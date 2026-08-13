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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/cumhurbaskani-erdogan-dem-parti-heyeti-arasinda-gorusme-basladi-1107986476.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Heyeti arasında görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Heyeti arasında görüşme başladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve DEM Parti Heyeti arasında görüşme başladı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
türkiye
terörsüz türkiye
dem parti
dem parti i̇mralı heyeti
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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis’te kabul edilen yeni yasanın ardından gerçekleştirilen görüşme devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/cumhurbaskani-erdogan-bugun-dem-parti-heyetini-kabul-edecek-1107969093.html
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türkiye, terörsüz türkiye, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti, recep tayyip erdoğan
türkiye, terörsüz türkiye, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Heyeti arasında görüşme başladı

17:12 13.08.2026 (güncellendi: 18:02 13.08.2026)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve DEM Parti Heyeti arasında görüşme başladı.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis’te kabul edilen yeni yasanın ardından gerçekleştirilen görüşme devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşme - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün DEM Parti heyetini kabul edecek
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