kişi zor kurtuldu
Sputnik Türkiye
Muğla Fethiye'de bir tur teknesinde yangın çıktı. Teknede bulunan 107 kişi suya atlayarak canlarını zor kurtardı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
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Muğla Fethiye'de günlük tur teknesinde yangın çıktı. Kısa sürede yangın bütün tekneye yayılırken aralarında çocuklarında bulunduğu 107 kişi can yelekleriyle denize atladı. Bir anda bütün tekneyi alevler sardıİlçede günübirlik mavi tur düzenlenen teknede, Katrancı Koyu yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneye yayıldı.Teknede bulunanlar can yelekleriyle denize atladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.107 kişi tahliye edildiEkiplerin çalışması sonucu 107 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/izmirde-ev-yangini-anneanne-ve-4-yasindaki-torunu-hayatini-kaybetti-1107907798.html
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yangın, tekne, tekne yangını
yangın, tekne, tekne yangını

Fethiye'de tur teknesinde yangın çıktı: Yüzlerce kişi zor kurtuldu

13:25 13.08.2026 (güncellendi: 13:52 13.08.2026)
tekne yangını
tekne yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
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Muğla Fethiye'de bir tur teknesinde yangın çıktı. Teknede bulunan 107 kişi suya atlayarak canlarını zor kurtardı.
Muğla Fethiye'de günlük tur teknesinde yangın çıktı. Kısa sürede yangın bütün tekneye yayılırken aralarında çocuklarında bulunduğu 107 kişi can yelekleriyle denize atladı.
tekne yangını
tekne yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
tekne yangını

Bir anda bütün tekneyi alevler sardı

İlçede günübirlik mavi tur düzenlenen teknede, Katrancı Koyu yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneye yayıldı.
Teknede bulunanlar can yelekleriyle denize atladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

107 kişi tahliye edildi

Ekiplerin çalışması sonucu 107 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk ile anneannesi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
TÜRKİYE
İzmir'de ev yangını: Anneanne ve 4 yaşındaki torunu hayatını kaybetti
10 Ağustos, 22:17
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