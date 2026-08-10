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Apartman sakinleri şikayet etti: Evden 3 kamyon çöp çıktı
Apartman sakinleri şikayet etti: Evden 3 kamyon çöp çıktı
Sputnik Türkiye
Çorum'da kötü koku şikayeti üzerine ekiplerin girdiği bir daireden 3 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlik çalışmasının ardından evde dezenfeksiyon yapıldı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
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çorum belediyesi
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çöp
çöp kuralları
çöp aracı
çöp toplama
çöp ev
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Çorum'un Kale Mahallesi Ata Sokak'taki 5 katlı apartmanda yaşayanlar, bodrum kattaki daireden yayılan kötü koku nedeniyle belediyeye ihbarda bulundu.İhbar üzerine adrese gelen Çorum Belediyesi ekipleri, H.S'nin yaşadığı dairenin odalarının çöp ve çeşitli atıklarla dolu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde temizlik çalışması başlattı.Çalışmalar sırasında daireden çıkarılan atıklar iş makinesiyle kamyonlara yüklendi. Evden toplam 3 kamyon çöp çıkarılırken, temizlik işlemlerinin ardından dairede dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/mersinde-bir-evden-5-kamyon-cop-cikarildi-ekipler-evi-dezenfekte-etti-1106938970.html
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çorum, çorum belediyesi, çorum valiliği, çöp, çöp kuralları, çöp aracı, çöp toplama, çöp ev

Apartman sakinleri şikayet etti: Evden 3 kamyon çöp çıktı

19:07 10.08.2026
© AA / Tugay GöktürkÇorum’da bir apartman dairesinden belediye ekiplerince 3 kamyon çöp çıkarıldı
Çorum’da bir apartman dairesinden belediye ekiplerince 3 kamyon çöp çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© AA / Tugay Göktürk
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Çorum'da kötü koku şikayeti üzerine ekiplerin girdiği bir daireden 3 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlik çalışmasının ardından evde dezenfeksiyon yapıldı.
Çorum'un Kale Mahallesi Ata Sokak'taki 5 katlı apartmanda yaşayanlar, bodrum kattaki daireden yayılan kötü koku nedeniyle belediyeye ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese gelen Çorum Belediyesi ekipleri, H.S'nin yaşadığı dairenin odalarının çöp ve çeşitli atıklarla dolu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde temizlik çalışması başlattı.
Çalışmalar sırasında daireden çıkarılan atıklar iş makinesiyle kamyonlara yüklendi. Evden toplam 3 kamyon çöp çıkarılırken, temizlik işlemlerinin ardından dairede dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.
Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı: Ekipler evi dezenfekte etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
YAŞAM
Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı: Ekipler evi dezenfekte etti
2 Temmuz, 12:14
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