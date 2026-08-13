https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/cumhurbaskani-erdogan-dem-parti-heyeti-arasinda-gorusme-basladi-1107986476.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Heyeti arasında görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Heyeti arasında görüşme başladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve DEM Parti Heyeti arasında görüşme başladı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T17:12+0300
2026-08-13T17:12+0300
2026-08-13T18:02+0300
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terörsüz türkiye
dem parti
dem parti i̇mralı heyeti
recep tayyip erdoğan
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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis’te kabul edilen yeni yasanın ardından gerçekleştirilen görüşme devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/cumhurbaskani-erdogan-bugun-dem-parti-heyetini-kabul-edecek-1107969093.html
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türkiye, terörsüz türkiye, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti, recep tayyip erdoğan
türkiye, terörsüz türkiye, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Heyeti arasında görüşme başladı
17:12 13.08.2026 (güncellendi: 18:02 13.08.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve DEM Parti Heyeti arasında görüşme başladı.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis’te kabul edilen yeni yasanın ardından gerçekleştirilen görüşme devam ediyor.