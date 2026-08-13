Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Heyeti arasında görüşme başladı

© AA / TCCB / Murat Kula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde kabul etti