https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/apartman-sakinleri-sikayet-etti-evden-3-kamyon-cop-cikti-1107905553.html

Apartman sakinleri şikayet etti: Evden 3 kamyon çöp çıktı

Apartman sakinleri şikayet etti: Evden 3 kamyon çöp çıktı

Sputnik Türkiye

Çorum'da kötü koku şikayeti üzerine ekiplerin girdiği bir daireden 3 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlik çalışmasının ardından evde dezenfeksiyon yapıldı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T19:07+0300

2026-08-10T19:07+0300

2026-08-10T19:07+0300

türki̇ye

çorum

çorum belediyesi

çorum valiliği

çöp

çöp kuralları

çöp aracı

çöp toplama

çöp ev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0a/1107905372_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_46f1ada537ba418550ec35a2486377ac.jpg

Çorum'un Kale Mahallesi Ata Sokak'taki 5 katlı apartmanda yaşayanlar, bodrum kattaki daireden yayılan kötü koku nedeniyle belediyeye ihbarda bulundu.İhbar üzerine adrese gelen Çorum Belediyesi ekipleri, H.S'nin yaşadığı dairenin odalarının çöp ve çeşitli atıklarla dolu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde temizlik çalışması başlattı.Çalışmalar sırasında daireden çıkarılan atıklar iş makinesiyle kamyonlara yüklendi. Evden toplam 3 kamyon çöp çıkarılırken, temizlik işlemlerinin ardından dairede dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/mersinde-bir-evden-5-kamyon-cop-cikarildi-ekipler-evi-dezenfekte-etti-1106938970.html

türki̇ye

çorum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çorum, çorum belediyesi, çorum valiliği, çöp, çöp kuralları, çöp aracı, çöp toplama, çöp ev