https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/fethiyede-tur-teknesinde-yangin-cikti-yuzlerce-kisi-zor-kurtuldu-1107978870.html
Fethiye'de tur teknesinde yangın çıktı: Yüzlerce kişi zor kurtuldu
Fethiye'de tur teknesinde yangın çıktı: Yüzlerce kişi zor kurtuldu
Sputnik Türkiye
Muğla Fethiye'de bir tur teknesinde yangın çıktı. Teknede bulunan 107 kişi suya atlayarak canlarını zor kurtardı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T13:25+0300
2026-08-13T13:25+0300
2026-08-13T13:52+0300
türki̇ye
yangın
tekne
tekne yangını
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Muğla Fethiye'de günlük tur teknesinde yangın çıktı. Kısa sürede yangın bütün tekneye yayılırken aralarında çocuklarında bulunduğu 107 kişi can yelekleriyle denize atladı. Bir anda bütün tekneyi alevler sardıİlçede günübirlik mavi tur düzenlenen teknede, Katrancı Koyu yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneye yayıldı.Teknede bulunanlar can yelekleriyle denize atladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.107 kişi tahliye edildiEkiplerin çalışması sonucu 107 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/izmirde-ev-yangini-anneanne-ve-4-yasindaki-torunu-hayatini-kaybetti-1107907798.html
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yangın, tekne, tekne yangını
yangın, tekne, tekne yangını
Fethiye'de tur teknesinde yangın çıktı: Yüzlerce kişi zor kurtuldu
13:25 13.08.2026 (güncellendi: 13:52 13.08.2026)
Muğla Fethiye'de bir tur teknesinde yangın çıktı. Teknede bulunan 107 kişi suya atlayarak canlarını zor kurtardı.
Muğla Fethiye'de günlük tur teknesinde yangın çıktı. Kısa sürede yangın bütün tekneye yayılırken aralarında çocuklarında bulunduğu 107 kişi can yelekleriyle denize atladı.
Bir anda bütün tekneyi alevler sardı
İlçede günübirlik mavi tur düzenlenen teknede, Katrancı Koyu yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneye yayıldı.
Teknede bulunanlar can yelekleriyle denize atladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu 107 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.